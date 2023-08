Just relieved gf/dogs are not with me. In minus 3, middle of nowhere. Been 2 hours so far waiting for AA.



There’s a reason they punted so many out the door on cheap lease deals. Do yourself a favour and get a Polestar. Or anything other than a Tesla. — TGE (@TGE_LDNM) December 8, 2022

Model S : pour ouvrir manuellement les portes avant d'une Model S en cas de panne de courant, il faut tirer vers le haut la languette de déverrouillage qui se trouve devant les commutateurs de fenêtre sur le panneau de porte, comme l'indique le manuel du propriétaire. Pour ouvrir les portes arrière, il faut tirer le tapis sous les sièges arrière pour exposer le câble d'ouverture d'urgence des portes. Il faut ensuite tirer le câble "vers le centre" de la voiture ;

Model 3 : le manuel du propriétaire de la Model 3 indique que seules les portes avant sont équipées d'un déverrouillage manuel. Pour ouvrir les portes avant en cas de panne de courant de la voiture, il faut tirer le déverrouillage manuel situé juste en face du panneau de commande de la fenêtre sur la porte.

Model X : le manuel du propriétaire indique que les portes avant de la Model X peuvent également être ouvertes à l'aide d'une commande manuelle qui se trouve devant les boutons des vitres. Le manuel ajoute qu'en cas de panne de courant, l'utilisateur peut ouvrir les portes arrière à l'aide d'un déverrouillage mécanique situé derrière la grille des haut-parleurs, qu'il doit retirer de la porte du véhicule. Il doit ensuite tirer le câble de déverrouillage mécanique vers le bas et vers l'avant du véhicule avant de soulever la porte pour l'ouvrir ;

Model Y : le manuel d'utilisation indique que l'ouverture manuelle des sièges avant de la Model Y se trouve devant le panneau de commande des vitres. Le manuel précise que toutes les voitures de la Model Y ne sont pas équipées d'un dispositif d'ouverture manuelle des sièges arrière. Pour ceux qui en ont un, il se trouve dans les poches des portes arrière. Il faut retirer le tapis de la poche et appuyer sur une languette rouge pour faire apparaître le câble de déverrouillage manuel, qu'il faut tirer vers l'avant pour ouvrir la porte.

incendies de batteries Tesla ;

autonomie réduite par temps froid ;

coût élevé du renouvellement de la batterie ;

cellules court-circuitées.

