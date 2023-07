Envoyé par Linda Yaccarino Envoyé par C'est une chose exceptionnellement rare - dans la vie ou dans les affaires - que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira plus loin, transformant la place de la ville mondiale.



X est l'état futur de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l'IA, X nous connectera tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer.



Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus rapidement et à réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore. Nous avons déjà commencé à voir X prendre forme au cours des 8 derniers mois grâce à nos lancements rapides de fonctionnalités, mais nous ne faisons que commencer.



Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plate-forme qui pourra livrer, eh bien… tout. Elon Musk et moi sommes impatients de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour apporter X au monde.

Elon Musk veut créer une « super-application » comparable à WeChat en Chine.

Twitter pourrait offrir des services bancaires

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Je pense qu'il y a cette opportunité de transformation dans les paiements. Et les paiements ne sont en réalité qu'un échange d'informations. Du point de vue de l'information, il n'y a pas une énorme différence entre, disons, simplement envoyer un message direct et envoyer un paiement. Ils sont fondamentalement la même chose. En principe, vous pouvez utiliser une pile de messagerie directe pour les paiements. Et c'est donc certainement une direction dans laquelle nous allons aller, permettant aux utilisateurs de Twitter d'envoyer de l'argent partout dans le monde instantanément et en temps réel. Nous voulons juste le rendre aussi utile que possible.

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Si vous pouvez simplement avoir un solde sur Twitter qui peut simplement devenir positif ou négatif, et lorsqu'il devient positif, le taux d'intérêt est meilleur que ce que vous pourriez recevoir ailleurs, et lorsqu'il devient négatif, le taux d'intérêt est inférieur à ce que vous voir ailleurs, maintenant vous avez un système beaucoup plus simple.



Ensuite, vous attachez une carte de débit au compte Twitter afin d'avoir une rétrocompatibilité avec le système de paiement, car tout le monde n'acceptera pas Twitter. Donc, s'ils sont au-dessus d'un certain solde, vous envoyez automatiquement aux gens une carte de débit. Vous voulez une rétrocompatibilité avec l'infrastructure financière existante.



Aux États-Unis, il y a encore un petit nombre de chèques qui sont utilisés. Donc, si votre bailleur vous demande d'envoyer un chèque, vous devez avoir un nombre de chèques non nul. Ensuite, nous enverrions un petit nombre de chèques à ceux qui en ont besoin. Ensuite, vous ajoutez le paiement automatique. Ensuite, au fil du temps, vous vous adressez essentiellement à toutes les choses que vous voudriez d'un point de vue financier. Et si vous abordez toutes les choses que vous voulez d'un point de vue financier, alors nous serons l'institution financière du peuple.

