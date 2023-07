Platform usage up 3.5% week over week pic.twitter.com/5wdyrzcyhy — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2023

Les revenus publicitaires, un sujet épineux depuis la prise de contrôle d'Elon Musk

Dépensez au moins 1 000 dollars par mois en publicité pour maintenir votre statut

Ou ils peuvent simplement payer 1 000 $/mois pour un abonnement d'organisation vérifié avec la possibilité de transmettre cette autorité organisationnelle aux affiliés. Cela est plus que rentable en termes de portée organique.



Linda Yacarino, le nouveau visage qui s'adressera aux annonceurs

Des réactions mitigées

Samedi, Musk a révélé d'autres mauvaises nouvelles sous la forme d'un tweet qui disait : « Nous avons toujours un flux de trésorerie négatif, en raison d'une baisse d'environ 50 % des revenus publicitaires et d'un lourd endettement. Nous devons atteindre un flux de trésorerie positif avant d'avoir le le luxe de n'importe quoi d'autre ». Un flux de trésorerie négatif signifie que plus d'argent sort de l'entreprise qu'il n'en rentre.D'un autre côté, il a également déclaré qu'il « semble que cette plate-forme pourrait voir une utilisation record de secondes d'utilisateurs d'appareils cette semaine ».Les revenus publicitaires ont été un problème épineux et une bataille difficile pour le site, après que des hordes d’annonceurs aient fui après la prise de contrôle de Musk. Les annonceurs étaient préoccupés par la modération du contenu, les licenciements massifs et l’incertitude générale quant à l’avenir de Twitter.La difficulté de garder les annonceurs dans la barque était anticipée. Juste avant l'édition 2022 des NewFronts qui ont eu lieu en mai 2022, Twitter a reconnu dans un dossier déposé auprès de la SEC que son activité publicitaire principale pourrait désormais être menacée à la suite du rachat d'Elon Musk, en plus de l'embauche et de la rétention des employés. Alors que la vision d'Elon Musk pour Twitter est celle d'une plateforme plus axée sur la liberté d'expression, il n'a pas offert d'assurance à la base d'annonceurs de Twitter que Twitter restera « sans danger pour les marques » après l'acquisition. Dans la mesure où il a clarifié sa vision, Musk a seulement déclaré qu'il pensait que tout discours non jugé illégal par un gouvernement serait bientôt autorisé sur Twitter.Les analystes notaient déjà qu'apporter une touche plus légère aux politiques de modération de contenu existantes de Twitter inquiétait les annonceurs, car elle pourrait permettre à davantage d'intimidation, de discours violents, de discours de haine, de désinformation et d'autres contenus abusifs de gagner du terrain. Et s'il y a quelque chose que les annonceurs n'aiment pas, c'est que leur entreprise soit promue aux côtés d'un contenu qui divise et est haineux.Sans surprise, en moins d'un mois, 50 des 100 plus gros annonceurs de Twitter ont indiqué qu'il n'allait plus faire de la publicité sur Twitter, certains ne l'ont pas notifié et ont simplement cessé de le faire. Ces annonceurs ont représenté près de 2 milliards de dollars de dépenses sur la plateforme depuis 2020 et plus de 750 millions de dollars de publicité rien qu'en 2022.En plus des annonceurs qui ont apparemment arrêté toute publicité sur Twitter à partir du 21 novembre, il y a sept autres annonceurs qui ont ralenti le rythme de leur publicité sur la plateforme à presque rien en novembre 2022. Depuis 2020, ces sept annonceurs ont représenté plus de 255 millions de dollars de dépenses sur Twitter et près de 118 millions de dollars de publicité en 2022.En novembre, un mois après la prise de pouvoir de Musk, les agences de publicité d'entreprise mondiales ont recommandé à bon nombre de leurs plus gros clients de suspendre leurs dépenses pour les publicités Twitter, y compris Omnicom Media (une agence représentant de grands noms comme Apple, Mercedes-Benz et McDonald's). D'autres marques, comme Volkswagen, General Motors et General Mills, ont également suspendu toutes les dépenses publicitaires sur Twitter. Les particuliers et les entreprises laissent leurs comptes derrière eux, comme Playbill, bien-aimé de Broadway.Dans une séance de questions-réponses via Twitter Spaces le 9 novembre, Musk a éludé les inquiétudes des annonceurs méfiants, insistant sur le fait que rien de « mauvais » ne salirait les publicités des grandes marques et que la publicité aurait accru la pertinence pour les utilisateurs. « Nous travaillons tous dur pour nous assurer qu'il n'y a pas de mauvaises choses juste à côté d'une publicité », a déclaré Musk.Cette ligne de pensée, évidemment, n'a pas été entièrement couronnée de succès. Et l'échec du déploiement de la coche bleue « démocratisée » de Twitter a eu un impact encore plus important sur les images de marque, car les comptes usurpés ont fait des ravages sur la présence des entreprises sur les réseaux sociaux et leur classement boursier.Après