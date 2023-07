Envoyé par Adam Mosseri Envoyé par 100 millions de personnes se sont inscrites à Threads en cinq jours. Je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre ce fait. C'est fou, je n'arrive pas à comprendre.



L'équipe s'est cassé le cul, mais nous savons que c'est une course vers la ligne de départ. Ils disent « faites-le fonctionner, faites-le bien, faites-le grandir ». Eh bien, nous avons certainement fait les choses dans le désordre, mais je vous promets que nous ferons en sorte que ce soit génial.

Envoyé par Adam Mosseri Envoyé par Le but n'est pas de remplacer Twitter. L'objectif est de créer une place publique pour les communautés sur Instagram qui n'ont jamais vraiment adopté Twitter et pour les communautés sur Twitter (et d'autres plates-formes) qui sont intéressées par un endroit moins en colère pour les conversations, mais pas tout Twitter.



La politique et les actualités dures vont inévitablement apparaître sur Threads - elles l'ont également fait sur Instagram dans une certaine mesure - mais nous n'allons rien faire pour encourager ces verticales.

Un « clone » de Twitter ?

Un succès qui n'est pas vu d'un bon œil : Twitter réagit

Ce n'est pas la première fois que le Twitter de Musk bloque les liens vers le site Web d'un concurrent

Twitter a interdit les liens et adresses Mastodon dans les champs de profil dans le but de réduire l'efficacité des outils de recherche de suivi tels que



Au moins pour la technologie, cela ferme la porte de la grange après que le cheval se soit enfui.



La plupart des gens que je suis publient principalement ici. Certains publient de manière croisée et quelques-uns ne publient que sur Twitter, les discussions les plus techniques étant plus portées ici. Twitter a interdit les liens et adresses Mastodon dans les champs de profil dans le but de réduire l'efficacité des outils de recherche de suivi tels que https://fedifinder.glitch.me/ , appelant tout logiciel malveillant de lien Mastodon*: « Échec de la mise à jour du compte*: la description est considérée comme un logiciel malveillant ».Au moins pour la technologie, cela ferme la porte de la grange après que le cheval se soit enfui.La plupart des gens que je suis publient principalement ici. Certains publient de manière croisée et quelques-uns ne publient que sur Twitter, les discussions les plus techniques étant plus portées ici.

Nombre de caractères



Alors que Twitter impose une limite de 280 caractères sur les tweets pour les abonnés non-Twitter-Blue, Substack Notes n'a pas une telle restriction. Les rédacteurs peuvent s'exprimer plus librement et pleinement sur Notes que sur Twitter, sans diviser leurs pensées en plusieurs tweets ni utiliser de fils de discussion.

Contenu pris en charge



Les options de contenu prises en charge disponibles sur Notes soulignent l'accent mis par Substack sur les rédacteurs. Les auteurs ne peuvent partager que du texte et des images. Twitter, d'autre part, prend également en charge la vidéo, les GIF et les sondages.

Qualité et diversité du contenu



Les notes Substack sont principalement rédigées par des rédacteurs professionnels ou semi-professionnels avec des newsletters sur Substack. Ainsi, les notes sont plus raffinées, informatives et perspicaces que le tweet moyen. Elles ont également tendance à se concentrer sur des sujets ou des niches spécifiques qui plaisent aux abonnés de l'auteur.



Twitter a divers créateurs de contenu et sujets, des célébrités et des politiciens aux mèmes et aux blagues. Les tweets sont plus divertissants, spontanés et imprévisibles que les notes. L'inclinaison du contenu organisé de Notes signifie également que la plate-forme n'est peut-être pas aussi bien adaptée aux dernières nouvelles ou aux sujets sensibles au facteur temps que Twitter.

Annonces et monétisation



Les notes sont sans publicité. Contrairement à Twitter, qui s'appuie fortement sur les publicités et les tweets promus pour générer des revenus, la seule source de revenus de Substack est l'abonnement à la newsletter.

