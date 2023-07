Platform usage up 3.5% week over week pic.twitter.com/5wdyrzcyhy — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2023



Linda Yaccarino

Linda Yaccarino pourra-t-elle relevé ce défi ?

Conclusion

Les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler pour le propriétaire de Twitter, Elon Musk. Son investissement de 44 milliards de dollars dans Twitter ne fonctionne tout simplement pas encore et Meta de Mark Zuckerberg recrute des abonnés pour le nouveau rival de Twitter, Threads, à un rythme rapide. Threads a un énorme avantage en raison de son intégration Instagram. Les nouveaux abonnés à Threads doivent avoir un compte Instagram pour s'inscrire ; Instagram compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois et un grand nombre d'abonnés à cette plateforme ouvriront un compte Threads, un processus rapide et facile à réaliser.Samedi, Musk a révélé d'autres mauvaises nouvelles sous la forme d'un tweet qui disait : « Nous avons toujours un flux de trésorerie négatif, en raison d'une baisse d'environ 50 % des revenus publicitaires et d'un lourd endettement. Nous devons atteindre un flux de trésorerie positif avant d'avoir le le luxe de n'importe quoi d'autre ». Un flux de trésorerie négatif signifie que plus d'argent sort de l'entreprise qu'il n'en rentre.D'un autre côté, il a également déclaré qu'il « semble que cette plate-forme pourrait voir une utilisation record de secondes d'utilisateurs d'appareils cette semaine » (certains remarqueront au passage que le Japon et l'Europe ont passé plus de temps sur la plateforme que les États-Unis).Les revenus publicitaires ont été un problème épineux et une bataille difficile pour le site, après que des hordes d’annonceurs aient fui après la prise de contrôle de Musk. Les annonceurs étaient préoccupés par la modération du contenu, les licenciements massifs et l’incertitude générale quant à l’avenir de Twitter.La difficulté de garder les annonceurs dans la barque était anticipée. Juste avant l'édition 2022 des NewFronts qui ont eu lieu en mai 2022, Twitter a reconnu dans un dossier déposé auprès de la SEC que son activité publicitaire principale pourrait désormais être menacée à la suite du rachat d'Elon Musk, en plus de l'embauche et de la rétention des employés. Alors que la vision d'Elon Musk pour Twitter est celle d'une plateforme plus axée sur la liberté d'expression, il n'a pas offert d'assurance à la base d'annonceurs de Twitter que Twitter restera « sans danger pour les marques » après l'acquisition. Dans la mesure où il a clarifié sa vision, Musk a seulement déclaré qu'il pensait que tout discours non jugé illégal par un gouvernement serait bientôt autorisé sur Twitter.Les analystes notaient déjà qu'apporter une touche plus légère aux politiques de modération de contenu existantes de Twitter inquiétait les annonceurs, car elle pourrait permettre à davantage d'intimidation, de discours violents, de discours de haine, de désinformation et d'autres contenus abusifs de gagner du terrain. Et s'il y a quelque chose que les annonceurs n'aiment pas, c'est que leur entreprise soit promue aux côtés d'un contenu qui divise et est haineux.Sans surprise, en moins d'un mois, 50 des 100 plus gros annonceurs de Twitter ont indiqué qu'il n'allait plus faire de la publicité sur Twitter, certains ne l'ont pas notifié et ont simplement cessé de le faire. Ces annonceurs ont représenté près de 2 milliards de dollars de dépenses sur la plateforme depuis 2020 et plus de 750 millions de dollars de publicité rien qu'en 2022.En plus des annonceurs qui ont apparemment arrêté toute publicité sur Twitter à partir du 21 novembre, il y a sept autres annonceurs qui ont ralenti le rythme de leur publicité sur la plateforme à presque rien en novembre 2022. Depuis 2020, ces sept annonceurs ont représenté plus de 255 millions de dollars de dépenses sur Twitter et près de 118 millions de dollars de publicité en 2022.En novembre, un mois après la prise de pouvoir de Musk, les agences de publicité d'entreprise mondiales ont recommandé à bon nombre de leurs plus gros clients de suspendre leurs dépenses pour les publicités Twitter, y compris Omnicom Media (une agence représentant de grands noms comme Apple, Mercedes-Benz et McDonald's). D'autres marques, comme Volkswagen, General Motors et General Mills, ont également suspendu toutes les dépenses publicitaires sur Twitter. Les particuliers et les entreprises laissent leurs comptes derrière eux, comme Playbill, bien-aimé de Broadway.Dans une séance de questions-réponses via Twitter Spaces le 9 novembre, Musk a éludé les inquiétudes des annonceurs méfiants, insistant sur le fait que rien de « mauvais » ne salirait les publicités