avoir annoncé son changement de marque en X, Twitter a décidé de faire pression sur les annonceurs dans le but d'augmenter ses résultats. La dernière stratégie de l'entreprise pour augmenter ses revenus, selon le Wall Street Journal, est de demander aux marques de dépenser au moins 1 000 dollars par mois en publicités afin de maintenir leur statut vérifié sur la plateforme.Répondant à un tweet sur le rapport du Wall Street Journal, Musk a déclaré que le coût « modérément élevé » est une mesure préventive pour aider à réduire le nombre d'escrocs créant « des millions de comptes » sur la plateforme. Musk a ajouté que les marques pourraient plutôt choisir de payer 1 000 $ par mois pour le badge d'organisation vérifié de l'entreprise.Il est clair que Twitter cherche des moyens de réduire ses pertes, et la principale source de revenus de l'entreprise est la publicité. Le Wall Street Journal rapporte également que Twitter réduit les prix de certains de ses créneaux publicitaires. Par exemple, Twitter offre à toutes les nouvelles réservations une remise de 50 % jusqu'au 31 juillet. La société affirme que le but de ces remises est de permettre aux annonceurs de "gagner en portée lors de moments cruciaux" tels que des événements sportifs.Bien que le tarif mensuel de 1 000 $ ne soit probablement pas un problème pour les grandes marques, le nouveau changement pourrait nuire aux petites entreprises qui ne veulent pas ou n'ont pas le budget supplémentaire à engager.La nomination de Linda Yaccarino au poste de PDG en mai dernier reflétait les efforts continus de l’entreprise pour relancer son activité publicitaire. Yaccarino était la présidente des ventes publicitaires et des partenariats clients chez NBCUniversal avant de rejoindre X.X espère ainsi attirer à nouveau les annonceurs sur sa plateforme, qui compte plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par mois. Mais cette stratégie risque aussi de mécontenter les petites et moyennes entreprises qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s’engager à dépenser autant en publicités. Elles pourraient se tourner vers d’autres réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram, qui offrent plus de flexibilité et de visibilité aux annonceurs.La décision de X a suscité des réactions mitigées de la part des annonceurs et des utilisateurs. Certains ont salué l’initiative de X, estimant qu’elle permettrait de renforcer la crédibilité et la qualité des comptes vérifiés. D’autres ont dénoncé une forme de chantage et une discrimination envers les petites structures qui n’ont pas les moyens de se payer le badge doré. Certains ont même appelé au boycott de X, affirmant que la plateforme ne respectait pas la liberté d’expression et la diversité des opinions.X n’est pas le seul réseau social à avoir recours à des badges pour distinguer les comptes officiels. Facebook, Instagram, YouTube et TikTok proposent également des badges de vérification, mais sans exiger de dépenses publicitaires minimales. Ces badges sont attribués selon des critères de notoriété, d’authenticité et d’unicité. Ils visent à protéger les utilisateurs contre les usurpations d’identité et les contenus trompeurs.X affirme que son badge doré n’a pas pour but de valider ou d’endosser les opinions exprimées par les comptes vérifiés, mais simplement de confirmer leur identité. Il précise que les comptes qui enfreignent ses règles peuvent perdre leur badge à tout moment, qu’ils soient ou non annonceurs. Il ajoute que les utilisateurs peuvent signaler les comptes qui se font passer pour d’autres ou qui diffusent des informations fausses ou nuisibles.X espère ainsi restaurer la confiance des annonceurs et des utilisateurs dans sa plateforme, qui a été ébranlée par plusieurs scandales ces dernières années. En 2021, X avait été accusé de censurer le président américain Donald Trump et ses partisans, ce qui avait entraîné une vague de désabonnements. En 2022, X avait été victime d’une cyberattaque massive qui avait compromis les données personnelles de millions d’utilisateurs. En 2023, X avait été condamné à une amende record de 5 milliards de dollars par la Commission européenne pour abus de position dominante sur le marché publicitaire en ligne.X parviendra-t-il à redorer son image et à relancer sa croissance grâce à sa nouvelle stratégie publicitaire ? L’avenir nous le dira.Source : Elon Musk Que pensez-vous de la décision de X de demander aux annonceurs de dépenser au moins 1 000 dollars par mois en publicités pour conserver leur statut vérifié ?Trouvez-vous que le badge doré de X est un signe de crédibilité et de qualité pour les comptes vérifiés ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la publicité sur les réseaux sociaux pour les entreprises ?Quelles sont les alternatives à X pour les petites et moyennes entreprises qui veulent se faire connaître sur le web ?Comment X peut-il améliorer sa réputation et sa performance après les scandales qu’il a connus ces dernières années ?