Les entreprises technologiques prétendent attendre plus de preuves scientifiques

La parole est aux enseignants

Le rapport intervient à un moment de préoccupation accrue quant à l’impact des réseaux sociaux sur les enfants et les adolescents. En mai, l'Administrateur de la santé publique des États-Unis Vivek Murthy a averti que l’utilisation des réseaux sociaux était un facteur principal de dépression, d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale, et plus de 100 districts scolaires et entités gouvernementales ont poursuivi en justice les entreprises derrière des applications telles que TikTok et Instagram en raison des problèmes associés. Le Congrès envisage également une répression, avec plusieurs projets de loi introduits cette année pour réglementer l’utilisation des réseaux sociaux, y compris une proposition visant à interdire aux enfants de moins de 13 ans l’accès aux réseaux sociauxLa présidente de la fédération, Randi Weingarten, a déclaré dans une interview que le travail des enseignants était désormais beaucoup plus difficile à cause des applications de réseaux sociaux. « Quand un jeune devient désespéré parce qu’il a reçu toutes sortes d’images sur le poids du corps, ce jeune adolescent apporte cela à l’école », a-t-elle dit. « Il y a un défi en termes de bien-être et de comportement dans la classe, et un enseignant n’a pas à portée de main un conseiller ou un travailleur social vers qui se tourner », a déclaré Weingarten. « L’enseignant est censé enseigner la classe ».Le rapport ne distingue pas une application de médias sociaux spécifique. Au lieu de cela, il formule une série de recommandations que la fédération dit que toutes les entreprises devraient adopter, y compris l'arrêt des notifications téléphoniques pendant la journée scolaire, l'élimination de la lecture automatique des vidéos et le défilement infini des flux, et la possibilité pour les apprenants de désactiver ou de réinitialiser les algorithmes de recommandation.« Nous avons vraiment essayé de proposer des choses qu'ils pourraient faire immédiatement », a déclaré Weingarten, un des principaux alliés de la Maison Blanche de Biden.Le rapport est le premier du genre de la fédération, bien qu'il ait été franc sur l'impact des médias sociaux sur les enfants, soutenant une résolution d'actionnaires infructueuse lors de l'assemblée annuelle de Meta l'année dernière.Des chercheurs internes d'Instagram ont découvert à plusieurs reprises ces dernières années que l'application était nocive pour un pourcentage important de jeunes utilisateurs, en particulier les adolescentes, a rapporté le Wall Street Journal en 2021 , citant des documents divulgués par la lanceuse d'alerte de l'entreprise Frances Haugen.Depuis lors, Instagram et sa société mère, Meta, ont annoncé une série de changements, notamment la vérification de l'âge pour Instagram, une surveillance parentale accrue sur l'application Messenger et un plan de comptes gérés par les parents pour les enfants âgés de 10 à 12 ans.Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a été interrogé sur le sujet de la santé mentale des adolescents par les législateurs républicains et démocrates lors d'un témoignage au Congrès en mars.Mais les entreprises technologiques ont repoussé les critiques les plus sévères, notant que la science n'a pas établi de lien de causalité direct entre la montée des médias sociaux et le déclin de la santé mentale des jeunes. L'avis général du chirurgien de May a donné une note quelque peu équilibrée, affirmant que les médias sociaux avaient des effets à la fois positifs et négatifs et que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.Une enquête de Pew Research l'année dernière a révélé une relation compliquée entre les adolescents et les médias sociaux. Lorsqu'on leur a demandé de décrire l'effet des médias sociaux sur eux personnellement, 32% ont déclaré que cela avait été principalement positif et 9% ont déclaré que c'était principalement négatif. Mais lorsqu'on leur a demandé de décrire son effet sur les personnes de leur âge, le résultat a basculé : 24 % ont répondu plutôt positifs et 32 % plutôt négatifs.Le rapport de la fédération énumère certains des coûts qui, selon elle, sont tombés sur les épaules des enseignants et des écoles : embauche de conseillers en santé mentale supplémentaires, éducation des élèves sur les dangers des médias sociaux, temps passé à confisquer les téléphones et à lutter contre l'intimidation liée aux médias sociaux, et enquêtes sur les canulars qui se sont propagés par le biais des médias sociaux.Les systèmes scolaires dirigés par le système de Seattle ont poursuivi les entreprises derrière Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube en relation avec leur rôle présumé dans la crise de la santé mentale des jeunes, et ces poursuites sont en instance devant un tribunal fédéral du nord de la Californie. Les entreprises ont déclaré en réponse aux poursuites qu'elles prenaient des mesures pour rendre leurs produits plus sûrs.Weingarten a déclaré qu'elle souhaitait que les poursuites ne soient pas nécessaires.