TikTok est toujours au cœur des débats aux États-Unis et la situation est loin de se clarifier. TikTok est sous la menace d'une interdiction aux États-Unis en raison des craintes concernant l'accès potentiel de la Chine aux données personnelles des Américains, la diffusion de contenus préjudiciables sur la santé mentale des enfants, et l'exploitation de la plateforme par le g communiste chinois pour influencer le discours politique et culturel auprès des Américains. L'enquête du Pew Research Center a été menée auprès d'adultes américains et révèle qu'une majorité relative des Américains (59 %) partagent les craintes relatives à la sécurité nationale du pays.Selon le rapport de l'enquête, seuls 17 % des Américains estiment que la plateforme ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale, tandis que 23 % se disent incertains. En outre, l'enquête révèle que les opinions sur la menace que représente TikTok pour la sécurité nationale des États-Unis varient en fonction de l'affiliation politique et de l'âge des répondants à l'enquête. Environ 70 % des républicains et des indépendants avec une tendance républicaine estiment que TikTok représente une menace mineure ou majeure pour la sécurité nationale des États-Unis, contre 53 % des démocrates et des indépendants de tendance démocrate.Les républicains conservateurs se distinguent par l'importance de la menace que représente TikTok à leurs yeux. Le rapport indique que la moitié d'entre eux affirment que TikTok est une menace majeure pour la sécurité nationale des États-Unis, alors qu'environ un quart ou moins des républicains modérés ou libéraux ou des démocrates de toute idéologie sont du même avis. Le rapport indique également que seuls 13 % des adultes âgés de 18 à 29 ans considèrent TikTok comme une menace majeure. Cette proportion augmente régulièrement à travers les groupes d'âge, atteignant 46 % chez les Américains âgés de 65 ans et plus.Les adultes qui n'utilisent pas TikTok sont plus susceptibles que ceux qui l'utilisent de considérer l'application comme un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. Néanmoins, environ quatre utilisateurs de TikTok sur dix (40 %) affirment que la plateforme de médias sociaux est une menace pour le pays. Parmi les utilisateurs, les personnes âgées de 30 ans et plus sont plus nombreuses que celles âgées de 18 à 29 ans à considérer la plateforme de ByteDance comme une menace (47 % contre 34 %). Les utilisateurs républicains de TikTok sont également plus susceptibles que les utilisateurs démocrates d'être de cet avis (48 % contre 40 %).L'enquête a été réalisée du 15 au 21 mai 2023, à peu près au moment où le Montana a pris des mesures pour bannir TikTok et a interrogé 5 100 adultes américains. Le rapport indique que le public n'est pas à l'aise avec les pratiques de TikTok en matière d'utilisation des données. Quelque 64 % des Américains se disent très ou assez préoccupés par la manière dont TikTok utilise les données qu'elle recueille auprès de ses utilisateurs. Par ailleurs, 34 % ne sont pas du tout ou pas trop inquiets. Les républicains - en particulier ceux qui s'identifient comme conservateurs - sont à nouveau plus méfiants que les démocrates à l'égard de la plateforme.Plus de sept républicains sur dix (72 %) sont très ou assez préoccupés par la manière dont TikTok utilise les données collectées auprès de ses utilisateurs, contre 60 % des démocrates. Près de la moitié des républicains conservateurs (48 %) se disent très préoccupés par les pratiques de TikTok en matière d'utilisation des données, contre une proportion beaucoup plus faible de républicains modérés ou libéraux et de démocrates, tous groupes idéologiques confondus. Selon le rapport, le facteur de l'âge joue également un rôle dans l'inquiétude suscitée par les pratiques de la plateforme de médias sociaux en matière d'utilisation des données.Trois quarts des adultes âgés de 65 ans et plus sont au moins quelque peu préoccupés par la manière dont ces données sont utilisées par TikTok, contre 68 % des 50-64 ans, 61 % des 30-49 ans et 54 % des 18-29 ans. Les opinions varient également en fonction de l'utilisation de la plateforme, bien que les réserves concernant la collecte de données par TikTok ne soient pas rares parmi les utilisateurs. Quelque 69 % des Américains qui n'ont pas utilisé TikTok se disent au moins quelque peu préoccupés par la manière dont la plateforme utilise les données qu'elle recueille, contre la moitié des utilisateurs de TikTok qui sont du même avis.Ces dernières années, les États-Unis ont envisagé à plusieurs reprises d'interdire la célèbre application de partage de vidéos, craignant que sa propriété chinoise ne constitue une menace pour la sécurité nationale en raison des données qu'elle recueille et de la possibilité qu'elle a de les transmettre aux dirigeants chinois. Bien qu'une interdiction à l'échelle nationale n'ait pas encore vu le jour - et ne verra probablement pas le jour en raison de contestations fondées sur le premier amendement - une majorité d'États et le Congrès ont interdit l'utilisation de l'application sur les appareils gouvernementaux pour des raisons de sécurité.Le Montana est devenu en mai le premier État à interdire complètement l'utilisation de l'application. TikTok a poursuivi le Montana, arguant qu'une interdiction totale de l'application nécessiterait le recours à des mesures extraordinaires et sans précédent basées sur rien de plus que des spéculations infondées et que les allégations selon lesquelles l'application pourrait fournir des informations à la Chine ne sont pas étayées. Malgré la persistance des inquiétudes, TikTok a annoncé à la fin du mois de mars que plus de la moitié de la population américaine, soit environ 150 millions d'Américains, utilisait l'application de médias sociaux.Lorsque le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a comparu devant la Chambre des représentants en mars, il a été interrogé avec scepticisme par les républicains et les démocrates sur l'influence et l'autorité de la Chine sur TikTok et sur la capacité du régime communiste à suivre les données des utilisateurs via l'application, ainsi que sur les efforts de TikTok pour lutter contre la désinformation et les contenus préjudiciables. En France, TikTok est sous la menace d'une suspension en raison de plusieurs préoccupations, notamment des risques évidents du fait des liens avec la Chine et une large collecte de données dont l'utilisation demeure opaque.Source : Pew Research Center Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'enquête du Pew Research Center ?