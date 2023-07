Une base de données pour un avantage commercial ?

De quoi les demandeurs sont-ils inquiets ?

Pourquoi garder les enregistrements ?

Un accord est trouvé

Les deux poursuites concernait l'enregistrement et le stockage de voix d'enfants via son assistant numérique Alexa.Les poursuites, qui ont été déposées devant les tribunaux de Californie et de Washington en 2019 par les tuteurs d’enfants de 8 et 10 ans (dont les noms n’ont pas été divulgués) se ressemblent : toutes les deux affirment qu’Amazon profite illégalement de l’analyse des demandes et des requêtes que des mineurs ont adressé à sa famille de dispositifs Écho, ainsi que d’autres familles d’appareils utilisant la technologie de reconnaissance vocale.Les poursuites font valoir que « bien que la plupart des gens croient que lorsqu'ils parlent à un appareil compatible avec Alexa, il convertit leur voix en un ensemble d'instructions numériques… Ils ne s'attendent pas à ce qu'Alexa crée et stocke un enregistrement permanent de leur voix ».Des poursuites privées contre la société ont également été déposées à peu près au même moment.Les plaignants soutiennent qu’il ne s’agit là que de la moitié du problème. Ils allèguent qu'Amazon conserve une copie permanente de ces enregistrements et les utilise « à son propre avantage commercial ».Ils soutiennent notamment qu'Amazon « crée des empreintes vocales d'utilisateurs, qui peuvent être utilisées pour les identifier lorsqu'ils parlent à d'autres appareils situés ailleurs », créant ainsi une « base de données massive d'enregistrements vocaux contenant les détails privés de des millions d'Américains ».Les plaintes soulignent qu'en Californie et à Washington, des lois spécifiques interdisent l'enregistrement de toute communication orale sans le consentement de toutes les personnes concernées. Elles rejettent l'idée selon laquelle Amazon a obtenu ce consentement lorsque les utilisateurs ont configuré leur appareil pour la première fois.« Il existe un groupe important d'individus qui ne consentent pas à être enregistrés lors de l'utilisation d'un appareil compatible Alexa et qui utilisent Alexa sans comprendre ni savoir qu'Amazon est en train de les enregistrer et faire des empreintes vocales sur la base de ce qu’ils disent ainsi que leurs enfants ».De quoi les demandeurs sont-ils inquiets ? D’une utilisation future et des abus de telles bases de données vocales. « Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour craindre qu'Amazon n'élabore des empreintes vocales pour des millions d'enfants, ce qui pourrait permettre à l'entreprise (et éventuellement aux gouvernements) de suivre l'utilisation par un enfant d'appareils compatibles Alexa dans plusieurs endroits et de les associer à la vie de l'enfant avec un grand niveau de détail, allant des questions personnelles posées à Alexa aux produits qui ont été utilisés à la maison ».Au centre de la discussion se trouve la question de savoir si Amazon a réellement besoin de stocker les enregistrements vocaux des commandes ou requêtes. L’entreprise a expliqué qu’elle fait cela pour améliorer son service, bien qu'elle soit notoirement vague sur la façon dont cela fonctionne.« En termes simples, plus le nombre de données collectées par Amazon est élevé, plus l'utilisation d'Amazon pour chaque point de données incrémentiel collecté est importante », poursuit la plainte.Certains soupçonnent l’entreprise de se servir des enregistrements vocaux dans le cadre d'une base de données plus vaste pour déterminer comment vendre davantage de biens et de services aux personnes. Par exemple, si Amazon sait combien de personnes vivent chez vous (peut-être en raison de commandes et de livraisons via le site Web Amazon), il sera également en mesure de connecter les voix de cette maison aux individus. Et connectez ensuite ce que ces personnes demandent via des appareils compatibles Alexa à ces personnes.Il portera également votre nom et vous permettra de vous connecter à d'innombrables informations glanées dans d'autres bases de données pour créer un profil complet d'individus spécifiques.Si cela n’est qu’une théorie, il faut dire qu’elle pourrait s’appuyer sur des success story comme celle de Google et Facebook qui, grâce à des bases de données sur des millions d’internautes, ont pu générer des milliards de dollars et figurer dans le club des entreprises les plus riches de la planète. Il est donc raisonnable de penser qu’Amazon pourrait tenter de faire quelque chose qui s’y rapproche.Mais la plainte affirme qu’il n’est pas nécessaire pour Amazon de faire quoi que ce soit. Les plaignants affirment qu’il est parfaitement possible d’offrir des services d’assistant numérique sans créer ni stocker d’enregistrements. Ils ont fait référence à d'autres services tels que Siri d'Apple et à la technologie de conduite de Mercedes-Benz pour affirmer qu'il n'est nécessaire de stocker des enregistrements vocaux que pendant une courte période pour être efficaces.Bien qu’Amazon ait toujours affirmé qu’il respecte les protections fédérales de la vie privée et qu’il n’ait reconnu aucune faute, l’accord auquel il a souscrit l’oblige à modifier la façon dont il gère les données des utilisateurs.« Les parents veulent et méritent d’avoir le contrôle sur les données relatives à leurs jeunes enfants - cela comprend les enregistrements de la voix de l’enfant, la localisation de l’enfant et les questions que l’enfant pose à un appareil Alexa », a déclaré Tessa M. Gorman, procureur général adjointe par intérim à Washington, dans un communiqué.En particulier, comme le détaille l’ordonnance du tribunal du 19 juillet, Amazon devra « concevoir et mettre en œuvre » un processus pour supprimer les données des enfants de moins de 13 ans qui n’ont pas utilisé Alexa depuis au moins 18 mois. Il devra également notifier un parent ou un tuteur lorsqu’il le fera.Amazon devra également signaler l’accord sur son « Tableau de bord parental », où les adultes peuvent fixer des limites à l’utilisation des services Amazon par les enfants. Un porte-parole de la société a déclaré qu'Amazon mettra cette notice sur le tableau de bord dans le mois qui suit, comme l’exige l’accord.« Bien que nous ne soyons pas d'accord avec les affirmations de la FTC et nions avoir enfreint la loi, ce règlement met l'affaire derrière nous », a déclaré Amazon dans un communiqué. « Dans le cadre du règlement, nous avons convenu d'apporter une petite modification à nos pratiques déjà solides et de supprimer les profils d'enfants inactifs depuis plus de 18 mois, à moins qu'un parent ou un tuteur ne décide de les conserver ».Alors qu'Alexa et ses appareils associés sont depuis longtemps sujets à des soucis de confidentialité, Amazon n'a pas réussi à monétiser directement son assistant vocal omniprésent.Source : décision de justice Que pensez-vous de la façon dont Amazon a traité les données des enfants enregistrées par Alexa ?Avez-vous déjà utilisé Alexa ou un autre assistant vocal avec vos enfants ou ceux de vos proches ?Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger la vie privée de vos enfants en ligne ?Pensez-vous que l’amende de 25 millions de dollars infligée à Amazon est suffisante ou trop faible ?Faites-vous confiance à Amazon pour respecter ses engagements en matière de suppression des données des enfants ?