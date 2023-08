Gouvernance d’entreprise et dépenses personnelles

Plusieurs sujets de controverses

Tesla et Autopilot

Le “Projet 42” a attiré l’attention au sein de Tesla l’année dernière, lorsque la société a passé une commande coûteuse de verre spécial dans le cadre des efforts de planification du bâtiment. L’enquête interne sur la commande avait visé Omead Afshar, un cadre dirigeant l’usine texane de Tesla, qui aurait également rejoint les autres entreprises de Musk, Twitter et SpaceX. Le conseil d’administration de Tesla avait également demandé des informations sur l’implication éventuelle de Musk dans le projet, ainsi que sur le temps passé par les employés sur celui-ci.Selon le Wall Street Journal, le projet porterait sur la construction d’une structure en verre spectaculaire à proximité du siège de Tesla au Texas. Les plans conceptuels montreraient des designs et des caractéristiques différents, mais incluraient des éléments résidentiels comme des chambres à coucher. Certains employés auraient compris que le projet était destiné à être une maison pour Musk.Il n’est pas clair si le projet est toujours en cours, ou si la commande de verre a été livrée. Les représentants de Tesla n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du Wall Street Journal et d’Insider. Musk n’a pas non plus réagi aux sollicitations des médias. Afshar n’a pas répondu aux emails et aux messages LinkedIn qui lui ont été envoyés.L’utilisation de fonds d’entreprise pour des logements personnels est généralement moins courante dans le domaine de la gouvernance d’entreprise. Toutefois, des allocations peuvent être accordées pour les parties des résidences utilisées à des fins professionnelles, telles que les salles de réunion de la direction ou les réunions du conseil d'administration. Les politiques des entreprises en matière de dépenses personnelles ou professionnelles des dirigeants varient, certaines entreprises offrant plus de latitude. Les programmes de rémunération peuvent inclure des avantages tels que l'accès à des jets d'affaires, des services de conseil financier ou l'adhésion à un country club. Tesla, dans ses documents relatifs aux titres, a déclaré que les transactions dépassant 120 000 $ impliquant une personne liée, comme un dirigeant ayant un intérêt important, doivent être examinées et approuvées par le comité d'audit du conseil d'administration.Le mystérieux Projet 42, initialement conçu comme une structure aux parois de verre pour Elon Musk, a déclenché une enquête interne chez Tesla. La conception unique et la commande de verre qui a suivi ont soulevé des inquiétudes chez les employés, ce qui a conduit à des enquêtes de la part de l’équipe juridique et des membres du conseil d’administration de Tesla. Les détails de l’enquête et l’état actuel du projet restent confidentiels. Pendant ce temps, l’usine Tesla de la région d’Austin joue un rôle important dans la présence commerciale croissante de Musk au Texas. La recherche de biens immobiliers par Musk dans la région d’Austin a attiré l’attention alors qu’il explore la possibilité de trouver une résidence plus permanente. Les limites entre dépenses personnelles et dépenses d’entreprise, en particulier pour les dirigeants de haut niveau comme Musk, continuent de susciter l’intérêt de la gouvernance d’entreprise.En plus du projet 42, les associés de Musk recherchaient une propriété dans la région d’Austin pour l’entrepreneur milliardaire. Bien qu’il ait mené un mode de vie nomade tout au long de sa carrière, minimisant le besoin de biens personnels, Musk a reconnu la possibilité de trouver un logement plus régulier. Il a annoncé publiquement en 2020 son intention de « ne posséder aucune maison » et a ensuite vendu sept de ses propriétés en Californie. En 2021, Musk a révélé qu'il avait déménagé sa résidence principale dans un chalet loué dans le sud du Texas, au prix d'environ 50 000 $, dont SpaceX est propriétaire. Les agents immobiliers ont montré à Musk diverses demeures dans la région d'Austin qui correspondent à ses exigences, comme une grande étendue de terrain. Cependant, Musk a contesté les affirmations selon lesquelles il aurait activement cherché à acheter une maison.Le “Projet 42” n’est pas le seul sujet de controverse pour Tesla et Musk. La société fait également face à plusieurs enquêtes et poursuites judiciaires liées à ses pratiques commerciales, à ses déclarations publiques et à ses véhicules autonomes. Par exemple, la SEC a récemment accusé Tesla d’avoir violé un accord de 2018 qui obligeait Musk à faire approuver ses tweets par un avocat avant de les publier. La SEC affirme que Musk a enfreint cette règle à plusieurs reprises, notamment en tweetant sur les ventes de voitures, les prix des actions et les acquisitions potentielles.Musk a également été critiqué pour son attitude envers la pandémie