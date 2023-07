« Le paradoxe antitrust d'Amazon »

Envoyé par Lina Khan Envoyé par Amazon est le titan du commerce du XXIe siècle. En plus d'être un détaillant, il est aujourd'hui une plateforme de marketing, un réseau de livraison et de logistique, un service de paiement, un prêteur, une maison de vente aux enchères, un grand éditeur de livres, un producteur de télévision et de films, un créateur de mode, un fabricant de matériel informatique et un important hébergeur d'espace de serveurs en cloud.



Bien qu'Amazon ait enregistré une croissance stupéfiante, l'entreprise ne génère que de maigres bénéfices, choisissant de pratiquer des prix inférieurs aux coûts et de se développer à grande échelle. Grâce à cette stratégie, l'entreprise s'est positionnée au centre du commerce électronique et sert désormais d'infrastructure essentielle à une multitude d'autres entreprises qui dépendent d'elle.



Certains éléments de la structure et du comportement de l'entreprise posent des problèmes anticoncurrentiels, mais elle a échappé à l'examen antitrust. Cette note soutient que le cadre actuel de la législation antitrust - en particulier le fait de lier la concurrence au "bien-être du consommateur", défini comme les effets à court terme sur les prix - n'est pas en mesure de saisir l'architecture du pouvoir de marché dans l'économie moderne.



Nous ne pouvons pas connaître les dommages potentiels causés à la concurrence par la position dominante d'Amazon si nous mesurons la concurrence principalement par le biais des prix et de la production. Plus précisément, la doctrine actuelle sous-estime le risque de prix prédateurs et la manière dont l'intégration de secteurs d'activité distincts peut s'avérer anticoncurrentielle. Ces préoccupations sont d'autant plus importantes dans le contexte des plateformes en ligne, et ce, pour deux raisons.



Premièrement, l'économie des marchés des plateformes incite les entreprises à privilégier la croissance plutôt que les bénéfices, une stratégie que les investisseurs ont récompensée. Dans ces conditions, la fixation de prix prédateurs devient très rationnelle, même si la doctrine existante la considère comme irrationnelle et donc invraisemblable. Deuxièmement, étant donné que les plateformes en ligne servent d'intermédiaires essentiels, l'intégration des différents secteurs d'activité permet à ces plateformes de contrôler l'infrastructure essentielle dont dépendent leurs rivaux.



Ce double rôle permet également à une plateforme d'exploiter les informations recueillies sur les entreprises qui utilisent ses services pour les affaiblir en tant que concurrents. Cette note présente les différentes facettes de la domination d'Amazon. Cela nous permet de comprendre sa stratégie commerciale, de mettre en lumière les aspects anticoncurrentiels de la structure et du comportement d'Amazon et de souligner les lacunes de la doctrine actuelle. La note se termine par l'examen de deux régimes potentiels pour traiter le pouvoir d'Amazon : le rétablissement des principes traditionnels de la politique antitrust et de la politique de la concurrence ou l'application des obligations et devoirs des transporteurs publics.