« Ce qui est triste ici, c'est que ces systèmes scolaires ont dû recourir à des poursuites contre les sociétés de médias sociaux pour les faire arrêter », a-t-elle déclaré.La fédération a publié le rapport avec plusieurs autres organisations qui ont critiqué l'impact des médias sociaux : l'American Psychological Association, Design It For Us, Fairplay et ParentsTogether.Ailen Arreaza, directrice exécutive de ParentsTogether, un groupe à but non lucratif de défense des familles, a déclaré que les parents, les élèves et les enseignants ne peuvent pas résoudre seuls les problèmes des médias sociaux.« Les entreprises technologiques doivent assumer la responsabilité du mal qu'elles causent, et si elles ne le font pas, notre gouvernement devrait intervenir et leur demander d'apporter ces changements de produits dans l'intérêt de la sécurité des jeunes», a-t-elle déclaré dans un communiqué.L'American Federation of Teachers et nos partenaires, l'American Psychological Association, Design It For Us, Fairplay et ParentsTogether, ont été témoins de première main de la perturbation dramatique des écosystèmes d'enseignement et d'apprentissage de toutes les écoles de notre pays, tant publiques que privées.Nous savons maintenant que les médias sociaux sont l'une des causes profondes de ce problème. Bien que nous reconnaissions que les médias sociaux présentent à la fois de grands avantages et de grandes limites, les principes énoncés dans ce document se concentrent directement sur leurs limites.Les étudiants connaissent un déclin sans précédent de leur santé mentale et de leur bien-être. La communauté de personnes qui veillent à ce que les élèves bénéficient d'un environnement scolaire sûr et soutenu - éducateurs, paraprofessionnels, conseillers en santé mentale et professionnels de la santé scolaire, entre autres - est submergée par les perturbations qui se produisent quotidiennement dans nos milieux éducatifs. Même les écoles communautaires, qui sont spécifiquement conçues pour fournir un soutien holistique aux élèves et à leurs familles, sont submergées par une augmentation de la demande de services de santé mentale.Aujourd'hui, nous appelons les plateformes de médias sociaux à apporter des changements fondamentaux à leurs produits qui pourraient considérablement améliorer les expériences quotidiennes de millions d'étudiants et d'enseignants, à la fois en ligne et dans les écoles.Les médias sociaux ont un impact néfaste sur la santé mentale et le bien-être des jeunes de notre pays. Le récent avis du chirurgien général des États-Unis, Social Media and Youth Mental Health, identifie des recherches récentes sur l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes et trouve une justification pour un "examen supplémentaire" de la façon dont les médias sociaux affectent nos enfants. Le chirurgien général affirme que « les adolescents qui passaient plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux risquaient deux fois plus d'avoir de mauvais résultats en matière de santé mentale, y compris des symptômes de dépression et d'anxiété."1 De nombreuses recherches étayent cette conclusion, et "presque tous les chercheurs s'accordent désormais à dire qu'il existe des corrélations entre... le temps passé à utiliser les réseaux sociaux et... les problèmes de santé mentale." Cela comprend un récent avis de santé mis en avant par l'American Psychological Association. Les experts viennent pour comprendre et documenter ce que presque tous les éducateurs ont vu de première main dans leurs salles de classe à travers le pays.L'ampleur de cette crise sans précédent n'a pas été manquée. Le président Joe Biden, dans ses discours sur l'état de l'Union de 2022 et 2023, a attiré l'attention sur l'impact des médias sociaux sur la crise de la santé mentale des jeunes. Dans son discours le plus récent, il a souligné l'impératif clé de « faire plus pour la santé mentale, en particulier pour nos enfants », notant que cela signifie que nous devons « tenir les entreprises de médias sociaux responsables de l'expérience qu'elles mènent sur nos enfants à des fins lucratives ». À cette fin, les familles en deuil ont imploré le Congrès d'agir, parlant de leurs enfants qui ont été perdus à cause des méfaits des médias sociaux. Les enseignants et les paraprofessionnels ont tiré la sonnette d'alarme, mettant en garde contre l'impact des plateformes de médias sociaux sur la capacité des écoles à éduquer les élèves. Nous savons que les plateformes de médias sociaux elles-mêmes comprennent ces méfaits. Comme l'a révélé l'ancienne ingénieure de Facebook Frances Haugen dans ses révélations d'alerte sur Instagram, ces entreprises sont pleinement conscientes des dommages causés par leurs plateformes.Sources : AFT Quelle est votre opinion sur l’impact des réseaux sociaux sur les élèves ?Pensez-vous que les entreprises technologiques devraient être tenues responsables des problèmes de santé mentale et de comportement causés par leurs applications ?Que pensez-vous des recommandations faites par la Fédération américaine des enseignants ?Avez-vous remarqué une différence dans l’attitude ou les performances de vos enfants ou de vos élèves à cause des réseaux sociaux ?Quelles mesures prenez-vous pour limiter ou contrôler l’utilisation des réseaux sociaux par vous-même ou par vos proches ?