Alphabet affiche une croissance de 7% au deuxième trimestre 2023

Les investisseurs se félicitent

Le prix de l'IA

Pour le quatrième trimestre consécutif, la société mère de Google a enregistré une croissance à un chiffre suite au recul des dépenses publicitaires numériques qui reflète les inquiétudes concernant l'économie. Les analystes ne s'attendent pas à ce que la croissance atteigne à nouveau les deux chiffres avant le quatrième trimestre.Avec Microsoft, Alphabet a lancé la saison des résultats des entreprises technologiques à méga-capitalisation. Dans l'ensemble du secteur, les investisseurs rechercheront des mises à jour sur les mesures de réduction des coûts mises en œuvre plus tôt dans l'année et l'impact des investissements en intelligence artificielle sur la rentabilité.Microsoft a dépassé mardi les estimations, bien que le titre ait plongé dans les échanges après les heures normales de bureau. Méta parent Facebook, va rapporter ses résultats mercredi, suivi par Amazon et Apple la semaine prochaine.Alphabet a annoncé un bénéfice par action de 1,44 dollar sur un chiffre d’affaires de 74,6 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient un bénéfice par action de 1,34 dollar sur un chiffre d’affaires de 72,82 milliards de dollars. Les résultats meilleurs que prévu ont été tirés par la performance de son activité cloud, qui comprend l’infrastructure et les applications de productivité. Le chiffre d’affaires du cloud Google a augmenté de 28%, à 8,03 milliards de dollars, dépassant les estimations de StreetAccount qui tablaient sur 7,87 milliards de dollars.Le chiffre d’affaires publicitaire de Google s’est élevé à 58,14 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 56,29 milliards de dollars de l’année dernière. Les annonces YouTube ont dépassé les attentes des analystes avec 7,67 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 7,34 milliards de dollars de l’année précédente.Les coûts d’acquisition du trafic, ou TAC, un coût majeur pour Google, ont augmenté à 12,54 milliards de dollars, contre 12,21 milliards de dollars au trimestre précédent.Par ailleurs, Alphabet a annoncé dans le communiqué que Ruth Porat, la directrice financière du groupe, quittera ce poste après huit ans pour assumer le nouveau rôle de présidente et directrice des investissements d’Alphabet et Google à partir du 1er septembre. Ruth sera responsable des investissements d’Alphabet dans son portefeuille d’autres paris, a ajouté le groupe.Les autres paris d’Alphabet, qui comprennent l’unité des sciences de la vie Verily et l’unité des voitures autonomes Waymo, ont généré un chiffre d’affaires de 285 millions de dollars, en hausse par rapport aux 193 millions de dollars de l’année précédente« Non seulement Google a généré un bénéfice par action fantastique, dépassant les attentes à un moment où les investisseurs remettaient en question sa capacité à suivre les autres géants de la technologie dans un contexte de la frénésie de l'IA, mais il l'a également fait avec une marge considérable », a déclaré Thomas Monteiro, analyste principal. sur Investing.com. « Cela indique fortement qu'une nouvelle phase de croissance pour le géant est probablement en cours ».Il a ajouté : « Google s'est enfin consolidé comme une force de premier plan dans le secteur très controversé du cloud et a désormais la possibilité de concentrer son expansion dans le domaine de l'IA ».Porat, embauchée en 2015, est l'une des femmes cadres les plus en vue de la Silicon Valley et a supervisé la croissance phénoménale d'Alphabet. Elle deviendra directrice des investissements et présidente à compter du 1septembre et dirigera la planification de 2024 pendant que son successeur est recherché.Porat a été embauchée chez Morgan Stanley, où elle était chef des finances. Dans son nouveau rôle, elle supervisera le soi-disant portefeuille Other Bets de la société, l'unité pour les entreprises de matériel et de services plus risquées, et aidera à gérer les investissements mondiaux de la société.Les annonceurs, qui représentent une part importante des revenus d'Alphabet, ont renoncé à dépenser de précieux dollars sur des plates-formes non testées, aidant le parent Google ainsi que le propriétaire de Facebook Meta Platforms.Mais les résultats d'Alphabet au deuxième trimestre ne manqueront pas de plaire aux investisseurs préoccupés par un recul plus large des annonceurs suite à la croissance fulgurante des services Web pendant la pandémie, alors que les consommateurs revenaient au commerce de détail physique.La Silicon Valley bourdonne de logiciels d'intelligence artificielle générative qui peuvent donner des réponses interminables aux requêtes des utilisateurs et devraient être le prochain bond en avant pour Big Tech. Alphabet a déployé des produits d'IA lors de sa conférence annuelle des développeurs d'E/S en mai et a réorganisé son moteur de recherche pour inclure l'IA générative.La nouvelle technologie d'IA a un coût : la plus grande partie des dépenses d'investissement d'Alphabet au deuxième trimestre concernait les serveurs et un « investissement significatif » dans l'informatique IA, a déclaré Porat lors d'une conférence téléphonique.La publicité arrive dans la recherche remaniée de l'entreprise, a déclaré le directeur général Sundar Pichai aux analystes lors de l'appel. Alphabet teste quels formats sont efficaces et où placer des publicités dans sa recherche alimentée par l'IA.Actuellement, 80*% des annonceurs utilisent au moins un produit de recherche basé sur l'IA, a déclaré le directeur commercial Philipp Schindler lors de l'appel.La société prévoit d'intégrer l'IA générative dans d'autres produits tels que Gmail, Google Photos et son système d'exploitation mobile Android. La technologie d'IA générative peut créer du texte, des images et des vidéos qui ressemblent à ce que les gens produisent.Pourtant, les résultats publiés mardi montrent que les ventes publicitaires sont toujours reines. Les investisseurs ont puni mardi la société de médias sociaux Snap pour ses ventes publicitaires décevantes au cours du trimestre.Les revenus de Google Cloud, qui figure parmi les plus grands fournisseurs de services cloud, ont augmenté de 28 % pour atteindre 8,1 milliards de dollars, dépassant les attentes de 7,75 milliards de dollars et maintenant à peu près le même taux de croissance qu'au premier trimestre. Les revenus d'Azure de Microsoft ont augmenté de 26 %, dépassant l'estimation de croissance de Visible Alpha.Les analystes et les experts du secteur ont déclaré s'attendre à une reprise de la croissance des activités dans le cloud vers la fin de l'année, le trimestre terminé en juin étant le creux alors que l'incertitude macroéconomique commence à se dissiper.Les investisseurs s'attendent à ce que l'IA devienne un moteur de croissance majeur pour les entreprises du cloud d'ici un an, avec Azure de Microsoft en tête du peloton, suivi par AWS et Google Cloud.Source : SEC