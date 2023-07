Envoyé par Adam Mosseri Envoyé par 100 millions de personnes se sont inscrites à Threads en cinq jours. Je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre ce fait. C'est fou; Je n'arrive pas à comprendre.



L'équipe s'est cassé le cul, mais nous savons que c'est une course vers la ligne de départ. Ils disent « faites-le fonctionner, faites-le bien, faites-le grandir ». Eh bien, nous avons certainement fait les choses dans le désordre, mais je vous promets que nous ferons en sorte que ce soit génial.

Envoyé par Adam Mosseri Envoyé par Le but n'est pas de remplacer Twitter. L'objectif est de créer une place publique pour les communautés sur Instagram qui n'ont jamais vraiment adopté Twitter et pour les communautés sur Twitter (et d'autres plates-formes) qui sont intéressées par un endroit moins en colère pour les conversations, mais pas tout Twitter.



La politique et les actualités dures vont inévitablement apparaître sur Threads - elles l'ont également fait sur Instagram dans une certaine mesure - mais nous n'allons rien faire pour encourager ces verticales.

Envoyé par Adam Mosseri Envoyé par J'apprécie le vote de confiance, mais nous ne savons même pas si cette chose est encore rémanete. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de la semaine de lancement, mais il est également important que nous ayons une perspective sur ce qui compte à long terme. Et oui, une place publique d'un milliard d'habitants serait époustouflante.

Twitter added 1.6M daily active users this past week, another all-time high pic.twitter.com/Si3cRYnvyD — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

Un « clone » de Twitter ?

Twitter menace d'aller en justice

On Twitter, everyone's voice matters.



Whether you’re here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others -- on Twitter YOU can be real.



YOU built the Twitter community. 🙏👏 And that's irreplaceable. This… — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023