Il a également dit que le site web de la plateforme sera hébergé sur le nom de domaine x.com (il a d'ailleurs confirmé quelques heures plus tard que c'était désormais le cas - si vous entrez x.com dans votre navigateur, vous serez dirigez vers twitter), et a posté un sondage demandant si il devrait « Changer la couleur par défaut de la plateforme en noir ». Une écrasante majorité de personnes a voté pour cette dernière option.Bien entendu, cette annonce n'en serait pas une sans un communiqué de la nouvelle PDG de Twitter, Linda Yaccarino :Musk a défié ses followers, comme pour les inviter à participer à la nouvelle étape qu'il s'apprête à franchir avec l'application : « Si un logo X assez bon est affiché ce soir, nous le rendrons disponible dans le monde entier demain ».Plusieurs ont fait des propositions de logos à Elon Musk et c'est finalement celui de Sawyer Merritt qui aura été retenu. Elon Musk a retweeté une vidéo de présentation de ce logo et l'utilise désormais en photo de profil.En avril 2023, la société a révélé que Musk avait changé le nom de la société de Twitter Inc. à X Corp., qui est constituée au Nevada avec son siège principal à San Francisco. Twitter, lancé en 2006, utilise un oiseau comme mascotte depuis 2008 et le design actuel du logo Twitter Bird a été introduit en 2012.Musk avait déjà parlé de « créer X, l'application fourre-tout » en novembre dernier. Fraichement devenu propriétaire de la plateforme, il a fait part publiquement de son désir d'améliorer le fonctionnement des messages directs du réseau social. Lors d'une réunion avec des employés à ce moment-là , il a expliqué exactement à quoi cela ressemblait.Encadré par des diapositives de présentation intitulées « Twitter 2.0 » au siège social de Twitter à San Francisco, Musk a déclaré aux employés que l'entreprise chiffrerait les messages privés et travaillerait pour ajouter des appels vidéo et vocaux chiffrés entre les comptes, selon un enregistrement de la réunion.« Nous voulons permettre aux utilisateurs de pouvoir communiquer sans se soucier de leur vie privée, [ou] sans se soucier d'une violation de données sur Twitter provoquant l'accès de tous leurs messages privés sur le Web, ou penser que peut-être quelqu'un sur Twitter pourrait espionner leurs messages privés », a déclaré Musk. « Cela ne va évidemment pas être cool et c'est déjà arrivé plusieurs fois ».Musk a raison de dire que les messages privés ont été exposés auparavant. En 2018, Twitter a averti qu'un nombre non divulgué de messages privés entre les entreprises et leurs clients étaient accessibles par des étrangers depuis plus d'un an. Et plus tôt en 2022, le gouvernement américain a accusé un ancien employé d'avoir accédé de manière inappropriée aux données des utilisateurs au nom de l'Arabie saoudite, bien qu'il ne soit pas clair comment les messages privés ont été ou n'ont pas été utilisés.Au fil des ans, Twitter a démarré puis interrompu la création d'une messagerie privée chiffrée à plusieurs reprises. Mais maintenant, Musk est déterminé à déployer le chiffrement comme une priorité absolue pour la vision qu'il appelle Twitter 2.0. « Nous devrions arriver à une situation où je ne puisse pas regarder les messages privés de qui que ce soit même si quelqu'un m'a pointé une arme sur la tête », a-t-il déclaré aux employés.Il a ensuite fait l'éloge de Signal, l'application de chat chiffrée qui est gérée comme une organisation à but non lucratif. Il a dit qu'il avait parlé avec son créateur, Moxie Marlinspike, qui est maintenant « potentiellement disposé à aider » avec le chiffrement des messages privés sur Twitter.« Ironiquement, Moxie Marlinspike travaillait sur Twitter et voulait en fait faire des messages privés chiffrés il y a plusieurs années, [mais] il s'est vu refuser cela, puis est allé créer Signal », a déclaré Musk.Musk a poursuivi en disant que « nous voulons également avoir la possibilité de faire du chat vocal et vidéo via des messages privés ». Il a reconnu que Signal exige le partage d'un numéro de téléphone pour démarrer un fil et que, grâce à son système de compte, Twitter peut faciliter les appels sécurisés « afin que vous n'ayez pas à donner votre numéro de téléphone à quelqu'un ». Signal a déclaré depuis 2020 qu'il s'efforçait également de ne plus compter sur les numéros de téléphone, bien qu'il n'ait pas encore déployé cette capacité.Lors d'une réunion avec le personnel en novembre, Musk a demandé d'envisager un Twitter qui fonctionne davantage comme une institution financière, où les paiements numériques sont envoyés aussi facilement que les messages directs, les créateurs peuvent être payés plus qu'ils ne le feraient sur des plates-formes comme YouTube, et les utilisateurs moyens peuvent générer plus d'intérêts sur les comptes de paiement détenus directement sur Twitter.« C'est certainement une direction dans laquelle nous allons aller, permettant aux utilisateurs de Twitter d'envoyer de l'argent partout dans le monde instantanément et en temps réel », a confirmé Musk, détaillant les plans pour lier les cartes de débit aux comptes Twitter et même émettre des chèques aux utilisateurs afin qu'ils puissent payer le loyer à partir de leurs comptes Twitter.« Cela ressemble plus à une banque », a noté un employé. « Prévoyez-vous également que nous nous lancions dans le prêt ? »Musk a répondu : « Eh bien, si vous voulez fournir un service complet aux personnes, alors vous ne pouvez pas manquer des éléments clefs ».Source : Elon Musk et Linda YaccarinoQue pensez-vous du changement de nom de Twitter en X ?Pensez-vous que le logo X est réussi ou pas ?Quelles sont les conséquences possibles de ce changement pour les utilisateurs et les annonceurs ?Préférez-vous le mode clair ou le mode sombre pour la plateforme ?Quelle est votre opinion sur Elon Musk et sa vision pour X ?