Le cœur du problème

Walter spent a lot of time with me in meetings, but much less time walking the factory floor.



Tesla and SpaceX factories have a great vibe. We encourage playing music and having some fun. Very important for people to look forward to coming to work!



We pay more than the UAW… — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023

X a rétabli le badge de vérification

Elon put the blue check back up. Maybe the Big Three will fold this fast too. pic.twitter.com/tnHY6Zzomd — Ryan Grim (@ryangrim) September 15, 2023

Ce n’était ni l’un ni l’autre. Si vous modifiez votre nom ou votre photo de profil, votre pastille sera temporairement supprimée jusqu'à ce que vous soyez revérifié par le système. Elle vous indique "Votre pastille bleue sera masquée pendant un certain temps après avoir modifié votre nom d'affichage ou votre photo de profil jusqu'à ce qu'elle soit examinée." Ce n’était ni l’un ni l’autre. Si vous modifiez votre nom ou votre photo de profil, votre pastille sera temporairement supprimée jusqu'à ce que vous soyez revérifié par le système. Elle vous indique "Votre pastille bleue sera masquée pendant un certain temps après avoir modifié votre nom d'affichage ou votre photo de profil jusqu'à ce qu'elle soit examinée."

Salut Ryan. Votre intention est-elle malveillante ou êtes-vous simplement mal informé ? Essayez de lire les conditions d'utilisation la prochaine fois :



"Votre pastille bleue sera masquée pendant un certain temps après avoir modifié votre nom d'affichage ou votre photo de profil jusqu'à ce qu'elle soit examinée."



Très simple.



Je suis sûr que vous allez maintenant publier une correction à l'article pour informer les lecteurs de votre erreur. Salut Ryan. Votre intention est-elle malveillante ou êtes-vous simplement mal informé ? Essayez de lire les conditions d'utilisation la prochaine fois :"Votre pastille bleue sera masquée pendant un certain temps après avoir modifié votre nom d'affichage ou votre photo de profil jusqu'à ce qu'elle soit examinée."Très simple.Je suis sûr que vous allez maintenant publier une correction à l'article pour informer les lecteurs de votre erreur.