Threads, qui a été publié mercredi, n'a mis que quelques jours pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs peut être trouvé dans l'application Instagram, qui suit la taille de la base d'utilisateurs de Threads. Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a publié un certain nombre de mises à jour au cours de ces jours, affirmant que la croissance était « bien au-delà de nos attentes » : elle a atteint deux millions en deux heures et dix millions en sept heures, avait-il déclaré.Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a également posté à ce sujet, notant également qu'il n'a fallupour y arriver :Les utilisateurs ne font pas que s'inscrire : ils publient aussi. 24 heures après son lancement, il y avait déjà plus de 95 millions de messages et 190 millions de likes et de partages sur l'application.Cela dit, Threads en est encore à ses balbutiements, et nous devrons attendre et voir s'il parvient à réellement devenir le « Twitter-killer ». Meta assure que son objectif n'est pas spécifiquement d'essayer de remplacer Twitter, selon le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, et la société affirme qu'elle ne va pas encourager activement les discussions sur « la politique et les actualités dures » sur la plate-forme, mais cela pourrait finir par être l'endroit où les gens viennent pour avoir ce type de conversation.Et tandis que Meta « ne pourrait pas être plus excité » sur la façon dont la semaine de lancement s'est déroulée, « nous ne savons même pas si cette chose [faisant probablement référence à l'engouement du public] est encore rémanente », a déclaré Mosseri.Bien que les chiffres ne soient pas directement comparables, en novembre dernier, Twitter comptait environ 260 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables, selon un tweet du propriétaire Elon Musk à l'époque. Plus récemment, le Wall Street Journal rapporte qu'il a dit aux annonceurs qu'il compte environ 535 millions d'utilisateurs actifs mensuels monétisables. Mais des données externes suggèrent que le trafic de Twitter a connu une tendance à la baisse ces derniers mois, le PDG de CloudFlare, Matthew Prince, ayant déclaré sur Threads que le trafic de Twitter était en train de « baisser ». Un utilisateur a plaisanté en disant : « Ils ont plus de chances de réduire les coûts en réduisant les serveurs maintenant ».Les utilisateurs de Thread ont besoin d'un compte Instagram pour se connecter. Une fois inscrits, ils peuvent choisir de suivre les mêmes comptes qu'ils suivent sur Instagram, s'ils ont également rejoint la nouvelle application.L'application ressemble visuellement à Twitter, bien qu'une partie du libellé ait été modifiée, avec des retweets appelés « reposts » et des tweets appelés « threads ». Meta n'a pas été opposé à la copie de produits concurrents dans le passé, y compris le lancement en 2020 de la fonctionnalité Reels d'Instagram, connue pour sa similitude avec les vidéos abrégées de TikTok.Les publications sur Threads peuvent contenir 500 caractères, contre 280 pour la plupart des utilisateurs de Twitter, et des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes peuvent être publiées tandis qu'une publication peut être partagée sous forme de lien sur d'autres plateformes. Les utilisateurs peuvent se désabonner, bloquer, restreindre ou signaler les autres. Les utilisateurs peuvent également filtrer les réponses contenant certains mots.Certains utilisateurs se sont plaints de défauts de conception qui rendent l’application difficile à utiliser ou peu attrayante. Par exemple, certains ont signalé que l’application se fermait de manière inattendue, que les notifications ne fonctionnaient pas correctement ou que l’interface était trop chargée. D’autres ont souligné que l’application ressemblait trop à Twitter ou à d’autres applications de messagerie existantes.En outre, Threads soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Comme l’application est liée à Instagram, elle partage les mêmes pratiques de collecte et d’utilisation des données personnelles des utilisateurs, qui peuvent inclure des informations sensibles telles que la santé, la localisation, les contacts ou les habitudes de navigation. Certains utilisateurs se demandent également comment Threads va respecter les lois sur la protection des données dans différents pays ou régions, comme le RGPD en Europe ou le CCPA en Californie.Threads affirme avoir mis en place des outils pour permettre des conversations positives et productives, et pour donner aux utilisateurs le contrôle sur qui peut les mentionner ou leur répondre. L’application applique également les mêmes règles communautaires qu’Instagram pour modérer le contenu et les interactions. Cependant, ces mesures seront-elles suffisantes pour garantir la sécurité et le bien-être des utilisateurs face aux risques potentiels de harcèlement, de désinformation ou de manipulation ?Mais à peine 24 heures après son lancement, l'application a fait face à une première menace. En effet, l'application a été lancée comme un concurrent de Twitter et pourrait être un refuge pour les utilisateurs de Twitter qui se plaignent des changements survenus sur la plateforme depuis l'arrivée d'Elon Musk. Une situation loin de réjouir le milliardaire de la tech. Aussi, quelques heures après le lancement de Threads, Mark Zuckerberg a reçu une lettre de Twitter qui accuse Meta de s'être livré à un « détournement systématique, délibéré et illégal des secrets commerciaux et autres propriétés intellectuelles de Twitter ».La lettre a été envoyée par un avocat de Twitter, Alex Spiro. « Twitter a l'intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d'autres informations hautement confidentielles. Twitter se réserve tous les droits, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de demander des réparations civiles et des mesures injonctives sans autre préavis pour empêcher toute autre rétention, divulgation ou utilisation de sa propriété intellectuelle par Meta », a écrit l'avocat de Twitter dans une lettre obtenue en exclusivité par Semafor.L'interface utilisateur de Threads ressemble à celle de Twitter. Cependant, Threads ne prend pas en charge les recherches par mots-clés ou les messages directs. Selon des experts en droit de la propriété intellectuelle, pour porter plainte contre Meta pour vol de secrets commerciaux, Twitter aurait besoin de beaucoup plus de détails que ceux contenus dans la lettre. « La simple embauche d'anciens employés de Twitter (que Twitter a lui-même licenciés ou qui ont démissionné) et le fait que Facebook ait créé un site quelque peu similaire ne sont pas de nature à étayer une plainte pour vol de secrets commerciaux », a déclaré Mark Lemley, professeur de droit à Stanford.Spiro a accusé Meta d'avoir embauché d'anciens employés de Twitter qui « avaient et continuent d'avoir accès aux secrets commerciaux de Twitter et à d'autres informations hautement confidentielles ». C'est une affirmation jugée « stupide » par plusieurs critiques. « Ce qui est amusant avec les secrets commerciaux, c'est que si vous ne les protégez pas, ils perdent leur statut de "secrets commerciaux". Je suppose qu'Elon aurait dû signer des contrats avec les personnes qu'il a licenciées, au lieu de manier la hache comme Bateman », peut-on lire dans les commentaires.« C'est une façon incroyablement diabolique de s'en prendre à ses anciens employés. Poursuivre leur nouvel employeur pour les avoir embauchés. Le langage utilisé ici semble être quelque chose que l'on trouverait dans un contrat de non-concurrence qui aurait du mordant. Elon a un énorme problème, et ce procès doit être annulé si vite qu'il aura une attaque », a écrit un autre. Les critiques semblent très révoltés contre Musk, l'accusant de vouloir nuire à la concurrence : « si Elon veut monopoliser leurs services, il peut continuer à les payer. Mais je croyais qu'il les avait licenciés parce qu'ils étaient inutiles et ne produisaient rien de valable ? ».Dans sa lettre, Spiro a affirmé que Meta a chargé les anciens employés de Twitter qu'il a repêché de développer « la copie de Twitter » et que ces derniers se seraient spécifiquement basés sur les secrets commerciaux et autres propriétés intellectuelles de Twitter. Il allègue aussi dans sa lettre que Meta a fait cela afin d'accélérer le développement de Threads, en violation des lois fédérales et de l'État, ainsi que des obligations permanentes de ces employés envers Twitter. De son côté, Meta ne voit pas du tout les choses de la même façon. Andy Stone, directeur de la communication de Meta, a déclaré à Semafor que les accusations de Twitter étaient sans fondement.« Aucun membre de l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter ; ce n'est tout simplement pas le cas », a-t-il déclaré. Un ancien employé senior de Twitter a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas connaissance d'anciens employés travaillant sur Threads ni d'aucun membre du personnel senior ayant atterri chez Meta. Dans un tweet posté après la révélation de la lettre, Musk a écrit : « la concurrence est une bonne chose, la tricherie ne l'est pas ». Mais ce tweet lui a valu de nombreuses autres critiques, certains l'accusant de vouloir se servir de "poursuites judiciaires fantaisistes pour combattre et détruire la concurrence « légale ».Sources : Zuckerberg , Mosseri ( 1 3 ), Prince Qu'est-ce qui pourrait expliquer la montée en puissance de Threads ?Que pensez-vous de Threads ? Représente-t-il une menace sérieuse à Twitter ?Que pensez-vous de la lettre envoyée à Meta par l'avocat de Twitter ?Selon vous, les accusations de Twitter sont-elles fondées ?La réaction de Twitter montre-t-elle que Threads a suscité la peur chez ses dirigeants ?Quelles fonctionnalités manqueraient à Threads pour en faire une application plus complète ?