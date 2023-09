Le 7 septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde où le bitcoin est une monnaie officielle, au côté du dollar américain qui est la seule devise du pays depuis 2001. Le président salvadorien Nayib Bukele, ainsi que quelques partisans, a vanté les bienfaits du bitcoin, déclarant qu'il réduira considérablement les commissions pour les milliards de dollars envoyés depuis l'étranger. Les envois de fonds représenteraient un cinquième du PIB du pays. Ce changement signifie que les entreprises, les commerces, etc. basés au Salvador doivent désormais accepter les paiements en bitcoins pour tous les achats ou toute autre transaction financière.Bukele espérait en outre que l'initiative améliore l'accès des Salvadoriens aux services financiers. Environ 70 % de la population active du pays n'auraient actuellement pas un compte bancaire. À travers l'adoption du bitcoin comme monnaie légale, le gouvernement salvadorien espérait alors doper sa situation financière et favoriser la mise en place d'une économie inclusive. Cependant, deux ans après, l'expérience s'avère un échec cuisant. Un état des lieux montre que rien a fonctionné comme prévu : l'adoption du bitcoin par les Salvadoriens reste faible, car ils s'interrogent sur les avantages réels de la cryptomonnaie et l'économie ne semble pas décoller.« Les objectifs poursuivis n'ont pas été atteints, les gens l'utilisent à peine, ils n'ont pas beaucoup confiance dans la cryptomonnaie. L'expérience n'a pas fonctionné, c'est l'hiver des cryptomonnaies », a déclaré à l'AFP Carlos Acevedo, économiste et ancien gouverneur de la Reserve Bank. Aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de Salvadoriens qui ont adopté le bitcoin. Toutefois, un sondage réalisé en mai par l'Université centraméricaine (Central American University - CAU) a révélé que 71 % des personnes interrogées estimaient que la cryptomonnaie n'a en rien contribué à améliorer la situation économique de leur famille, ou du pays en général.Dans les rues de San Salvador, la capitale du Salvador, le verdict est sévère. « Je ne vois pas cet argent fonctionner, ce n'est que de la propagande. Où est le bénéfice ? Il n'y en a pas. C'est un mauvais investissement », déclare à l'AFP Juan Antonio Salgado, 65 ans, vendeur de journaux. « C'est du vol », a-t-il ajouté, en référence à la volatilité du bitcoin et des autres cryptomonnaies. Il y a deux ans, le bitcoin s'échangeait à environ 45 000 dollars, et quelques mois plus tard, il atteignait le record de 68 000 dollars. Aujourd'hui, il vaut un peu plus de 25 700 dollars. Peu avant le lancement du projet, Bukele avait confié qu'il avait acheté 400 bitcoins.Ces bitcoins valaient environ 20,9 millions de dollars à l'époque. Aujourd'hui, ils valent un peu plus de 10 millions de dollars. Dès le départ, les économistes doutaient de la réussite du projet et ont mis en garde contre les risques liés à l'adoption du bitcoin comme monnaie légale. Ils craignent que le bitcoin n'accentue le blanchiment d'argent et finance le terrorisme et le crime organisé. Selon les médias locaux, après le lancement de l'expérience en septembre 2021, des banquiers de la capitale ont signalé avoir reçu des appels de clients inquiets menaçant de retirer leurs dépôts plutôt que de risquer une exposition aux marchés volatils des cryptomonnaies.En septembre 2021, le président Bukele a expliqué que l'adoption du bitcoin comme monnaie légale aidera le pays à économiser environ 400 millions de dollars que le gouvernement estime dépenser chaque année en commissions pour les transferts de fonds. Cela dit, un rapport de l'université Johns Hopkins estime que le coût des transferts de fonds en bitcoins sera plus élevé que celui des méthodes traditionnelles. Les économistes s'inquiètent également du fait que cette mesure expose une population peu éduquée en matière financière - pour la plupart, sans filet de sécurité économique - au sort des marchés très volatils des cryptomonnaies.« La loi sur le bitcoin joue essentiellement avec deux bourses publiques, celle du gouvernement du Salvador et celle du FMI. C'est une chose pour un Américain de parier son chèque de relance sur les cryptomonnaies dans l'espoir de gros rendements, mais là, c'est l'investissement Yolo [on ne vit qu'une fois] élevé au niveau national », a déclaré Daniel Munevar, un économiste colombien. En outre, Bukele et le gouvernement ont présenté cette mesure comme un moyen de stimuler l'emploi et le développement économique en rendant le Salvador moins dépendant du dollar américain. Mais les Salvadoriens utilisent toujours essentiellement le dollar.Pour faciliter les transactions en bitcoins, le gouvernement salvadorien a créé un portefeuille numérique appelé "Chivo" et a promis à chaque utilisateur l'équivalent de 30 dollars après inscription. Toutefois, la Banque de réserve du Salvador a déclaré que seul 1 % des 4,71 milliards de dollars reçus en transferts de fonds entre janvier et juillet de cette année provenait de Chivo, ce qui témoigne de la lenteur de l'adoption de Bitcoin. « Les gens n'ont pas vraiment confiance dans une cryptomonnaie dont la valeur change d'un moment à l'autre et les gens préfèrent utiliser de l'argent liquide », a déclaré à l'AFP l'économiste Julia Martinez.Mais pour Acevedo, il est trop tôt pour "parler d'une défaillance du gouvernement", car le prix du bitcoin "peut augmenter à tout moment et le scénario sera différent". Après que le bitcoin a atteint 68 000 dollars en novembre 2021, Bukele a annoncé son intention de construire une ville appelée "Bitcoin City" où la seule monnaie qui aura cours légal sera le bitcoin. Il a déclaré que la ville sera alimentée par l'énergie thermique d'un volcan. Il avait également annoncé que le pays émettrait un milliard de dollars d'obligations en bitcoins pour financer l'initiative. À ce jour, le projet et les obligations n'ont pas vu le jour et Bukele est resté silencieux sur le sujet.L'économiste Cesar Villalona a déclaré à l'AFP que "le bitcoin n'existe pas de manière significative dans l'économie du Salvador, car dans le pays presque tout continue d'être payé en dollars : les salaires, les services et les biens". « La loi a été adoptée extrêmement rapidement, sans étude technique ni débat public. Je ne pense pas que le président ait pleinement compris les implications de la loi, son potentiel à causer de graves problèmes macroéconomiques et à convertir le pays en un paradis pour le blanchiment d'argent », a déclaré Ricardo Castañeda, un économiste local, après que le bitcoin est devenu la deuxième monnaie officielle du Salvador.Malgré les mauvais résultats, l'initiative du Salvador a cependant ses fans, notamment les adeptes des cryptomonnaies. Le Youtubeur Jose Francisco Ayala, 38 ans, a déclaré qu'il s'agissait simplement d'une question d'éducation. « Nous allons de l'avant, nous ne reculons pas. Plus nous en apprenons, plus nous nous y intéresserons », a-t-il déclaré à l'AFP.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'expérience du Salvador avec le bitcoin ?Peut-on s'attendre à ce que l'initiative fonctionne à l'avenir ? Pourquoi ?Y a-t-il des avantages à adopter une cryptomonnaie comme monnaie légale ?Les avantages l'emportent-ils sur les inconvénients ?