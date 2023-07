Zuckerberg : Threads a encore besoin de « fonctionnalités de base »

Sur Threads, brièvement, je suis assez optimiste quant à notre trajectoire. Nous avons vu une croissance sans précédent dès le départ et, plus important encore, nous voyons plus de personnes revenir chaque jour que ce à quoi je m'attendais. Et maintenant, nous nous concentrons sur la rétention et l'amélioration des bases. Et puis après cela, nous nous concentrerons sur la croissance de la communauté à l'échelle que nous pensons possible. Ce n'est qu'après cela que nous travaillerons sur la monétisation. Nous avons exécuté ce livre de jeu plusieurs fois auparavant - avec Facebook, Instagram, WhatsApp, Stories, Reels, et plus encore - et c'est l'un des meilleurs débuts que nous aurions pu espérer, donc je suis vraiment content du chemin que nous suivons ici.



Une remarque que je veux mentionner à propos du lancement de Threads lié à notre année d'efficacité est que le produit a été construit par une équipe relativement petite dans un délai serré. Nous avons déjà vu un certain nombre d'exemples de la façon dont notre organisation allégée et certains des changements culturels que nous avons apportés peuvent créer plus rapidement des produits de meilleure qualité, et c'est probablement le plus grand exemple jusqu'à présent. L'année de l'efficacité a toujours été axée sur deux objectifs différents : devenir une entreprise technologique encore plus forte et améliorer nos résultats financiers afin que nous puissions investir de manière agressive dans notre feuille de route ambitieuse à long terme. Maintenant que nous avons traversé les licenciements majeurs, le reste de 2023 consistera à créer de la stabilité pour les employés, à supprimer les obstacles qui nous ralentissent, à introduire de nouveaux outils alimentés par l'IA pour nous accélérer, etc. Sur Threads, brièvement, je suis assez optimiste quant à notre trajectoire. Nous avons vu une croissance sans précédent dès le départ et, plus important encore, nous voyons plus de personnes revenir chaque jour que ce à quoi je m'attendais. Et maintenant, nous nous concentrons sur la rétention et l'amélioration des bases. Et puis après cela, nous nous concentrerons sur la croissance de la communauté à l'échelle que nous pensons possible. Ce n'est qu'après cela que nous travaillerons sur la monétisation. Nous avons exécuté ce livre de jeu plusieurs fois auparavant - avec Facebook, Instagram, WhatsApp, Stories, Reels, et plus encore - et c'est l'un des meilleurs débuts que nous aurions pu espérer, donc je suis vraiment content du chemin que nous suivons ici.Une remarque que je veux mentionner à propos du lancement de Threads lié à notre année d'efficacité est que le produit a été construit par une équipe relativement petite dans un délai serré. Nous avons déjà vu un certain nombre d'exemples de la façon dont notre organisation allégée et certains des changements culturels que nous avons apportés peuvent créer plus rapidement des produits de meilleure qualité, et c'est probablement le plus grand exemple jusqu'à présent. L'année de l'efficacité a toujours été axée sur deux objectifs différents : devenir une entreprise technologique encore plus forte et améliorer nos résultats financiers afin que nous puissions investir de manière agressive dans notre feuille de route ambitieuse à long terme. Maintenant que nous avons traversé les licenciements majeurs, le reste de 2023 consistera à créer de la stabilité pour les employés, à supprimer les obstacles qui nous ralentissent, à introduire de nouveaux outils alimentés par l'IA pour nous accélérer, etc.

Cette année, je pense qu'il y a eu deux choses qui ont largement dépassé mes attentes.



L'une était Llama, le modèle initial, nous avons pensé que c'était intéressant, mais l'ampleur de l'adoption, même juste pour la version de recherche, nous a vraiment incités à faire Llama 2, et c'était bien plus que ce à quoi nous nous attendions.



Et la seconde est que Threads a été considérablement plus que ce à quoi nous nous attendions en termes d'adoption et de taux. Nous pensions que cela allait être une sorte de projet sur lequel nous avions juste - nous avions une petite équipe qui travaillait pendant un certain temps, mais cela a vraiment explosé et a immédiatement créé une grande opportunité. Je veux dire, je pense qu'avec le temps, vous devriez vous attendre à ce que nous nous concentrions sur l'IA et le métavers. L'IA inclut à la fois tous les systèmes de classement et de recommandation qui alimentent les applications principales, donc tout le contenu que vous voyez sur Facebook et Instagram, tout le contenu publicitaire que vous voyez. Il sous-tend également tous les systèmes de sécurité que nous construisons. Cette année, je pense qu'il y a eu deux choses qui ont largement dépassé mes attentes.L'une était Llama, le modèle initial, nous avons pensé que c'était intéressant, mais l'ampleur de l'adoption, même juste pour la version de recherche, nous a vraiment incités à faire Llama 2, et c'était bien plus que ce à quoi nous nous attendions.Et la seconde est que Threads a été considérablement plus que ce à quoi nous nous attendions en termes d'adoption et de taux. Nous pensions que cela allait être une sorte de projet sur lequel nous avions juste - nous avions une petite équipe qui travaillait pendant un certain temps, mais cela a vraiment explosé et a immédiatement créé une grande opportunité. Je veux dire, je pense qu'avec le temps, vous devriez vous attendre à ce que nous nous concentrions sur l'IA et le métavers. L'IA inclut à la fois tous les systèmes de classement et de recommandation qui alimentent les applications principales, donc tout le contenu que vous voyez sur Facebook et Instagram, tout le contenu publicitaire que vous voyez. Il sous-tend également tous les systèmes de sécurité que nous construisons.