Outre les défaillances de l'Autopilot, les plaintes qui reviennent le plus souvent à l'égard des véhicules électriques du constructeur américain sont les pannes soudaines de courant et les problèmes de batterie. En décembre, le YouTubeur Tom Exton a rapporté que sa Tesla Model Y lui avait ordonné de se garer avant qu'elle ne perde soudainement de l'énergie et qu'il ne puisse plus en sortir. Exton dit avoir suivi les instructions pour l'ouverture manuelle de la porte, mais il avait brisé la vitre du conducteur lors de l'opération. Plus récemment un autre conducteur de Tesla, Rick Meggison, a déclaré s'être retrouvé dans la même situation.Meggison a déclaré à la chaîne de télévision ABC 15, basée en Arizona, qu'il s'était retrouvé coincé à l'intérieur de sa Tesla Model Y pendant environ 20 minutes lors d'une journée de juin où il faisait 37 degrés, expliquant qu'il ne pouvait pas ouvrir les portes ou les fenêtres, car la batterie était morte. L'homme de 73 ans a appelé sa sœur, qui a pu ouvrir la porte du passager à l'aide de l'application Tesla, mais cela a également brisé la vitre de la voiture. Selon Meggison, la procédure à suivre pour ouvrir manuellement la porte n'est pas facilement accessible : « il n'y a pas d'étiquette. Vous ne savez pas qu'elle est là, sauf si vous savez qu'elle est là ».La porte inhabituelle de Tesla aurait piégé des conducteurs dans des circonstances encore plus désastreuses. Dans un cas, un propriétaire canadien de Tesla a affirmé qu'il avait été contraint de briser la vitre de son véhicule pour échapper à une Model Y qui avait pris feu. Bien qu'il ait déclaré que le service clientèle de Tesla l'avait aidé, Exton a quelques conseils à donner aux personnes souhaitant acheter un véhicule électrique. Le Youtubeur a déclaré : « ce n'est pas pour rien qu'ils en ont mis tant à la porte avec des contrats de location bon marché. Faites-vous une faveur et achetez une Polestar. Ou n'importe quoi d'autre qu'une Tesla ».Les batteries Tesla sont le cerveau du véhicule et si la batterie Tesla est défectueuse, c'est tout le véhicule qui l'est. L'un des risques connus qui a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes est la cause des incendies de voitures Tesla accidentées et non accidentées. Certains rapports ont montré des véhicules Tesla prenant feu alors qu'ils étaient garés et que personne n'était au volant. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a annoncé qu'elle enquêtait sur Tesla pour des problèmes d'incendie spontané de la batterie et d'éventuels défauts des batteries Tesla des véhicules Model S et Model X.Le Youtubeur @TeslaInventory, qui publie des vidéos sur son expérience avec les Teslas, a déclaré que les portes avant d'une Tesla Model S fonctionneront toujours même si la voiture perd de l'énergie. En revanche, les portes arrière ne fonctionnent pas. Il précise également que le déverrouillage manuel permet de passer outre la sécurité enfant de la voiture. En raison de la multiplication de ces plaintes, les testeurs de Tesla et d'autres experts ont élaboré un guide facilement accessible sur la manière de localiser et d'activer l'ouverture manuelle des portes des Model S, 3, X et Y. En se basant sur le manuel du propriétaire, voici ce qu'ils ont écrit :Les batteries Tesla sont censées être les plus fiables du marché. Cependant, dans certains cas, elles peuvent se vider rapidement et nécessiter un remplacement. L'une des plaintes les plus fréquentes concernant les Tesla est la décharge inattendue de la batterie. Il n'est pas facile d'en identifier la cause exacte. Selon certains testeurs, l'épuisement rapide de la batterie peut avoir de nombreuses causes, notamment de mauvaises habitudes de chargement ou une utilisation excessive des applications. Certains paramètres comme le mode Sentry et le mode Smart Summon peuvent également provoquer une décharge plus rapide de la batterie.Les batteries des véhicules électriques peuvent poser toutes sortes de problèmes lorsqu'elles sont endommagées après un dysfonctionnement ou un accident. Selon Sandy Munro, ingénieur automobile spécialisé dans les machines-outils et la fabrication, la batterie révolutionnaire du Model Y de Tesla présente un défaut majeur qui signifie qu'elle n'est pas réparable après une collision. Il est difficile de les réparer et même de les évaluer. Souvent, ces batteries s'empilent dans des parcs à ferraille, ce qui va à l'encontre du résultat environnemental qui devrait découler du passage à l'électricité. Il se peut même qu'elles ne soient pas irrécupérables.L'approche de Tesla a consisté en un bloc-batterie structurel, qui a été largement salué comme étant révolutionnaire. Cela signifie que le pack, rempli de 4680 cellules de grande taille, fait partie de la carrosserie du véhicule. Selon les experts, si cela a permis à Tesla de réduire ses coûts de production, les risques pour les clients et les assureurs sont plus importants, car le pack ne peut pas être retiré ou remplacé facilement. Ils affirment que Tesla et d'autres constructeurs automobiles doivent donner la priorité à des batteries plus facilement réparables, et permettre à d'autres d'accéder aux données des cellules de la batterie pour les réparations.Un grand nombre de propriétaires de Tesla ont fait part de leurs inquiétudes concernant la batterie de leurs véhicules au cours des derniers mois. L'été dernier, il a été rapporté qu'un groupe de propriétaires norvégiens a entamé une grève de la faim afin d'attirer l'attention du PDG de Tesla, Elon Musk, sur une longue série de problèmes qu'ils affirment rencontrer avec leurs véhicules électriques. Voici une liste des problèmes de batterie qui peuvent survenir sur les véhicules Tesla :En mai, un propriétaire de Tesla a déclaré qu'il s'était retrouvé bloqué hors de sa Model 3 dans son allée après que la batterie de 12 volts, qui alimente les fonctions mineures de la voiture, notamment les fenêtres et les portes, a rendu l'âme au Texas en raison du pic de chaleur lié à l'arrivée de l'été. Cette batterie basse tension fonctionne parallèlement à la batterie lithium-ion, beaucoup plus volumineuse, et alimente de petites fonctions telles que l'éclairage intérieur, le verrouillage des portes et les essuie-glaces. Selon certaines sources, les nouvelles voitures Tesla Model 3 sont équipées d'une batterie lithium-ion de 16 volts au lieu de 12 volts.Cette batterie basse tension n'est pas seulement essentielle pour alimenter les petits appareils électroniques de la voiture, mais aussi pour charger la batterie principale du véhicule électrique. Autrement dit, une voiture Tesla ne peut pas se recharger sans elle, ce qui nécessite un saut, comme pour une voiture à essence traditionnelle. Et alors que la voiture électrique pourrait s'emparer d'un grand pan de l'industrie automobile dans les prochaines décennies, les analystes cherchent à savoir si les automobilistes sont suffisamment prêts à faire la transition et à supporter les coûts qui vont avec.Par exemple, fin 2021, un Finlandais, propriétaire d'une Tesla, a choisi de faire exploser sa Model S plutôt que de payer une facture de réparation de 22 600 dollars pour remplacer uniquement la batterie. Selon d'autres propriétaires de Tesla, la réparation n'en valait pas la peine puisque les 22 600 dollars lui permettraient d'acheter une autre Model S 2013 d'occasion en Finlande.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nombreux problèmes de la batterie des véhicules Tesla ?