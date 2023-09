« Pire dans son genre en une décennie »

Plus de 2 000 vols annulé à travers l'Europe

Une erreur française dans la saisie des données ?

Interoperability Through European Collaboration

EUROCONTROL et les membres de la collaboration iTEC, qui comprend des prestataires de services de navigation aérienne de toute l'Europe, ont signé aujourd'hui un accord de collaboration qui répond à la demande croissante de transport aérien en Europe de manière sûre et efficace. L'accord permet le partage de données essentielles qui contribuent à la mise en œuvre du concept d'opérations SESAR, décrit dans le plan directeur européen ATM, déployé par les membres d'iTEC.



La signature de l'accord de collaboration prévoit le développement conjoint du gestionnaire d'objets de vol (FOM) et du nœud d'information à l'échelle du système (SWIM) qui sous-tend le futur échange de données sur les trajectoires de vol, offrant des améliorations significatives en matière de cohérence entre les frontières du système.



Aujourd'hui marque la prochaine étape du partenariat toujours croissant entre les membres de la collaboration iTEC et EUROCONTROL. Cet accord de collaboration permettra la définition conjointe de concepts opérationnels, d'exigences communes et le développement partagé des services Flight Object Manager et SWIM. Il démontre l'engagement d'iTEC et du centre de contrôle de la zone supérieure d'EUROCONTROL Maastricht dans le développement de SESAR IOP et de l'infrastructure d'interopérabilité européenne.



