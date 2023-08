Un mois seulement s'est écoulé depuis que Meta a lancé son application Threads, un Twitter-killer intégré à Instagram. Depuis, le temps passé par les utilisateurs sur l'application s'est littéralement effondré. Aujourd'hui, deux sociétés d'analyse de données distinctes affirment que le nombre d'utilisateurs se connectant chaque jour à l'application a également diminué. Jeudi dernier, le PDG de Mark Zuckerberg s'est entretenu avec les employés de Meta sur la baisse de l'engagement des utilisateurs de Threads, et aurait admis que le nouveau réseau social du groupe avait perdu plus de la moitié de ses utilisateurs depuis son lancement.Les données de la société d'analyse de données Similarweb montrent que les utilisateurs actifs quotidiens de Threads tournaient autour de 49 millions deux jours après le lancement. Le 1er août, ce chiffre était tombé à un peu plus de 9,6 millions. L'engagement est également en baisse par rapport au début de la vie de Thread. Les données de Similarweb montrent que le temps passé sur l'application dans tous les marchés disponibles a culminé le 6 juillet à environ 14 minutes par jour, mais ce temps a été réduit à seulement 2,3 minutes au 1er août. Similarweb précise néanmoins que l'engagement des utilisateurs américains est légèrement supérieur.David Carr, responsable sénior de l'analyse des données au sein de l'entreprise, rapporte que le temps d'engagement basé uniquement sur les données des utilisateurs américains était légèrement plus favorable à Threads, mais pas de beaucoup. L'application a atteint un pic de 20 minutes, mais elle se maintient désormais autour de 3 minutes pour les utilisateurs américains. De son côté, Sensor Tower indique que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Threads a diminué de 82 % entre le 5 et le 31 juillet. Selon Sensor Tower, la nouvelle plateforme sociale de Meta comptait environ 44 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à son apogée.À ce moment-là, de plus en plus de personnes cherchaient une véritable alternative à Twitter. À la fin du mois du mois de juillet, ce chiffre tournait autour de 8 millions de visiteurs. Selon la société d'analyse de données, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens diminuait d'environ 1 % par jour. Les données de Sensor Tower indiquent en outre que l'engagement n'est plus que de 2,9 minutes par jour, alors qu'il était de 19 minutes en juillet. Sensor Tower a pointé du doigt le fait que Threads manque encore de fonctionnalités clés, comme la messagerie directe et le contenu produit par des influenceurs en vogue, comme la raison potentielle de la situation.Malgré le battage médiatique qui a accompagné les débuts de l'application, Thread a été lancé avec des fonctionnalités limitées. Les utilisateurs ne peuvent publier que des textes courts, sans images, vidéos ou liens. Ils ne peuvent pas rechercher ou suivre d’autres utilisateurs ni traduire les publications dans d’autres langues. Face à ces lacunes, Meta a rapidement ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application, comme des flux séparés pour les personnes suivies et les suggestions personnalisées, ainsi qu’une meilleure prise en charge des langues. Le géant de Melon Park espère ainsi fidéliser les utilisateurs et les inciter à revenir sur l’application.Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, le mois dernier, Zuckerberg a déclaré que l'entreprise "voyait plus de gens revenir chaque jour que ce à quoi il s'attendait". Il a ajouté qu'ils étaient concentrés sur la rétention et l'amélioration des bases avant d'essayer de développer la communauté à grande échelle. Mais il n'a visiblement pas trouvé une solution jusque-là. Pendant son quart d'heure de gloire, Threads a été considéré comme la plateforme à la croissance la plus rapide de l'histoire des applications, atteignant 100 millions d'inscriptions d'utilisateurs moins d'une semaine après son lancement.Les données de Sensor Tower montrent toutefois qu'il s'agit toujours de l'une des applications les plus téléchargées sur Android et iOS. Threads a eu beaucoup plus de succès que Meta ne l'avait prévu dès le départ, de sorte qu'il fallait s'attendre à une chute soudaine et brutale du nombre total d'utilisateurs. Le plus difficile, lorsqu'un si grand nombre de personnes se sont plongées dans une application qui n'était manifestement qu'un point de départ, c'est de faire revenir ces anciens utilisateurs une fois que la plateforme sera plus riche en fonctionnalités. Le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, reconnaît que l'équipe a du mal à s'adapter à la situation.« Nous sommes clairement dépassés par les événements, mais l'équipe est impatiente de commencer à livrer des améliorations », a écrit Mosseri, faisant référence à la rapidité de la production et du lancement de Threads. Dès le lancement de Thread, il est apparu clairement que les utilisateurs cherchaient désespérément une alternative à Twitter, loin de la marche incessante du propriétaire Elon Musk vers la transformation de la plateforme en un réseau social payant. Désormais, il est difficile de prévoir si Zuckerberg réussira son pari. Une alternative amusante peut-elle contrer la détérioration de l'atmosphère de Twitter ?Potentiellement, mais avec Bluesky qui attend dans les coulisses et n'a pas encore été lancé à grande échelle, Threads pourrait finir comme Mastodon, c'est-à-dire comme un site de microblogging spécialisé. Il n'y a rien de mal à cela, même si Zuckerberg n'est pas du genre à se sentir à l'aise à l'idée d'arriver en deuxième ou troisième position. Il suffit de se souvenir des autres applications tueuses, comme Google+, qui ont tenté de faire tomber Facebook. Il est à noter que Google+ a duré près de huit ans avant que l'entreprise ne le débranche, et que le site a subi d'importantes violations de données au cours de cette période.L'un des gros problèmes de l'application était qu'elle n'incluait tout simplement pas les fonctionnalités de ses principaux concurrents, et l'entreprise a passé des années à les rattraper, mais en vain. Si Meta veut que Threads ne connaisse pas le même sort, elle devrait commencer à réfléchir à ce que les gens attendent réellement d'un concurrent de Twitter. Pour l'essentiel, les experts pensent que les utilisateurs veulent juste retrouver Twitter, mais sans un patron mégalomane aux commandes.Sources : Similarweb, Sensor TowerQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Threads remontera la pente ?Selon vous, Threads pourrait-il connaître le même sort que Google+ ?À votre avis, les alternatives actuelles à Twitter sont-elles en mesure de le détrôner ?