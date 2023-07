La photo prise par Suzi Dougherty de son fils, Caspar, et de deux mannequins au Powerhouse Museum de Sydney

Une évidence ? Non, estime un expert

Le recours à l'IA, un raccourci pour certains artistes ?

Dougherty a déclaré qu’elle était flattée par la décision des juges, et que son fils trouvait la situation hilarante. « Je ne saurais même pas comment faire une photo d’IA, je commence tout juste à comprendre ChatGPT », a-t-elle dit.Iain Anderson, le propriétaire de l’imprimeur Charing Cross Photo qui organisait le concours, a expliqué que le concours était un événement communautaire qui devait encore se pencher sur la question de l’IA. « Je pense que nous devrons avoir une section pour l’IA à un moment donné… mais comme nous n’en savons pas assez à ce sujet, surtout que nous sommes encore des puristes d’une certaine manière, ce sera difficile à juger », a-t-il dit.« Quand cette image est apparue, nous l’avons tous aimée, puis j’ai dit : ‘Attendez, elle ressemble un peu à [une photo faite par] IA’, puis nous avons tous commencé à en parler et nous avons dit : ‘Eh bien, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si c'est la cas ou non, mais sur la base de notre suspicion, nous ne pouvons pas l’accepter.’ »Anderson a ajouté que le concours visait à encourager les photographes à prendre eux-mêmes les images et à être présents dans l’environnement.La photo de Dougherty a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, certains la félicitant pour son talent, d’autres se demandant comment les juges pouvaient confondre une photo d’iPhone avec une image d’IA.Dougherty a dit qu’elle n’était pas fâchée contre les organisateurs du concours, et qu’elle continuerait à prendre des photos avec son iPhone. « Je pense que c’est une bonne chose que l’IA soit capable de créer de belles images », a-t-elle dit. « Mais je pense aussi qu’il y a quelque chose de spécial dans le fait de capturer un moment réel avec son téléphone ».Le Dr Patrick Hutchings a étudié l'application créative de l'IA à l'Université Monash et est maintenant à la tête de l'IA sur la plateforme de musique générative, Aimi. Il dit qu'il était plus facile de dire si l'IA avait été utilisée sur une photo - il est difficile d'avoir les cheveux et les yeux corrects - mais la technologie est maintenant si bonne que c'est vraiment difficile.« En général, les images semblent avoir subi un traitement numérique, mais beaucoup de photos ont été traitées numériquement soit par l'appareil photo, soit par Photoshop », dit-il, ajoutant que les gens peuvent également mettre des photos dans un logiciel pour changer le métadonnées et déguiser les éléments de l'IA.« Je ne crois pas que vous puissiez le dire avec certitude ».Il est trop tard pour Dougherty pour remporter le prix de 500 $ ; le concours de photographie de mode Charing Cross Photo est terminé et elle a été évincée. Mais elle a dit qu'elle pourrait participer au prochain, même si le thème se voyait orienté vers l'architecture.« Ils ont dit que je n'avais pas à payer les frais d'inscription, alors je le ferai probablement - juste pour le plaisir », dit-elle.Le profil Instagram de Jos Avery est passé de 12 000 abonnés en octobre à plus de 29 000 en quelques mois seulement. Ses portraits montrent des visages d'hommes et de femmes d'âges et d'horizons différents, parfois aux expressions mélancoliques. Il n'y a qu'un hic : il les a réalisés avec Midjourney, une Intelligence Artificielle générative qui prend en entrée de courtes descriptions textuelles et les transforme en image. Regardez-vous même quelques clichés.Pour enfumer encore plus les spectateurs, il écrivait de petites descriptions sur ces personnes supposées être ses mannequins, prenant le soin de leur inventer des noms et donnant des détails colorés sur un passage de leur vie ou donnait le lieu où il aurait filmé son mannequin. Voici un exemple :Les histoires semblent captiver les téléspectateurs, qui apprécient suffisamment le travail pour laisser des éloges effusives. Cela a été une épée à double tranchant pour Avery, car la plupart de ses nouveaux fans pensent que les images sont de vraies photos, et il n'a pas su comment divulguer ce fait. Il est pris au piège entre la célébrité soudaine d'Instagram et le fait de savoir que dire la vérité pourrait tout gâcher.En effet, peu de temps après le lancement du flux Instagram d'Avery en octobre, des commentaires positifs sur ses photos générées par IA ont commencé à affluer. « Tout ce que je peux dire, c'est : votre art est en quelque sorte unique, très unique, également très précieux », a écrit un commentateur le mois dernier. « Vous établissez de nouveaux points forts dans la photographie contemporaine à mon humble avis ! Votre travail est un grand plaisir pour l'esprit et l'âme ».Lorsqu'il lui a été demandé, Avery était soit vague sur la façon dont il créait les images, soit disait aux gens que ses œuvres étaient de véritables photographies, allant même jusqu'à décrire le type d'appareil photo qu'il utilisait pour les créer; il est passé d'un commentaire générique (" J'utilise Nikon " à des commentaires plus spécifiques ( " Un Nikon D810 avec un objectif 24-70 mm" ).Et peut-être qu'Avery utilise vraiment cet appareil photo pour ses prises de vue. Mais pas pour les images qui ont été publiées sur Instagram.Quoi qu'il en soit, sa culpabilité a commencé à grandir à mesure qu'il connaissait du succès.Pour justifier sa tromperie dans sa propre conscience, il a commencé par remettre en question le spectre flou de la « réalité » dans le paysage des multimédias, qui a fortement manipulé les images visuelles, devant et derrière la caméra, pendant plus d'un siècle. Étant donné qu'il y a des astuces pour retoucher la photo allant de la chambre noire à Photoshop, la synthèse de l'IA était peut-être la prochaine étape de cette évolution, s'est-il demandé. Peut-être que c'était OK ?« Il semble peut-être "juste" que divulguer qu'une œuvre d'art a été générée par l'IA est plus honnête », déclare Avery. « Cependant, les personnes qui se maquillent sur les photos le révèlent-elles ? Qu'en est-il de la chirurgie esthétique ? Chaque photographie de mode commerciale a une forte dose de Photoshopping, y compris le remplacement du corps des célébrités sur les couvertures des magazines ».D'une certaine manière, la tromperie fait partie de la photographie depuis le début. D'une certaine manière, la tromperie fait partie de la photographie depuis le début. Mais déformer votre métier est une tout autre chose, et c'est la réalité avec laquelle Avery allait se débattre une fois que les gens sauraient qu'il n'a pas utilisé d'appareil photo pour faire ses images.Malgré tout, Avery se considère toujours comme un artiste précisément parce que l'image créée par Midjourney est ensuite retouchée longuement à l'aide de programmes tels que Lightroom et Photoshop.« Il faut beaucoup d'efforts pour prendre des éléments générés par l'IA et créer quelque chose qui ressemble à un photographe humain », a déclaré Avery. « Le processus de création est entre les mains du photographe, pas de l'ordinateur ».Mais Avery n'a pas fait ce qu'il dit : il n'a pas prévenu qu'il utilisait des photographies générées avec une IA générative comme Midjourney.Source : The Guardian