Threads, qui a été publié mercredi, n'a mis que quelques jours pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs peut être trouvé dans l'application Instagram, qui suit la taille de la base d'utilisateurs de Threads. Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a publié un certain nombre de mises à jour au cours de ces jours, affirmant que la croissance était « bien au-delà de nos attentes » : elle a atteint deux millions en deux heures et dix millions en sept heures, avait-il déclaré.Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a également posté à ce sujet, notant également qu'il n'a fallu que cinq jours pour y arriver :Les utilisateurs ne font pas que s'inscrire : ils publient aussi. 24 heures après son lancement, il y avait déjà plus de 95 millions de messages et 190 millions de likes et de partages sur l'application.Les utilisateurs de Thread ont besoin d'un compte Instagram pour se connecter. Une fois inscrits, ils peuvent choisir de suivre les mêmes comptes qu'ils suivent sur Instagram, s'ils ont également rejoint la nouvelle application.L'application ressemble visuellement à Twitter, bien qu'une partie du libellé ait été modifiée, avec des retweets appelés « reposts » et des tweets appelés « threads ». Meta n'a pas été opposé à la copie de produits concurrents dans le passé, y compris le lancement en 2020 de la fonctionnalité Reels d'Instagram, connue pour sa similitude avec les vidéos abrégées de TikTok.Les publications sur Threads peuvent contenir 500 caractères, contre 280 pour la plupart des utilisateurs de Twitter, et des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes peuvent être publiées tandis qu'une publication peut être partagée sous forme de lien sur d'autres plates-formes. Les utilisateurs peuvent se désabonner, bloquer, restreindre ou signaler les autres. Les utilisateurs peuvent également filtrer les réponses contenant certains mots.La PDG de Twitter, récemment embauchée, Linda Yaccarino, repousse les informations selon lesquelles le trafic Twitter diminue à la suite du lancement le 5 juillet d'un nouveau concurrent, Instagram Threads. Mais la société semble préoccupée par la menace potentielle posée par le rival de Meta, qui dépasse désormais les 100 millions d'utilisateurs. Lundi, les utilisateurs ont signalé que Twitter semblait bloquer de manière sélective les liens vers le site Web de Threads.net dans les recherches sur Twitter, ce qui rend plus difficile pour quiconque de faire apparaître des conversations sur Threads ou de localiser les profils des utilisateurs.Le technologue Andy Baio faisait partie de ceux qui ont remarqué le changement sur Twitter après avoir effectué une recherche à l'aide de l'opérateur "url:threads.net", qui n'a renvoyé aucun résultat. En règle générale, cet opérateur de recherche extrait tous les tweets contenant des liens vers le site Web spécifié – et de nombreux tweets contiennent désormais des liens threads.net.De plus, une recherche plus simple sans l'opérateur "url*:" renverra les tweets qui font référence au site Web threads.net ou aux utilisateurs de Twitter qui tweetent leurs noms d'utilisateur Threads à leurs abonnés, mais ne semblait pas renvoyer de liens directs vers les discussions ayant lieu sur la plate-forme de Threads.D'autres sur Twitter ont également remarqué et tweeté à propos du changement avant même le message de Baio.Twitter a par exemple empêché de partager les liens vers Mastodon. Sur Mastodon Social, Dan Luu a posté le message suivant :Substack, la plate-forme populaire pour les rédacteurs de newsletters, a lancé une fonctionnalité appelée Notes. Les notes sont de courts messages partagés avec les abonnés et d'autres lecteurs sur le site Web et l'application Substack. Elles sont similaires aux tweets mais avec quelques différences essentielles.Le conflit entre Twitter et Substack, qui n'aura duré que quelques jours, a commencé dès que Substack a annoncé "Substack Notes", qui offre une expérience similaire à Twitter pour la base d'utilisateurs de la société composée d'auteurs de newsletters et de leurs lecteurs, dont certains sont des abonnés payants.De nombreux auteurs de Substack comptent sur Twitter à la fois pour l'acquisition de lecteurs et le contenu sur lequel écrire, ce qui a mis la plate-forme de newsletter dans une position douloureuse lorsque les liens ont vers Substack ont été bloqués sur Twitter.Taibbi, l'un des écrivains les plus en vue de Substack, s'est retrouvé au milieu de ce conflit. Bien qu'il ait travaillé en étroite collaboration avec Musk sur Twitter Files – une publication sélective de documents internes de Twitter autorisés par Musk dans le but apparent de démontrer un parti pris libéral sous son ancienne direction – il a déclaré qu'il quitterait la plateforme en raison des restrictions.Ce départ a suscité une réponse de Musk, la première déclaration publique de l'entreprise à ce sujet, quelques jours après que les premières représailles contre Substack aient été remarquées : Musk a faussement accusé Taibbi d'être un employé de Substack (il ne l'est pas), a affirmé que les liens de Substack « n'ont jamais été bloqués » (il a admis plus tard qu'ils étaient temporairement marqués comme "dangereux") et a accusé Substack « d'essayer de télécharger une partie massive de la base de données Twitter pour amorcer leur clone Twitter », ce que le directeur général de Substack a démenti dans un article sur Substack Notes.Le blocage actuel de Threads quant à lui ne va pas aussi loin… du moins, pas encore.Source : Threads Que pensez-vous de la stratégie de Twitter pour faire face à la concurrence de Threads ?Avez-vous essayé Threads ? Si oui, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à Twitter ?Quelle est votre opinion sur le conflit entre Musk et Zuckerberg ? Trouvez-vous leur comportement professionnel ou immature ?Pensez-vous que Threads va dépasser Twitter en termes de popularité et d’influence ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont les sujets ou les types de discussions qui vous intéressent le plus sur Threads ?