Zuckerberg ne perd pas de vue le métavers

Threads se présente comme un rival de Twitter, mais avec des fonctionnalités limitées à son lancement. Les utilisateurs ne peuvent publier que des textes courts, sans images, vidéos ou liens. Ils ne peuvent pas non plus rechercher ou suivre d’autres utilisateurs, ni traduire les publications dans d’autres langues. Face à ces lacunes, Meta a rapidement ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application, comme des flux séparés pour les personnes suivies et les suggestions personnalisées, ainsi qu’une meilleure prise en charge des langues. La société espère ainsi fidéliser les utilisateurs et les inciter à revenir sur l’application.Lors d’une réunion interne avec ses employés, selon une source de Reuters, Mark Zuckerberg aurait reconnu que la rétention des utilisateurs n’était pas parfaite, mais qu’elle était meilleure que prévu. Il a qualifié la baisse du nombre d’utilisateurs de « normale » et a dit s’attendre à une amélioration avec le temps : « Évidemment, si vous avez plus de 100 millions de personnes qui s’inscrivent, idéalement ce serait génial si toutes ou même la moitié d’entre elles restaient. Nous n’en sommes pas encore là », a-t-il déclaré.Des données tierces suggèrent que Threads a peut-être perdu plus de la moitié de ses utilisateurs actifs. Les utilisateurs actifs quotidiens de Threads sur Android sont passés de 49 millions le 7 juillet à 23,6 millions le 14 juillet, puis à 12,6 millions le 23 juillet, a rapporté la société d'analyse Web SimilarWeb.« Nous n'avons pas encore de chiffres quotidiens pour iOS, mais nous soupçonnons que le modèle d'expansion et de récession est similaire », a écrit SimilarWeb. "Threads a décollé comme une fusée, avec son lien étroit avec Instagram comme booster. Cependant, les développeurs de Threads devront remplir les fonctionnalités manquantes et en ajouter de nouvelles et uniques s'ils veulent faire de la vérification de l'application une habitude quotidienne pour utilisateurs."Bien que perdre plus de la moitié des utilisateurs initiaux en peu de temps puisse sembler décourageant, l'article de Reuters indique que Zuckerberg a déclaré aux employés que la rétention des utilisateurs était meilleure que ce à quoi s'attendaient les dirigeants de Meta. « Zuckerberg a déclaré qu'il considérait la baisse comme "normale" et qu'il s'attendait à ce que la rétention augmente à mesure que la société ajoute plus de fonctionnalités à l'application, y compris une version de bureau et une fonctionnalité de recherche », a écrit Reuters.Chris Cox, directeur des produits, a également pris la parole lors de l'événement de l'entreprise, affirmant que Meta envisageait des « hameçons favorisant la rétention », tels que « s'assurer que les personnes qui sont sur l'application Instagram peuvent voir les fils importants ». Threads fait partie de la plate-forme Instagram de Meta, de sorte que les utilisateurs peuvent créer un profil Threads dans le cadre de leur compte Instagram.Un porte-parole de Meta a souligné les commentaires de Zuckerberg lors de l'appel aux résultats de mercredi. Zuckerberg a dit :Zuckerberg a également déclaré aux investisseurs queZuckerberg a déclaré « qu'il reste encore beaucoup de fonctionnalités de base à créer » pour Threads et a brièvement évoqué le défi d'attirer les utilisateurs vers de nouvelles applications autonomes. « Nous avons essayé un tas d'expériences autonomes au fil du temps, et en général, nous n'avons pas eu beaucoup de succès avec la création d'applications autonomes », a-t-il déclaré.Les discussions pourraient réussir en partie à cause de la réaction des utilisateurs face aux changements de Musk sur Twitter, désormais officiellement appelé "X", semble suggérer Zuckerberg. « Il se pourrait simplement qu'il s'agisse d'un cas si idiosyncratique à cause de tous les facteurs qui se produisent autour de Twitter ou de X, je suppose, comme ça s'appelle maintenant », a-t-il déclaré.Threads est disponible dans environ 100 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, mais n'est pas encore présent dans l'Union européenne en raison de préoccupations concernant la conformité aux réglementations de l'UE. Threads a suscité des critiques liées à la confidentialité en raison de la quantité de données personnelles collectées par l'application.Zuckerberg a également informé les employés de l'énorme pari de l'entreprise sur un monde de réalité virtuelle encore à créer, appelé métavers. Il a déclaré que les travaux sur la technologie de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) qui l'alimenteraient « n'étaient pas massivement en avance sur le calendrier, mais sur la bonne voie », ajoutant qu'il ne prévoyait pas qu'il se généraliserait avant la prochaine décennie.Cette prédiction peut intensifier les inquiétudes selon lesquelles Meta a consacré trop de temps et d'argent au métavers : sa division Reality Labs, qui produit des casques VR et d'autres produits, a accumulé des pertes de plusieurs milliards de dollars. La société dans son ensemble continue cependant de bien performer financièrement, annonçant cette semaine qu'elle a réalisé un bénéfice de 7,79 milliards de dollars au dernier trimestre.Zuckerberg a également abordé un autre problème qui fait la une des journaux, son combat en cage proposé avec son compatriote et confrère dans le domaine de la technologie Elon Musk. Depuis la sécurité de leurs claviers, les deux hommes ont indiqué en juin qu'ils souhaitaient tous les deux un combat - allant même jusqu'à suggérer un lieu à Las Vegas. Cependant, lorsque le sujet a été évoqué pendant l'appel, Zuckerberg a déclaré qu'il n'était « pas sûr que cela se concrétise ».Sources : Reuters, appel avec les investisseurs Quelle lecture en faites-vous ?