de Covid-19, qu’il a qualifiée de « panique stupide » et dont il a minimisé les risques. Il a défié les ordres de confinement en Californie en rouvrant son usine de Fremont, et a menacé de quitter l’État si les autorités ne le laissaient pas faire . Il a également affirmé à tort que les enfants étaient « essentiellement immunisés » contre le virus, et qu’il y aurait « probablement près de zéro nouveaux cas » aux États-Unis fin avril 2020.Malgré ces controverses, Tesla reste l’un des constructeurs automobiles les plus populaires et les plus innovants au monde. La société a livré plus de 200 000 véhicules au deuxième trimestre de 2023, battant son record précédent. Elle a également lancé son nouveau modèle Cybertruck, un pick-up futuriste qui a suscité l’enthousiasme des fans et des critiques. Tesla vise à produire 20 millions de véhicules par an d’ici 2030, ce qui représenterait une croissance exponentielle par rapport à son niveau actuel.Le quotidien allemand Handelsblatt a révélé le contenu de plus de 23 000 fichiers (100 giga-octets de données) qui proviendraient du système informatique de Tesla. Selon les informations contenues dans ces fichiers, les clients des véhicules Tesla auraient fait part de nombreuses plaintes au sujet de la conduite dangereuse d'Autopilot. Toutefois, au lieu de chercher à régler le problème rapporté par ses clients, le média allemand rapporte que les données obtenues anonymement montrent que l’entreprise aurait plutôt tendance à se protéger d'éventuelles attaques juridiques.Les fichiers de Tesla contiennent plus de 2 400 plaintes d’auto-accélération et plus de 1 500 problèmes de fonction de freinage, dont 139 cas de freinage d’urgence involontaire et 383 arrêts fantômes signalés résultant de faux avertissements de collision. Le nombre de plantages est supérieur à 1000. Un tableau des incidents impliquant des systèmes d’assistance à la conduite où les clients ont exprimé des problèmes de sécurité compte plus de 3000 entrées.Les fichiers comprennent également des tableaux contenant plus de 100 000 noms d’anciens et actuels employés, y compris le numéro de sécurité sociale du chef de la direction de Tesla, Elon Musk, ainsi que des adresses e-mail privées, des numéros de téléphone, salaires des employés, coordonnées bancaires des clients et détails secrets de la production.Les plaintes les plus anciennes dont dispose le Handelsblatt datent de 2015, la plus récente de mars 2022. Au cours de cette période, Tesla a livré environ 2,6 millions de véhicules avec le logiciel Autopilot. La plupart des incidents ont eu lieu aux États-Unis, mais il y a aussi des plaintes de l’Europe et de l’Asie dans les documents — y compris de nombreux conducteurs allemands de Tesla. Le journal Handelsblatt a contacté des dizaines de clients de plusieurs pays. Tous ont confirmé les informations des fichiers Tesla. Au cours des discussions, ils ont donné un aperçu de leurs expériences avec Autopilot. Certains ont révélé leur communication avec le constructeur automobile américain, d’autres ont montré des vidéos de l’accident des journalistes de Handelsblatt.Comment l’entreprise a-t-elle traité les plaintes ? Les fichiers Tesla fournissent également des informations à ce sujet.Ils montrent que les employés ont des directives précises pour communiquer avec les clients. La priorité absolue est évidemment : offrir le moins de surface d’attaque possible. « Pour chaque incident, il existe des puces pour l’examen technique ». Les employés qui entrent dans le système de cet examen indiquent régulièrement que le rapport est « pour un usage interne uniquement ».Chaque entrée contient également une note en caractères gras selon laquelle les informations, le cas échéant, ne peuvent être transmises que « verbalement au client ». « Ne copiez pas et ne collez pas le rapport ci-dessous dans un e-mail, un SMS ou ne le laissez pas dans une messagerie vocale au client », a-t-il déclaré. Les données du véhicule ne doivent pas non plus être publiées sans autorisation. Si, malgré les conseils, « une implication d’un avocat ne peut être empêchée », cela doit être enregistré. Les clients à qui Handelsblatt a parlé ont l’impression que les employés de Tesla évitent la communication écrite. « Ils n’ont jamais envoyé de courriels, tout a toujours été verbal », déclare le médecin californien, dont la Tesla avait accéléré d’un coup à l’automne 2021 et s’était écrasée contre deux piliers en béton.Source : The Wall Street JournalQue pensez-vous du “Projet 42” de Tesla ?Pensez-vous que Tesla a utilisé des fonds de la société pour financer le “Projet 42” ? Si oui, comment cela affecte-t-il votre confiance envers l’entreprise et son dirigeant ?Quelles sont les conséquences juridiques et éthiques du “Projet 42” ? Tesla et Musk doivent-ils être poursuivis ou sanctionnés pour ce projet ?Quel est l’impact du “Projet 42” sur l’image de Tesla et de Musk auprès du public et des médias ?