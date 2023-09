SMART ePANTS

Les contrats IARPA pour le programme SMART ePANTS ont été attribués à cinq entités

Ce n'est pas la première incursion dans le domaine

Au cours de la dernière décennie, les technologies portables intelligentes sont devenues monnaie courante dans la société. Des moniteurs de fréquence cardiaque aux montres intelligentes, des bracelets de fitness aux bagues intelligentes, le monde regorge d'appareils portables connectés à Internet qui permettent aux gens de consulter leurs e-mails et leurs SMS, de suivre leurs pas, de surveiller leur fréquence cardiaque et leur glycémie et de montrer aux athlètes leurs temps de vélo, de course ou de natation.Les développeurs imaginent depuis longtemps des moyens de fabriquer des vêtements intelligents qui accomplissent ces mêmes tâches, mais ce rêve s’est révélé jusqu’à présent insaisissable, car les appareils électroniques d’aujourd’hui ne peuvent pas être facilement extensibles, pliables ou lavables. De plus, les vêtements électroniques ne connaîtraient probablement pas un premier succès commercial, car ils seraient très coûteux. Après tout, le marché est assez petit pour une chemise de plus de 500 $ qui ne peut pas être lavée.Il n’est pas surprenant que la communauté du renseignement, le ministère de la Défense (DoD) et les premiers intervenants du ministère de la Sécurité intérieure (DHS) et d’autres agences s’intéressent également aux appareils électroniques portables. Avec son programme Smart Electrically Powered and Networked Textile Systems (SMART ePANTS), l’Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) réalise le plus gros investissement jamais réalisé pour faire des Advanced Smart Textiles (AST) une réalité.L’Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), l'organisation du Bureau du directeur du renseignement national chargée d'orienter la recherche vers les défis posés à la communauté du renseignement américain, a récemment lancé un programme de pointe visant à faire des vêtements informatisés de haute performance une réalité. L'IARPA est l’équivalent secret de la communauté du renseignement de la plus connue Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, de l’armée.Le programme Smart Electrically Powered and Networked Textile Systems (SMART ePANTS) représente le plus gros investissement unique pour développer des Active Smart Textiles (AST) qui ressemblent à n'importe quel vêtement. Les innovations qui en résulteront devraient fournir à la communauté du renseignement, au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité intérieure et à d'autres agences des vêtements durables et prêts-à-porter, capables d'enregistrer des données audio, vidéo et de géolocalisation.Dans sa présentation, l'IARPA indique que cette technologie eTextile pourrait également aider le personnel et les premiers intervenants dans des environnements dangereux et très stressants, tels que les scènes de crime et les inspections de contrôle des armements, sans entraver leur capacité à opérer rapidement et en toute sécurité.Les vêtements destinés à la production comprennent des chemises, des pantalons, des chaussettes et des sous-vêtements, tous destinés à être lavables.Le site Web de l’IARPA indique qu’elle « investit des fonds fédéraux dans des projets à haut risque et à haut rendement pour relever les défis auxquels est confrontée la communauté du renseignement ». Sa tolérance au risque a conduit à des réalisations impressionnantes, comme l'attribution du prix Nobel au physicien David Wineland pour ses recherches sur l'informatique quantique financées par l'IARPA, ainsi qu'à des échecs coûteux.Comme le rappelle Annie Jacobsen, auteur d'un livre sur la DARPA, « Beaucoup de programmes de l'IARPA et de la DARPA sont comme jeter des spaghettis contre le réfrigérateur » ; « Cela peut ou non coller ».Comme le Pentagone l’a révélé le mois dernier, ainsi que d’autres contrats qu’il annonce régulièrement, l’IARPA a accordé respectivement 11,6 millions de dollars et 10,6 millions de dollars aux entrepreneurs de défense Nautilus Defence et Leidos. Le Pentagone n'a pas divulgué la valeur des contrats avec les trois autres : Massachusetts Institute of Technology, SRI International et Areté. « L'IARPA ne divulgue pas publiquement nos chiffres de financement », a déclaré la porte-parole de l'IARPA, Nicole de Haay.Dawson Cagle, ancien associé de Booz Allen Hamilton, est le responsable du programme IARPA à la tête de SMART ePANTS. Cagle a évoqué son mandat d'inspecteur des armes des Nations Unies en Irak entre 2002 et 2006 comme une expérience importante pour son rôle actuel.« En tant qu'ancien inspecteur en armement moi-même, je sais à quel point les appareils électroniques portés à la main peuvent interférer avec ma connaissance de la situation sur les sites d'inspection », a récemment déclaré Cagle au quotidien Homeland Security Today. « Dans des environnements inconnus, je préfère avoir les mains libres pour saisir plus fermement les échelles et les rampes et éviter de me cogner la tête plutôt que de tenir un appareil ».