La dernière semaine du mois d'août est une période de forte demande de voyages en avion, notamment de la part des vacanciers de retour. En raison de l’infrastructure aéroportuaire limitée du Royaume-Uni, en particulier dans le sud-est de l’Angleterre, il y a peu de marge de manœuvre dans le système : Heathrow et Gatwick sont respectivement les aéroports à deux pistes et à piste unique les plus fréquentés dans le pays.Le système de contrôle du trafic aérien (ATC pour Air Traffic Control) du Royaume-Uni, habituellement très apprécié, devait donc fonctionner parfaitement le lundi férié.Pourtant, ce jour-là, des compagnies aériennes ont fait circuler des rapports dans lesquels elles disaient : « Défaillance de l'ATC affectant l'ensemble de l'espace aérien britannique ». Le même jour, la Nats a déclaré : « Nous rencontrons actuellement un problème technique et avons appliqué des restrictions de circulation pour maintenir la sécurité. Les ingénieurs travaillent pour trouver et réparer le défaut ».Le secrétaire aux transports, Mark Harper, a qualifié l’incident de « pire en son genre » en une décennie et a convoqué une réunion d’urgence avec les compagnies aériennes. Le porte-parole du Premier ministre, Rishi Sunak, a déclaré que les compagnies aériennes devaient faire tout leur possible pour « ramener les clients là où ils devraient être » et a annoncé qu’un examen indépendant serait mené sur les circonstances de la panne.Le directeur général de Nats, Martin Rolfe, a semblé confirmer l’erreur de saisie mardi, en déclarant dans un communiqué : « Les premières investigations sur le problème montrent qu’il est lié à certaines des données de vol que nous avons reçues ». Il a ajouté que les systèmes de Nats, tant principaux que de secours, avaient réagi aux données de vol incorrectes en suspendant le traitement automatique « pour s’assurer qu’aucune information erronée liée à la sécurité ne puisse être présentée à un contrôleur aérien ou avoir un impact sur le reste du système de trafic aérien ».L’incident a entraîné l’annulation de plus d’un quart des vols dans les aéroports britanniques lundi, touchant environ 300 000 passagers. L’effet domino était pressenti pour durer quelques jours, tandis que les compagnies aériennes sous pression font face à l’arriéré dans une semaine où des millions de personnes rentrent déjà au Royaume-Uni après leurs vacances d’été. Certaines personnes pouvaient être bloquées à l’étranger pendant une semaine, selon certaines estimations. De nombreux vols ont également subi des retards importants, comme un vol de BA de Heathrow à Chennai en Inde qui est parti avec 26 heures de retard.Les compagnies aériennes ont exigé une réforme des compensations alors que le chaos du contrôle aérien a entraîné l'annulation de 2 000 vols à travers l'Europe.Mercredi, elles indiquaient que plus de 2 000 vols ont été annulés à la suite de la panne du système de contrôle aérien qui a duré plusieurs heures et qui a provoqué un effondrement des horaires de vol et laissé des milliers de voyageurs bloqués.L'organisme industriel Iata a prévu une perte de revenus estimé à plusieurs dizaines de millions de livres sterling pour les compagnies aériennes alors que les clients récupèrent les coûts de la nourriture, de l'hébergement et des voyages alternatifs, exhortant l'Autorité de l'aviation civile (CAA) à revoir le système d'indemnisation et à faire contribuer les Services nationaux du trafic aérien dans la gestion de ces dépenses.« C'est très injuste parce que le système de contrôle aérien, qui a été au cœur de cet échec, ne paie pas un seul centime », a déclaré Willie Walsh, le directeur général de l'Iata, à la BBC.Il a ajouté que le Royaume-Uni devrait « examiner la manière dont l’indemnisation des passagers est gérée pour garantir que les personnes responsables des retards et des annulations en supportent en fin de compte les coûts ».Le responsable du contrôle aérien du Royaume-Uni, Martin Rolfe, a déclaré que le problème – causé par des données de vol « douteuses » – avait été corrigé et ne se reproduirait plus à l’avenir.Plusieurs sources ont déclaré au quotidien britannique Independent qu'une compagnie aérienne française avait déposé un plan de vol douteux et qui n'avait aucun sens numérique. Plus tard mardi, le directeur général des Nats, Martin Rolfe, a confirmé les informations selon lesquelles une soumission malveillante était responsable de la fermeture calamiteuse.Dans un communiqué, le PDG a indiqué que le système informatique complexe de l’organisation était passé par défaut en mode de sécurité lorsqu’il lui était présenté des données anormales : « Nos systèmes, tant primaires que de secours, ont réagi en suspendant le traitement automatique pour garantir qu'aucune information incorrecte relative à la sécurité ne puisse être présentée à un contrôleur de la circulation aérienne ou avoir un impact sur le reste du système de la circulation aérienne. »Le système Nats aurait sûrement dû automatiquement identifier une anomalie et demande de réessayer. Pourtant, au lieu de cela, le plan de vol a été ingéré et a déclenché l’arrêt de l’ensemble du système.On estime que la panne pourrait coûter environ 80 millions de livres sterling à l’industrie britannique de l’aviation.Interrogé sur la possibilité que le plan de vol fautif provienne d’une compagnie aérienne française, le porte-parole du Premier ministre a déclaré : « Vous vous attendriez à ce qu’ils parlent régulièrement [avec d’autres pays], mais je ne suis pas au courant de conversations spécifiques avec les homologues français ».La panne a également eu des répercussions sur les vols internationaux, notamment ceux à destination et en provenance des États-Unis, de l’Europe et du Moyen-Orient. Certains passagers ont dû passer la nuit dans les aéroports ou dans des hôtels à proximité, tandis que d’autres ont été contraints de modifier leurs plans de voyage. Certains ont exprimé leur frustration et leur colère sur les réseaux sociaux, accusant Nats et les compagnies aériennes de manquer de communication et de soutien.Nats a présenté ses excuses aux passagers touchés et a déclaré qu’il travaillait avec ses partenaires pour « rétablir le service normal le plus rapidement possible ». Il a également affirmé que la sécurité n’avait pas été compromise à aucun moment et que le problème avait été résolu en moins d’une heure. Nats a déclaré qu’il s’agissait d’un « incident isolé » qui n’était pas lié à la capacité ou aux ressources du système.Toutefois, certains experts ont remis en question la fiabilité du système de contrôle aérien britannique, qui repose sur un logiciel datant des années 1990. Le professeur David Stupples, expert en systèmes de communication aérospatiale à l’université City de Londres, a déclaré que le système était « obsolète » et qu’il devait être remplacé par un système plus moderne basé sur le cloud. Il a également suggéré que le système actuel était vulnérable aux cyberattaques et aux interférences électromagnétiques.Le syndicat Prospect, qui représente les contrôleurs aériens, a également appelé à une modernisation du système. Il a déclaré que les contrôleurs aériens étaient « sous pression constante » pour faire face à la demande croissante de trafic aérien et qu’ils avaient besoin d’un « système robuste et fiable » pour assurer la sécurité des passagers.Nats prévoit de mettre en œuvre un nouveau système appelé iTEC (Interoperability Through European Collaboration), qui devrait permettre une meilleure coordination entre les pays européens et une réduction des retards. Le projet, qui coûte environ 1 milliard de livres sterling, est financé par le gouvernement britannique et l’Union européenne. Toutefois, annoncé en mars 2019, il a été retardé à plusieurs reprises en raison de difficultés techniques et de négociations contractuelles.Sources : vidéos, communiqué de presse sur iTEC Que pensez-vous de la responsabilité de la compagnie aérienne française qui aurait causé la panne du système de contrôle aérien au Royaume-Uni ? Doit-elle indemniser les passagers affectés ?D'ailleurs qui est responsable, la compagnie française ou les développeurs qui ont programmé un système trop fragile ?Partagez-vous l'avis des compagnies aériennes qui estiment qu'elles ne devraient pas avoir à dépenser de l'argent pour gérer un problème qui ne vient pas d'elles ?Comprenez-vous que des données erronées de vol puissent bloquer tout un système ?Quelles sont les mesures que le gouvernement britannique et l’Union européenne devraient prendre pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise à l’avenir ? Faut-il renforcer la réglementation et la supervision du secteur aéronautique ?Comment évaluez-vous la performance de Nats dans la gestion du trafic aérien au Royaume-Uni ? Est-il à la hauteur des attentes des usagers et des acteurs du secteur ? Quels sont les défis et les opportunités auxquels il fait face ?