Près de 13 000 travailleurs de Ford, General Motors et Stellantis se sont mis en grève après que les soi-disant « Big Three » constructeurs automobiles n'aient pas réussi à parvenir à un accord avec les Travailleurs unis de l'automobile (UAW). Vendredi, l'UAW a découvert que X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter avait supprimé le statut vérifié de son compte.Le badge de vérification sur X est un symbole de crédibilité et d’autorité qui permet aux comptes de se distinguer des imposteurs et d’augmenter leur visibilité.Cette décision rend apparemment plus difficile pour l'UAW de maximiser la portée de ses postes sur X, au moment même où les travailleurs ont commencé à faire grève, exigeant de meilleurs salaires et d'autres avantages.Certains observateurs ont soupçonné que le retrait du badge bleu était une mesure mesquine du propriétaire de X et PDG de Tesla, Elon Musk, qui a un intérêt financier à maintenir les salaires des travailleurs de l’automobile bas et un historique d’antisyndicalisme.En effet, Ford a affirmé que l'accord que l'UAW était en train de négocier aurait doublé les coûts de main-d'œuvre des constructeurs automobiles, et le quotidien The Intercept a noté que souvent les augmentations de salaire remportées par les travailleurs syndiqués « se répercutaient » sur les travailleurs non syndiqués comme celui de Tesla. Cela a peut-être inquiété Musk, qui a apparemment un intérêt financier à maintenir les salaires des travailleurs de l’automobile à un niveau bas et qui a un historique de lutte contre les syndicats. Plus tôt cette année, Musk a perdu une bataille judiciaire et a dû supprimer un tweet menaçant les travailleurs de Tesla qui tentaient de se syndiquer.Après la crise financière de 2007 et 2008, les travailleurs de l'automobile ont accepté des concessions radicales sur tout, des retraites aux salaires en passant par les soins de santé, afin d'aider Détroit à sortir avec succès de la faillite. Depuis, les entreprises ont retrouvé des niveaux de rentabilité extraordinaires, la rémunération des PDG et les bénéfices des entreprises ayant augmenté de 30 à 40 pour cent ces dernières années. Les travailleurs de l'UAW ont exigé des augmentations similaires au cours des quatre prochaines années, demandes que les entreprises ont rejetées alors même qu'elles poursuivent leurs rachats d'actions destinés à faire grimper le cours des actions et la rémunération correspondante des dirigeants.La PDG de General Motors, Mary Barra, a été expressément interrogée sur la disparité salariale dans une interview sur CNN vendredi :« Vous avez constaté une augmentation de 34 % de votre salaire, vous gagnez près de 30 millions de dollars ; pourquoi vos employés ne devraient-ils pas bénéficier du même type d’augmentation de salaire que vous obtenez à la tête de l’entreprise ? » a demandé la journaliste de CNN Vanessa Yurkevich.Barra a répondu à ces questions inhabituellement pointues avec des platitudes typiques : « Quand l’entreprise se porte bien, tout le monde se porte bien. »Les trois grands constructeurs automobiles et l’UAW se concentrent étroitement sur le rôle que joueront les syndicats dans la production de véhicules électriques et des batteries nécessaires à leur alimentation, tout comme Elon Musk, propriétaire de Twitter et de Tesla. Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, en guise de prix pour son soutien au programme climatique de Joe Biden, a insisté pour supprimer une disposition qui aurait fait pencher les règles du jeu dans la production de véhicules électriques en faveur des syndicats. Musk s’est également prononcé contre cette mesure.Selon Axios, Tesla paie des salaires nettement inférieurs à ceux des Big Three, soit en moyenne de 45 à 50 dollars de l'heure contre 64 à 67 dollars de l'heure, respectivement. L’entreprise a mené une campagne antisyndicale sur brûlis ces derniers mois.Mais Elon Musk conteste cette affirmation. Dans une publication sur X, Musk a affirmé que Tesla payait plus que les salaires exigés par l'UAW : « Nous payons plus que l'UAW, mais les attentes en matière de performances sont également plus élevées », a déclaré Musk. « Un bon nombre de nos techniciens d'usine qui travaillent sur la chaîne sont devenus millionnaires au fil des années grâce à l'attribution d'actions par l'entreprise ».En février, Tesla a licencié au moins 18 employés du secteur des logiciels dans une usine de Buffalo, dans l'État de New York, après avoir annoncé son intention de se syndiquer. Puis, en mars, une cour d’appel fédérale a estimé que Musk avait violé la loi fédérale du travail en tweetant une menace contre les options d’achat d’actions des employés s’ils décidaient de se syndiquer et que Tesla avait également enfreint la loi en licenciant un travailleur engagé dans la syndicalisation.« Rien n’empêche l’équipe Tesla de notre usine automobile de voter pour un syndicat », a tweeté Musk en 2018. « Ils pourraient le faire très bien s’ils le voulaient. Mais pourquoi payer des cotisations syndicales et renoncer à des stock-options pour rien ? Notre bilan en matière de sécurité est 2 fois meilleur que lorsque l'usine était UAW et tout le monde bénéficie déjà de soins de santé. »X a rapidement rétabli le statut vérifié de l’UAW après que les médias ont parlé de cette histoire. Le journaliste Ryan Grim a posté sur X, écrivant : « Elon a remis le badge bleu. Peut-être que les Big Three vont se plier aussi vite ».Mais plusieurs ont critiqué la publication du journaliste, s'appuyant tous sur une clause de la politique de X qui précise que les comptes peuvent perdre leur statut vérifié s’ils modifient leur photo de profil ou s’ils enfreignent les règles de la plateforme.Le compte Tesla Toronto déclare par exemple :Un autre répondant au pseudonyme Alan Parry a déclaré :Notons que l’UAW a déclaré aux médias qu’il n’avait effectué aucun changement sur son compte avant de perdre son statut et qu’il avait payé des frais d’abonnement premium à X pour obtenir la vérification, remettant donc en cause ces critiques.Les négociations entre l’UAW et les Big Three des constructeurs automobiles portent sur des questions telles que les salaires, les avantages sociaux, la sécurité au travail et la transition vers les véhicules électriques et les batteries nécessaires pour les alimenter. Ces discussions pourraient également avoir un impact sur les opérations de Tesla, qui est le leader du marché des véhicules électriques. L’UAW espère obtenir un accord équitable et durable pour ses membres et pour l’industrie automobile américaine.Source : UAWQue pensez-vous de la décision de X de retirer le badge bleu de l’UAW ? Est-ce une atteinte à la liberté d’expression ou une mesure de sécurité légitime ?Quel est le rôle des syndicats dans l’industrie automobile ? Sont-ils nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs ou sont-ils un obstacle à l’innovation et à la compétitivité ?