La FTC a déjà attaqué Amazon sur plusieurs fronts

Conclusion

La FTC enquête sur l’entreprise sur plusieurs fronts depuis trois ans, et a recueilli des millions de documents auprès d’Amazon et de tiers, ainsi que des témoignages de dizaines de personnes, y compris le PDG Andy Jassy et l’ancien PDG et fondateur Jeff Bezos. La plainte devrait être déposée devant un tribunal fédéral plutôt que devant le tribunal interne de la FTC.Politico laisse entendre que les détails exacts du procès final ne sont pas connus et des changements à la plainte finale sont attendus. Mais le personnel de l'agence, y compris Khan elle-même, s'est concentré sur plusieurs pratiques commerciales d'Amazon, selon ses sources.La plainte est susceptible de se concentrer sur les défis d'Amazon Prime, les règles d'Amazon qui, selon la FTC, bloquent la baisse des prix sur les sites Web concurrents. La FTC devrait soutenir qu’Amazon oriente les vendeurs vers ses propres services logistiques en les récompensant par un meilleur placement sur le site, et en les pénalisant lorsqu’ils ne les utilisent pas.L'agence rédige une plainte depuis au moins la fin de l'année dernière, ont déclaré certaines personnes, et est susceptible de déposer son dossier devant un tribunal fédéral. Dans son enquête, la FTC a interrogé des dizaines de témoins à l'intérieur et à l'extérieur d'Amazon, dont le PDG Andy Jassy et l'ancien PDG et fondateur Jeff Bezos, ont déclaré certaines personnes. La FTC a collecté des millions de documents auprès d'Amazon et de tiers au cours des trois dernières années pour constituer son dossier.L’affaire serait un point culminant pour la présidente de la FTC, Lina Khan, qui s’est fait connaître comme une critique de la domination des géants de la technologie, et en particulier d’Amazon. Khan a publié en 2017 un article universitaire identifiant Amazon comme un monopoleur moderne qui devait être contrôlé. Dans le Yale Law Journal, son article intitulé « Amazon's Antitrust Paradox » plaidait en faveur d'une approche plus agressive de l'application des lois antitrust pour contrer la « domination d'Amazon » :Elle a également participé à la rédaction d’un rapport du Congrès américain appelant à une réforme antitrust radicale visant les grandes plateformes numériques.Parmi les accusations potentielles figurent des allégations similaires à celles déjà portées par les procureurs généraux du district de Columbia et de Californie.La FTC accuse Amazon de punir les commerçants qui proposent des prix plus bas sur d'autres sites Web. Le procès est en cours et son règlement pourrait prendre des années. Des personnes proches du dossier ont déclaré que le bureau du procureur général de Californie et la FTC ont été en contact dans le cadre de leurs enquêtes respectives. Les petits commerçants d'Amazon se plaignent depuis des années de ce qu'ils considèrent comme une relation unilatérale, accusant la société d'appliquer ses règles de manière arbitraire et d'être lente à réagir lorsque quelque chose ne va pas.Les commerçants ont déclaré qu'Amazon les punit en enterrant leurs produits sur sa boutique en ligne lorsqu'ils offrent des prix plus bas ailleurs, empêchant ainsi la possibilité de prix plus bas ailleurs que sur Amazon. Dans une lettre adressée en 2019 aux législateurs fédéraux, un détaillant a accusé Amazon de le forcer, lui et d'autres vendeurs, à utiliser les services logistiques coûteux de l'entreprise, ce qui les oblige à augmenter les prix pour les consommateurs. La lettre accusait Amazon de "lier" sa place de marché et ses services logistiques, une violation antitrust potentielle dans laquelle une entreprise utilise sa domination sur un marché pour se donner un avantage sur un autre marché où elle est moins établie.Cette plainte a attiré l'attention des régulateurs de l'Union européenne, qui ont conclu un accord avec Amazon en décembre, dans lequel le géant de la vente au détail en ligne s'est engagé à ne plus utiliser des données non publiques sur les vendeurs indépendants de sa place de marché pour son activité de vente au détail concurrente.Un juge du district de Columbia a rejeté l’affaire, mais un juge de Californie a autorisé sa poursuite.La plainte de la FTC devrait également cibler le service Amazon Prime et son activité publicitaire numérique.Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Seattle, le régulateur américain allègue que le détaillant a travaillé pendant des années sur des stratagèmes visant à pousser les consommateurs à s'inscrire à ses services d'abonnement, tout en s'assurant que les abonnés ne puissent pas résilier facilement les contrats. La plainte met principalement en cause les efforts d'Amazon pour inciter les utilisateurs à s'abonner à Prime, une collection de services payants comprenant Amazon Prime pour la livraison, Prime Video pour les films et séries, Amazon Music pour la musique, etc.« Amazon a trompé et piégé des personnes dans des abonnements récurrents sans leur consentement, ce qui a non seulement frustré les utilisateurs, mais leur a aussi coûté beaucoup d'argent », a déclaré Lina Khan dans un communiqué de presse. Pour ce faire, Amazon a utilisé des « conceptions d'interface utilisateur manipulatrices, coercitives ou trompeuses » sur ses diverses plateformes. Ces conceptions sont généralement appelées des « schémas sombres » ou des « motifs sombres ». Elles sont destinées à orienter les utilisateurs vers un choix spécifique afin de les pousser à s'inscrire à un service sans leur consentement.Pour rappel, le service Amazon Prime coûte 139 dollars par an. « Lorsque vous passez à la caisse sur Amazon, l'entreprise vous propose plusieurs fois de souscrire à un abonnement Prime récurrent », a déclaré la présidente de la FTC. L'agence affirme qu'Amazon a même utilisé un bouton d'achat qui déclenche automatiquement un abonnement Prime sans en informer correctement les consommateurs. En plus, Amazon aurait sciemment compliqué la procédure d'annulation pour les abonnés Prime qui cherchaient à mettre fin à leur adhésion. L'objectif principal de la procédure d'annulation ne serait pas de permettre aux abonnés d'annuler leur adhésion.Selon la FTC, cette procédure est destinée à les empêcher de le faire. La FTC affirme également que les dirigeants d'Amazon ont ralenti ou rejeté les changements qui auraient permis aux abonnés de résilier plus facilement leur abonnement, car ces changements auraient eu un impact négatif sur les résultats d'Amazon. Selon la FTC, les consommateurs éconduits qui se rendaient compte qu'ils payaient à leur insu l'abonnement Prime se trouvaient confrontés à une bataille difficile lorsqu'ils tentaient de l'annuler. Des données divulguées ont montré que les annulations ont chuté de 14 % après qu'Amazon a intentionnellement compliqué le processus en 2017.L'enquête sur Amazon a commencé sous l'administration Trump sous l'ancien président Joe Simons. Cependant, il a donné la priorité à une enquête différente en se concentrant sur Facebook de Meta. Peu de temps après que Khan ait rejoint l'agence, elle a renforcé et réorganisé l'équipe qui dirigeait l'enquête sur Amazon.Amazon a qualifié les allégations de la FTC de « fausses sur les faits et le droit ». L’entreprise a également affirmé qu’elle faisait face à une concurrence intense dans le commerce électronique et dans d’autres secteurs, et qu’elle offrait des avantages aux consommateurs et aux vendeurs.Si la plainte aboutit, elle pourrait conduire à une restructuration du géant du commerce électronique, dont la valeur est estimée à 1 300 milliards de dollars. Elle pourrait également avoir des répercussions sur d’autres entreprises technologiques visées par des enquêtes antitrust aux États-Unis et dans le monde. Toutefois, l’affaire risque de prendre des années avant d’être tranchée par les tribunaux, et son résultat final dépendra des successeurs de Khan à la tête de la FTC.Source : PoliticoQuelles sont les conséquences possibles de cette affaire pour Amazon et pour les autres entreprises technologiques ?Quelle est votre opinion sur la position d’Amazon face aux allégations de la FTC ?