L’IA et la transformation numérique créent de nouvelles opportunités pour Splunk et Cisco

Envoyé par Gary Steele, PDG, Splunk Envoyé par Nos potentialités combinées conduiront à la prochaine génération de sécurité et d'observabilité basées sur l'IA, a déclaré Chuck Robbins dans un communiqué. De la détection des menaces et de la réponse à la prédiction et à la prévention des menaces, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes.



Cisco et Splunk sont régulièrement reconnues comme des Great Places to Work, Cisco ayant obtenu la première place aux États-Unis pendant trois années consécutives. Je suis très fier de ce que nous avons construit en tant que Cisco et je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons avoir un impact encore plus important en nous efforçant d'améliorer la vie des gens et des communautés à travers le monde en favorisant un avenir plus inclusif pour tous. Je suis également ravi qu'une fois l'acquisition finalisée, le PDG de Splunk, Gary Steele, rejoigne l'équipe de direction de Cisco et me rende compte.

Envoyé par Chuck Robbins, PDG de Cisco Envoyé par Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de Splunk au sein de Cisco. Pour nos Splunkers du monde entier, l'annonce d'aujourd'hui est un témoignage de leur travail acharné, de leur vision innovante et de leur conviction que notre technologie peut aider les organisations du monde entier à devenir plus résilientes et, en fin de compte, à réaliser leur potentiel. Le talent et le dynamisme qui ont rendu possible la journée d'aujourd'hui ne feront que gagner en importance dans les années à venir.



Au fil des ans, nous avons créé une communauté et un écosystème dynamiques qui rassemblent les esprits technologiques les plus visionnaires de notre génération. Cette annonce renforce notre engagement inébranlable à contribuer à la construction d'un monde numérique plus sûr et plus résilient, et j'espère que vous vous joindrez à nous pour célébrer cette réussite et continuer à écrire l'héritage de Splunk.