À terme, on pense que la même technologie sous-jacente pourrait être utilisée pour effectuer certaines tâches effectuées aujourd’hui avec les téléphones portables, réduisant ainsi la distraction au volant ou la « marche zombie » dans les intersections. Si des vêtements AST plus durables, plus confortables et même plus élégants sont fabriqués, le Dr Cagle pense que davantage de personnes utiliseront cette technologie.Pour atteindre ces objectifs, l'IARPA prévoit de développer des composants électroniques AST entièrement intégrés au tissu ; quelque chose qu’aucun groupe – public ou privé – n’a réalisé à ce jour. « Fabriquer des vêtements intelligents offrant la même sensation que les vêtements ordinaires est essentiel au succès du SMART ePANTS », a déclaré le Dr Cagle. « Cela signifie que les capteurs doivent être intégrés de telle manière que le vêtement AST soit tout aussi extensible, pliable et souple qu'un vêtement comparable ne contenant aucun élément électronique ».Le Dr Cagle a également noté que personne n'a jamais réussi à produire un système électronique intégré dans des vêtements décontractés qui puisse être lavé et réutilisé – un objectif clé du programme SMART ePANTS. « Si nous réussissons dans cette quête, je crois que l'électronique portable entrera dans une toute nouvelle courbe d'apprentissage, inspirant une nouvelle industrie avec des produits qui réalisent de nombreuses applications imprévues », a-t-il déclaré.SMART ePANTS n’est pas la première incursion de la communauté de la sécurité nationale dans le domaine des wearables de haute technologie. En 2013, l'amiral William McRaven, alors commandant du Commandement des opérations spéciales des États-Unis, a présenté la combinaison d'opérateur léger d'assaut tactique. Appelée TALOS en abrégé, la proposition visait à développer une « supercombinaison » d'exosquelette motorisée similaire à celle portée par le personnage de Matt Damon dans « Elysium », un film d'action de science-fiction sorti cette année-là. La proposition établissait également des comparaisons avec le costume porté par Iron Man, joué par Robert Downey Jr., dans une série de films à succès sortis à l’approche de la formation de TALOS.« La science-fiction a toujours joué un rôle au sein de la DARPA », a déclaré Jacobsen.Le projet TALOS s'est terminé en 2019 sans prototype démontrable, mais pas avant d'avoir accumulé 80 millions de dollars de coûts.Alors que l'IARPA travaille au développement de SMART ePANTS au cours des trois prochaines années et demie, Jacobsen a souligné que l'avènement des appareils portables intelligents pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes troublantes de surveillance biométrique gouvernementale.« Ils occupent désormais une position d’autorité sérieuse sur vous. À la TSA, ils peuvent prélever des explosifs sur vos mains », a déclaré Jacobsen. « Supposons maintenant que SMART ePANTS détecte un produit chimique sur votre peau – imaginez où cela peut mener. » Les appareils portables grand public étant déjà capables de surveiller votre rythme cardiaque, de nouvelles avancées pourraient donner naissance à une biométrie plus invasive.« Les programmes de l'IARPA sont conçus et exécutés conformément aux protocoles stricts en matière de libertés civiles et de protection de la vie privée, et y adhèrent. En outre, l'IARPA effectue des examens de conformité en matière de libertés civiles et de protection de la vie privée tout au long de nos efforts de recherche », a déclaré de Haay, le porte-parole.Il existe déjà des preuves que l’industrie privée en dehors de la communauté de la sécurité nationale s’intéresse aux vêtements intelligents. Meta, la société mère de Facebook, cherche à embaucher un chercheur « possédant de vastes connaissances dans la construction de textiles et de vêtements intelligents, l'intégration de l'électronique dans des systèmes souples et flexibles, et qui peut travailler avec une équipe de chercheurs travaillant dans l'haptique, la détection, le suivi et la science des matériaux ».Le monde de l’espionnage n’est pas étranger aux investissements somptueux dans la technologie Moonshot. La branche de capital-risque de la CIA, In-Q-Tel, a récemment investi dans Colossal Biosciences.Si SMART ePANTS réussit, il deviendra probablement un outil dans l’arsenal de l’IARPA pour « créer les vastes systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance du futur », a déclaré Jacobsen. « Ils veulent en savoir plus sur vous que sur vous ».Le développement du programme se déroulera en trois phases. Celles-ci comprennent une phase initiale de « preuve de concept » ou de « construction » de 18 mois, une phase ultérieure de « porter » de 12 mois et une phase finale de « laver » de 12 mois.Source : communiqué de presse Que pensez-vous de l’initiative de l’IARPA de développer des vêtements intelligents ? Est-ce une avancée technologique bénéfique ou une menace pour la vie privée et la sécurité ?Quels sont les avantages et les inconvénients des vêtements intelligents pour le personnel et les premiers intervenants dans des environnements dangereux et stressants ?Quels sont les défis techniques et éthiques que pose la création de vêtements intelligents capables d’enregistrer des données audio, vidéo et de géolocalisation ?Quels sont les scénarios possibles dans lesquels les vêtements intelligents pourraient être utilisés ou détournés par le gouvernement ou d’autres acteurs ?Quelles sont les références à la science-fiction ou aux super-pouvoirs qui vous viennent à l’esprit en lisant l’article ? Trouvez-vous ces inspirations pertinentes ou fantaisistes ?