Il est largement répandu que les PDG de la Silicon Valley, y compris certains cadres supérieurs, sont "gracieusement" rémunérés. Mais l'argent qu'ils engrangent en tant que dirigeant d'entreprise suscite régulièrement la polémique. Un rapport de Bloomberg faisant le point sur les rémunérations cumulées du PDG de Microsoft, Satya Nadella, depuis son arrivée à la tête de l'entreprise a de nouveau suscité la polémique. Le rapport s'appuie sur des documents réglementaires déposés par Microsoft pour recenser les attributions d'actions, le salaire, les primes et les dividendes perçus par Nadella depuis qu'il a pris ses fonctions de PDG au début de l'année 2014.Cette analyse révèle que les paiements de Microsoft à Nadella sur cette période dépassent le milliard de dollars. On ne sait pas exactement ce que Nadella a fait de ces revenus, et le calcul ne tient pas compte des dépenses ou des investissements privés. Les documents réglementaires révèlent qu'il a fait don d'actions d'une valeur de 20 millions de dollars au fil des ans, bien que les bénéficiaires ne soient pas divulgués. Frank Shaw, un porte-parole de Microsoft, a déclaré par courriel que Nadella n'a pas un patrimoine net d'un milliard de dollars ou plus. Ce dernier n'a pas souhaité faire d'autres commentaires, mais l'information anime les débats sur la toile.Nadella, né le 19 août 1967 à Hyderabad, en Inde, a pris les rênes de Microsoft le 4 février 2014 après que Steve Ballmer, PDG de la firme de Redmond depuis 14 ans, a décidé de se retirer. Selon plusieurs sources, Ballmer était en proie à un certain nombre de problèmes qu'il peinait à résoudre et il s'était également attiré les foudres de la communauté open source au début des années 2 000 après avoir qualifié Linux du "cancer" de l'industrie des logiciels. La décision de nommer Nadella aurait été prise par Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et un cercle de décideurs. Une fois nommé PDG, Nadella aurait alors réussi à sortir l'entreprise d'une période difficile.En 2014, beaucoup pensaient que les meilleurs jours du géant technologique étaient derrière lui. Mais aujourd'hui, Microsoft est la deuxième plus grande entreprise au monde en matière de capitalisation boursière (la société pèse plus de 2 500 milliards de dollars) et est considérée comme le chef de file dans la course à l'IA. Selon le rapport, la décision la plus transformatrice de Nadella pourrait s'avérer être l'investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI et son chatbot ChatGPT. Certains cadres auraient qualifié cela de "nouveau moment Windows 95", en référence à la version du logiciel qui a connu un énorme succès il y a près de trois décennies.Cet investissement a permis à Microsoft de prendre de l'avance sur des concurrents comme Google en matière de capacités d'IA, et constitue le principal moteur de la hausse de 50 % du cours de l'action cette année. Tout ceci semble s'être répercuté sur les rémunérations de Nadella. À titre d'exemple, la rémunération totale de Nadella s'élevait à environ 55 millions de dollars en 2022, dont un salaire de 2,5 millions de dollars, 10 millions de dollars d'incitations en espèces et 42 millions de dollars d'attributions d'actions, selon la dernière déclaration de procuration de Microsoft. L'on ignore toutefois ce qu'il en est du salarié moyen de Microsoft.Mais malgré la hausse de la rémunération de Nadella et le fait que Microsoft a généré un chiffre d'affaires de 198,27 milliards de dollars l'année dernière, l'entreprise a décidé de supprimer au moins 10 000 emplois cette année. C'est une chose qui interroge les critiques. Pour justifier cette décision, Nadella a évoqué le ralentissement des dépenses des clients et la nécessité pour Microsoft de se concentrer sur les opportunités à court et à long terme. En outre, Microsoft est prêt à injecter environ 69 milliards de dollars dans le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Certains y voient l'une des causes de ce licenciement massif par l'entreprise.Par ailleurs, selon le rapport, l'action de Microsoft a connu une hausse de près de 1 000 % depuis que Nadella est devenu PDG de l'entreprise, ce qui serait en grande partie à l'origine de l'augmentation des rémunérations de Nadella. Rien que cette année, Microsoft a enregistré une hausse de 48 % du cours de son action après avoir annoncé un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI. L'action Microsoft a clôturé mercredi à 355 dollars, ce qui la valorise à un peu plus de 2 600 milliards de dollars. Avec ce montant, Nadella entre dans le club très fermé des PDG milliardaires, qui comprend notamment Tim Cook d'Apple.Le rapport suggère que Nadella a suivi un parcours similaire à celui de Cook, qui dirige la seule entreprise au monde dont la capitalisation boursière est supérieure à celle de Microsoft. (Apple pèse un peu plus de 3 000 milliards de dollars et est la première entreprise au monde à avoir atteint ce palier.) Nadella et Cook ont tous deux pris la tête d'entreprises prospères à des points d'inflexion, et tous deux ont dû faire face à la longue ombre de fondateurs encensés. Neuf ans après avoir accédé au poste de PDG, Cook a atteint le statut de milliardaire. L'essentiel de la fortune de Nadella provient d'une série d'attributions d'actions qu'il a reçues au fil des ans.Le rapport indique que les paiements sont liés à la fois à la poursuite de son service et à des objectifs de performance. Comme souligné plus haut, il a périodiquement vendu certaines de ces actions. Il tient également compte des primes en espèces et des dividendes qu'il a reçus, en supposant qu'ils soient imposés aux taux fédéraux les plus élevés. Comme pour Cook, la valeur croissante des récompenses de Nadella découle en grande partie du rendement des actions de Microsoft. D'autres PDG de l'industrie technologique ont profité encore plus de la frénésie suscitée par l'IA, comme Jensen Huang, de Nvidia, qui vaut aujourd'hui 42 milliards de dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la rémunération du PDG de Microsoft sur ces 10 dernières années ?Selon vous, le travail des PDG est-il surévalué ? Méritent-ils réellement de telles rémunérations ?