L’acquisition de Splunk par Cisco soumise à un examen réglementaire

Les deux entreprises ont déjà envisagé de s'associer par le passé, mais les négociations n'ont pas abouti. Cisco a essayé de réduire sa dépendance à l'égard de son activité de matériel de réseau, qui est le pilier de son activité quotidien, en se lançant dans les logiciels. Le prix d'achat de 157 dollars par action est supérieur de 31 % au cours de clôture de Splunk du 20 septembre.« Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer l'intention de Cisco d'acquérir Splunk, le leader de la cybersécurité et de l'observabilité. Cette acquisition permettra de réunir deux puissants moteurs d'innovation et de créer l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde. Cette combinaison accélérera la stratégie de Cisco visant à tout connecter en toute sécurité pour rendre tout possible.Le paysage informatique a radicalement changé à mesure que les organisations du monde entier ont numérisé leurs activités, et il continuera d'évoluer à un rythme encore plus rapide avec l'accélération et l'adoption de l'IA. Si ces nouvelles technologies créent de vastes opportunités, elles ajoutent également une complexité encore plus grande - comme nous ne l'avons jamais vue. « Cisco et Splunk sont deux leaders dotés de capacités complémentaires dans les domaines de l'IA, de la sécurité et de l'observabilité, et ensemble, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus résilientes et plus sûres dans un monde alimenté par l'IA », Chuck Robbins.Les données sont l'une des ressources les plus puissantes de l'entreprise, chaque organisation s'appuyant sur elles pour rester connectée en toute sécurité, gérer son activité et prendre des décisions critiques. Cependant, les clients ont besoin d'une meilleure façon de gérer, de protéger et de débloquer la valeur réelle des données tout en restant résilients et sécurisés dans un monde en constante évolution.Splunk est une entreprise spécialisée dans la surveillance et l’analyse des données pour minimiser les risques de piratage et résoudre les problèmes techniques plus rapidement. Depuis près de 20 ans, Splunk concrétise l'idée que l'exploitation de la puissance des données peut aider les clients à résoudre les problèmes les plus complexes qui mettent à l'épreuve la résilience de leurs systèmes numériques.Ces dernières années, l'avènement de l'IA et la demande continue de transformation numérique ont créé un monde de nouvelles possibilités, ainsi que des défis complexes. Les organisations ont désormais une plus grande surface à protéger et infiniment plus de données à gérer - souvent dans des environnements fragmentés, hybrides et multicloud.« Alors que nos clients ont dû évoluer pour relever ces défis, Splunk s'est transformé pour offrir une valeur exceptionnelle. Tout au long de notre parcours, nous sommes restés fidèles à la promesse faite à nos clients : avoir une longueur d'avance sur leurs besoins et proposer continuellement des innovations significatives qui permettent de maintenir la sécurité et la fiabilité des systèmes critiques.Aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape dans notre parcours pour faire avancer cette promesse et concrétiser notre vision de l'avenir de la sécurité et de l'observabilité en unissant nos forces à celles de Cisco », Gary Steele, Président-directeur général, Splunk.La technologie de Splunk aide les entreprises à surveiller et à analyser leurs données afin de minimiser les risques de piratage et de résoudre plus rapidement les problèmes techniques. Cisco est depuis longtemps le plus grand fabricant mondial d'équipements de réseaux informatiques et a renforcé ses activités dans le domaine de la cybersécurité pour répondre aux demandes des clients et d'alimenter la croissance et alimenter la croissance.Les actions de Splunk ont augmenté de 21 % à la suite de cette annonce, tandis que les actions de Cisco ont clôturé en baisse de 4 %. Le prix d’achat de 157 dollars par action équivaut à environ 13 % de la capitalisation boursière de Cisco. Cisco prévoit que cette acquisition améliorera les marges brutes dès la première année et les bénéfices non GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), soit en français (principes comptables généralement admis), dès la deuxième année.Chuck Robbins, PDG de Cisco, a souligné l’importance de l’intelligence artificielle et de l’utilisation de la puissance de l’IA associée à la technologie de Splunk pour protéger les réseaux. Il a déclaré que leurs capacités combinées conduiront à la prochaine génération de sécurité et d’observabilité basées sur l’IA, contribuant ainsi à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes.Le Cisco Security Cloud a une visibilité sur de grandes quantités de données de sécurité - données de réseau, identités, courriels, trafic web, points d'extrémité et processus. Avec Splunk, Cisco ajoute l'une des meilleures plateformes de données au monde à son portefeuille de sécurité. La combinaison de Splunk et de Cisco aidera les entreprises à passer de la détection et de la réponse aux menaces à la prédiction et à la prévention des menaces, rendant les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes.En plus des défis liés aux données et à la sécurité, l'IA générative transforme rapidement les industries et crée de nouvelles opportunités. Ensemble, Cisco et Splunk voient un large éventail de données à travers les applications, la sécurité et le réseau. L'union avec Cisco est une étape transformatrice pour Splunk, ses clients, ses partenaires, ses employés et ses actionnaires. Cisco et Splunk entretiennent depuis longtemps un partenariat étayé par des produits et des capacités qui se complètent fondamentalement.« En réunissant nos deux entreprises, nous pourrons nous appuyer sur nos solutions de pointe pour offrir la visibilité et les informations les plus complètes du marché en matière de sécurité, d'observabilité et d'exploitation des réseaux. La combinaison de nos capacités nous permettra d'accélérer notre travail de transformation de l'industrie au profit de toutes nos parties prenantes. »Cisco apporte plus de ressources pour innover et servir les clients, en accélérant leur résilience numérique. Le moteur de mise sur le marché de classe mondiale de Cisco et son vaste réseau mondial de partenaires de confiance peuvent apporter les solutions de sécurité et d'observabilité de Splunk, alimentées par l'IA et destinées aux entreprises, à un nombre encore plus grand de clients dans le monde entier.En d'autres termes, les technologies de Splunk associées au portefeuille technologique de Cisco et renforcées par ses vastes possibilités de commercialisation et son envergure mondiale, constitueraient une combinaison gagnante.Le chiffre d'affaires de Splunk a augmenté de 14 % au cours du dernier trimestre, avec un chiffre d'affaires annuel récurrent en hausse de 16 %. Le chiffre d'affaires de Cisco a augmenté de 11 % au cours de l'exercice fiscal de juillet 2023 ; la société prévoyait précédemment une croissance de 1 % pour l'exercice 2024. L'accord stimulera les activités de sécurité de Cisco, qui ont généré un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars au cours du dernier exercice, représentant environ 9 % du chiffre d'affaires des produits.Le directeur financier de Cisco, Scott Herren, a déclaré dans une interview qu'il s'agit d'une « transaction très intéressante en termes de produits, de stratégie et de culture ». Il note que l'opération ajoutera environ 4 milliards de dollars de recettes annuelles récurrentes. Cisco s'attend à ce que l'opération augmente le flux de trésorerie et la marge brute au cours de la première année fiscale suivant la clôture, et à ce qu'elle augmente les bénéfices non GAAP au cours de la deuxième année. Cisco s'attend à ce que l'opération accélère à la fois la croissance des revenus et l'expansion de la marge brute.Herren note que l'opération porte davantage sur les synergies de revenus que sur les synergies de coûts. Approximativement deux tiers des revenus de Splunk proviennent des États-Unis, et l'accès au canal de vente international de Cisco devrait ouvrir de nouveaux marchés à l'entreprise. Il a ajouté que Cisco ne prévoyait pas de suppressions d'emplois significatives chez Splunk à la suite de l'opération. Gary Steele, PDG de Splunk, restera en poste et rendra compte au PDG Chuck Robbins.Bien que l’acquisition de Splunk par Cisco semble être une bonne affaire, il y a quelques points qui restent flous. L’acquisition de Splunk par Cisco pourrait entraîner une perte de talents, car certains employés de Splunk pourraient ne pas vouloir travailler pour une entreprise plus grande et plus complexe. Aussi, l’intégration des activités de Splunk dans celles de Cisco pourrait être un défi important, car les deux entreprises ont des cultures et des processus différents .Le prix d’achat de 28 milliards de dollars en numéraire est considérablement élevé et représente environ 13 % de la capitalisation boursière de Cisco . Cela pourrait être considéré comme un risque financier important pour Cisco, car il s’agit comme dit precedement de la plus grande acquisition de son histoire. Par ailleur, l’acquisition de Splunk par Cisco pourrait pénaliser la concurrence dans le secteur de la cybersécurité, car elle permettra à Cisco de proposer une gamme plus large de produits et de services.L'opération est soumise à un examen réglementaire aux États-Unis et en Europe, mais les deux entreprises ont peu de produits en commun sur un marché très concurrentiel des logiciels de sécurité et d'observabilité. Selon Herren, le processus d'examen devrait être « relativement simple ». Et comme l'exposition à la Chine est minime, l'opération ne sera pas soumise à un examen dans ce pays.Sources : Cisco Quels peuvent être selon vous, les avantages de cette acquisition pour Cisco et Splunk ?Quels sont les défis auxquels Cisco et Splunk pourraient être confrontés lors de l’intégration de leurs activités ?Comment cette acquisition pourrait-elle affecter la concurrence dans le secteur de la cybersécurité ?Quels peuvent être les risques potentiels associés à cette acquisition pour Cisco et Splunk ?