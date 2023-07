i am super impressed by the work of @alexblania and the team to get to this point--the project has a level of complexity and ambition i haven’t seen very often. — Sam Altman (@sama) July 24, 2023

Worldcoin est un projet de cryptomonnaie annoncé en 2019. Cofondée par Sam Altman d'OpenAI, l'entreprise souhaite fusionner la blockchain et la biométrie afin que ceux qui acceptent qu'on scanne leurs iris soient récompensés par un jeton numérique appelé Worldcoins (WDC). En effet, alors que les problèmes de cybersécurité et de fuites de données se multiplient, Altman a lancé le projet afin de limiter les escroqueries et les violations causées par les robots et les mauvais acteurs en scannant vos globes oculaires et en attribuant des jetons. La Worldcoin Foundation est l'intendante du projet et le soutiendra jusqu'à ce qu'il devienne autosuffisant.Après trois ans d'essais et de gros titres sur les espoirs ambitieux, les failles fatales et la bizarrerie pure et simple du Worldcoin, le jeton a été lancé aujourd'hui par le biais d'un airdrop (une distribution gratuite de jetons) pour les utilisateurs qui ont été vérifiés à l'aide d'un orbe. Les autres utilisateurs peuvent sécuriser leurs jetons en téléchargeant l'application publiée par la société jusqu'à ce qu'ils aient accès à un orbe, y compris pour les prochains lancements, bien que la distribution des jetons soit limitée à certains pays. Les utilisateurs américains, par exemple, ne sont pas éligibles pour recevoir les jetons en raison de l'incertitude réglementaire.Au cœur du projet Worldcoin se trouve une technologie appelée "The Orb", qui capture une image de l'iris de l'utilisateur pour l'embarquer, peu importe qui il est, et où il se trouve dans le monde. L'image est ensuite convertie en un code de hachage. Si le code n'a jamais été téléchargé auparavant, il est alors enregistré dans la base de données du projet et génère un portefeuille de cryptomonnaies avec un code QR unique. Selon le site du projet, il s'agit du premier jeton à être distribué globalement et gratuitement à des personnes pour le simple fait d'être un individu unique. Et le système aurait été créé en tenant compte de la protection de la vie privée.Ainsi, la base de données est remplie de codes de hachage plutôt que de photos de globes oculaires, et les utilisateurs sont identifiés par des codes QR de portefeuille plutôt que par leur vrai nom. Une fois qu'un portefeuille unique est généré, l'utilisateur reçoit des jetons gratuits. Après avoir recueilli plus de 2 millions d'utilisateurs au cours de la phase bêta, Worldcoin a déclaré lundi qu'il allait maintenant étendre ses opérations à 35 villes réparties dans 20 pays. De nombreuses bourses ont listé le jeton ou ont déclaré leur intention de le faire, y compris Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde en matière de volume de transactions.Selon le site de Worldcoin, le principal acteur derrière Worldcoin est Alex Blania, un ancien doctorant en physique théorique qui occupe aujourd'hui le poste de PDG de Tools for Humanity, l'entreprise mère qui développe Worldcoin jusqu'à ce que le réseau devienne totalement décentralisé. Blania a déclaré que "la nécessité de prouver qu'une personne est réelle n'est plus un sujet de débat sérieux à l'ère de l'IA". Il a indiqué que Worldcoin espère construire un moyen "respectueux de la vie privée, décentralisé et maximalement inclusif" pour résoudre ce problème. Cependant, les deux premières années de l'entreprise ont été marquées par des obstacles.Blania a attribué ces problèmes à des tests bêta standard, mais le projet a eu sa part de critiques. Les principales préoccupations portent sur l'utilisation de données biométriques pour vérifier l'identité des utilisateurs, et en particulier sur les risques pour la vie privée liés à la collecte, au stockage et à l'utilisation de ces données. La couverture médiatique autour de Worldcoin a mis en lumière la façon peu méthodique dont le projet a fait appel à des sous-traitants pour capturer les données de l'iris des personnes avec ses scanners (appelés orbes), ainsi que les violations de la législation sur la protection de la vie privée et les allégations de corruption.Pour certains, le fait que le projet incite les premiers utilisateurs à s'inscrire en échange d'une partie de jetons a fonctionné comme un pot-de-vin farfelu. Étant donné que l'une des principales utilisations de la blockchain consiste à masquer l'identité d'une personne, d'autres ne sont pas d'accord avec le principe même de l'utilisation du Worldcoin pour identifier des personnes d'une manière aussi personnelle et précise. Mais Blania et ses associés ont rejeté ces allégations. Worldcoin insiste sur le fait qu'il crée un protocole spécial qui protégerait les données biométriques des personnes grâce à un modèle compliqué de techniques cryptographiques.Selon Altman, un projet comme Worldcoin semble particulièrement important à l'ère de l'IA, à un moment où il devient de plus en plus difficile de distinguer le travail des humains de celui des machines. « Comme tout projet vraiment ambitieux, il peut fonctionner ou non, mais c'est en essayant des choses comme celles-ci que l'on progresse. Dans tous les cas, nous aimons particulièrement ceux qui nous détestent, cela nous donne de l'énergie », a-t-il déclaré. Toutefois, cette déclaration lui a valu de nombreuses critiques. Certains l'ont accusé d'avoir contribué à créer le problème avec ChatGPT, puis de proposer ensuite "une solution malsaine".Altman a déclaré en outre qu'il s'attendait à ce que 2 milliards de personnes s'inscrivent sur Worldcoin, maintenant que la plateforme a été officiellement lancée. Mais il est difficile de savoir à quelle vitesse l'entreprise pourra se développer, notamment en raison de la nécessité de prendre des rendez-vous en personne pour scanner son iris. Dans une interview accordée à Fortune, Blania a déclaré que Worldcoin espère que 1 500 orbes seront opérationnels d'ici la fin de l'année et qu'il s'étendra à de nouveaux marchés. Selon Blania, le lancement du Worldcoin est susceptible de susciter davantage d'intérêt pour les inscriptions.Source : Worldcoin Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet Worldcoin ?Êtes-vous prêt à utiliser cette cryptomonnaie ? 