des grandes marques et que la publicité aurait accru la pertinence pour les utilisateurs. « Nous travaillons tous dur pour nous assurer qu'il n'y a pas de mauvaises choses juste à côté d'une publicité », a déclaré Musk.Cette ligne de pensée, évidemment, n'a pas été entièrement couronnée de succès. Et l'échec du déploiement de la coche bleue « démocratisée » de Twitter a eu un impact encore plus important sur les images de marque, car les comptes usurpés ont fait des ravages sur la présence des entreprises sur les réseaux sociaux et leur classement boursier.Nommée à la tête du réseau social et forte d'une expérience dans les médias, Linda Yaccarino a la lourde tâche de redresser les comptes de Twitter, une entreprise embourbée dans de multiples crises, dont beaucoup ont été provoquées par Musk lui-même. Musk a licencié ou perdu environ 75% des employés de Twitter depuis sa prise de contrôle en octobre, y compris la plupart de ceux qui avaient des relations profondes dans les ventes et les partenariats, que Yaccarino devra désormais réparer.Linda Yaccarino devra donc également gérer les relations avec les annonceurs, les médias et les autorités régulatrices.L’embauche par Musk de Linda Yaccarino, ancienne responsable de la publicité chez Comcast’s NBCUniversal comme PDG, a signalé que les ventes publicitaires sont une priorité pour Twitter même s’il travaille à augmenter les revenus par abonnement.« Elle est probablement exactement ce dont Elon a besoin pour établir la confiance entre les annonceurs », a déclaré Martin Sorrell, qui a fondé WPP plc, l'une des plus grandes sociétés de publicité au monde.Dave Campanelli, directeur des investissements chez Horizon Media, a déclaré que Yaccarino était « très, très dure dans les négociations », mais qu'il écoutait également les besoins des annonceurs. « Elle apportera un niveau de compréhension de l'espace publicitaire et de ce qu'il faut pour ramener les annonceurs sur la plateforme », a-t-il déclaré.Yaccarino a été décrite comme digne de confiance et empathique par ceux qui la connaissent personnellement. Elle est également connue pour être soucieuse de son image et faire attention à la façon dont elle se présente en public, disent des connaissances.Yaccarino a commencé à travailler chez Twitter début juin et a déclaré aux investisseurs que Twitter prévoit de se concentrer sur les partenariats vidéo, créateurs et commerce et qu’il est en pourparlers avec des personnalités politiques et du divertissement, des services de paiement et des éditeurs d’actualités et de médias. Jeudi, Twitter a annoncé que certains créateurs de contenu seront éligibles à recevoir une partie des revenus publicitaires que l’entreprise gagne dans le but d’attirer plus de créateurs de contenu sur le site.Les annonceurs pourraient ne pas être satisfaits du désordre que Musk a créé sur Twitter en monétisant les pastilles de vérification et en continuant à apporter des changements à la politique de l'entreprise. Il a également plafonné le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire en une journée pour augmenter ce plafond quelques heures plus tard. C'est ce genre d'instabilité sur Twitter qui fait reculer les annonceurs. En avril, Musk a déclaré que les annonceurs revenaient et que les flux de trésorerie deviendraient bientôt positifs. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. À l'époque, Musk avait déclaré à propos de ses annonceurs*: « Presque tous sont revenus ou ont dit qu'ils reviendraient ».Selon la société de recherche d'applications Sensor Tower, au cours d'une période de deux mois plus tôt cette année, les revenus publicitaires de Twitter ont chuté de 89 % à 7,6 millions de dollars. Cela pourrait être mis en perspective avec les 71 millions de dollars que les dix principaux annonceurs Twitter ont dépensés en publicités de septembre à octobre de l'année dernière juste avant l'acquisition de la plateforme par Musk.Source : Elon Musk Que pensez-vous de la situation financière de Twitter ? Croyez-vous qu’ils puissent se redresser et retrouver leur rentabilité ?Quel est votre avis sur la modération du contenu sur Twitter ? Trouvez-vous qu’elle est trop laxiste, trop stricte ou juste ce qu’il faut ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la privatisation de Twitter par Elon Musk ? Pensez-vous que c’était une bonne décision pour l’entreprise et ses utilisateurs ?Quelles sont les opportunités et les défis que Linda Yaccarino doit relever en tant que nouvelle PDG de Twitter ? Quelles sont ses priorités et ses stratégies pour relancer la croissance de Twitter ?Que pensez-vous du nouveau programme de partage des revenus publicitaires avec les créateurs de contenu sur Twitter ? Seriez-vous intéressé à y participer ou à suivre des créateurs qui en bénéficient ?