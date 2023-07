Une modération de plus en plus mise à l'épreuve

Envoyé par Nick Fuentes Envoyé par Ce soir, nous parlons de Threads, qui, si vous ne l'avez pas entendu, est l'alternative Meta à Twitter. Meta étant la société mère de Facebook et Instagram. Hier soir, ils ont lancé une toute nouvelle application, qui est essentiellement une alternative à Twitter. Ils l'appellent Threads. Certains l'appellent gay Twitter. Ils disent que c'est comme Twitter mais gay. C'est totalement censuré et c'est aussi pour les juifs. Nous en reparlerons donc ce soir. Ce sera notre histoire principale. Ce n'est pas seulement pour les juifs. C'est aussi pour les gays. Mais c'est intéressant. Beaucoup de gens ont d'abord dit que l'application était nulle, qu'elle avait des fonctionnalités limitées. Par exemple, ils n'ont pas encore de messagerie directe. Ils n'ont pas de tendances, de hashtags. Il est donc encore très tôt. L'application en est à ses balbutiements. Mais si vous regardez l'application, cette chose va exploser. Elle a un gros potentiel. Je m'y suis inscrit hier soir. J'ai créé un faux Instagram. Je suis tombé sur un faux Thread. Personne ne sait que c'est moi, cependant. Je n'ai pas d'abonnés. Contrairement à ce que vous avez pu entendre ou voir, vous devez en fait avoir un compte Instagram pour accéder à Threads, ce qui est un gros problème pour moi.



Nous garderons un œil attentif sur Threads. Je dirais que les gens devraient le rejoindre et essayer d'y rester. J'ai l'impression que vous allez vous faire tuer là-bas. Parce qu'Instagram est brutal avec la censure. Et j'imagine que Threads sera pire. Vous savez, parce que je dirais qu'il faut essayer de se faire un public là-bas. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Je pense que personne ne s'en tirera avec quoi que ce soit là-bas. Mais, vous savez, essayez de créer un gros compte. Je veux dire, si vous arrivez tôt, peut-être que certains d'entre vous peuvent gagner en popularité et donner des pilules rouges à certaines personnes, mais ce n'est pas bon, mec. Ils essaient de tuer Twitter. Mais je suppose que la seule pilule blanche est que nous sommes vraiment dans une bataille ici. Comme vous pouvez dire qu'Elon Musk a frappé un coup, que la liberté d'expression est importante là-bas parce qu'il y a cette grande réponse maintenant. Ils n'aiment pas que les gens puissent dire ce genre de choses sur Twitter, car cela a un impact très important. Vous pouvez déjà le voir.

Le cinéaste et podcasteur de droite Paul Escandon a posté: «Comme si vous détestez t–––––––. Commentez si vous aimez t–––––––. Il a répondu à son message en postant simplement "Hitler".





Le streamer d'extrême droite Jon Miller a posté: "Puis-je dire le mot n sur cette application ou est-ce un gros non non." Les utilisateurs ont ensuite répondu dans les commentaires en épelant l'insulte.

L'influenceur de droite Bo Dittle : « Je vais utiliser cette application pour parler d'un tas de choses que je ne mettrais jamais sur Instagram. Que le drame commence.

Swig (Michael Swartz), fondateur de la société de vêtements de droite Old Row, a posté : « Suis-je autorisé à intimider @budlight sur Threads sans être banni sur Instagram ?

Le streamer de droite Sneako a posté : « La dépression est LGBT », ainsi qu'un mème qui disait : « Je n'ai pas le temps pour la dépression.

Dans un autre message, Sneako a déclaré: «Je veux un peu le premier trophée d'interdiction des fils. N"

Le groupe anti-trans Gays Against Groomers a posté : « Nous sommes sur Threads, et les toiletteurs ne peuvent toujours pas s'asseoir avec nous 💅 », et le groupe anti-LGBTQ Moms for Liberty a répondu : « Peut-être que nous serons enfin assez cool pour être banni 👀 ».



Le streamer de jeux vidéo Edgelord, Destiny, a écrit: « Jusqu'où pouvons-nous aller ici ? 👀 »





L'ambassadeur de PragerU et ancien président de Today is America, Xaviaer DuRousseau : « Si vous pensez qu'il n'y a que deux genres ou que TOUTES les vies comptent, alors ne soyez pas trop à l'aise avec cette application. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous soyons tous censurés et décapités numériquement.





Le promoteur de Pizzagate et influenceur d'extrême droite, Jack Posobiec, a posté à plusieurs reprises, testant apparemment les limites de la modération de Threads, notamment en disant que « Rachel Levine est un homme », « Les migrants rendent les quartiers plus dangereux », « Les femmes trans n'existent pas », « Trump a gagné ». » et « Les élections de 2020 ont été truquées et tout le monde le sait », Il a également partagé une vidéo de Rachel Dolezal faisant référence à de fausses statistiques sur les crimes racistes. De plus, il a posté que « la mafia arc-en-ciel transgenre soutient le conditionnement des enfants (le "grooming" est utilisé pour définir le conditionnement des mineurs par Internet, afin de rechercher des avantages sexuels) », « les étrangers illégaux sont des enfants victimes de trafic sexuel et Joe Biden les aide » et « son nom est Ellen Page et c'est une femme ».





Le 5 juillet, Meta a publié Threads, une application compagnon d'Instagram, en tant que « Twitter Killer » pour capturer les utilisateurs apparemment insatisfaits du chaos qui sévit sur Twitter depuis la prise de contrôle d'Elon Musk. Comme Threads est actuellement ancré à Instagram, les utilisateurs doivent se conformer aux directives de la communauté d'Instagram, ainsi qu'aux politiques connexes supplémentaires de Meta.Threads, le rival de Meta sur Twitter, attire les utilisateurs à un rythme effarant. Des marques telles que Billboard, HBO, NPR et Netflix avaient des comptes créés quelques minutes après le lancement. Meta a déclaré que les premiers soutiens de célébrités comprenaient Shakira et Gordon Ramsay, avec un rapport récent suggérant qu'Oprah Winfrey avait également été approchée.Les utilisateurs de Thread auront besoin d'un compte Instagram pour se connecter. Une fois inscrits, ils peuvent choisir de suivre les mêmes comptes qu'ils suivent sur Instagram, s'ils ont également rejoint la nouvelle application.L'application ressemble visuellement à Twitter, bien qu'une partie du libellé ait été modifiée, avec des retweets appelés « reposts » et des tweets appelés « threads ». Meta n'a pas été opposé à la copie de produits concurrents dans le passé, y compris le lancement en 2020 de la fonctionnalité Reels d'Instagram, connue pour sa similitude avec les vidéos abrégées de TikTok.Les publications sur Threads peuvent contenir 500 caractères, contre 280 pour la plupart des utilisateurs de Twitter, et des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes peuvent être publiées tandis qu'une publication peut être partagée sous forme de lien sur d'autres plateformes. Les utilisateurs peuvent se désabonner, bloquer, restreindre ou signaler les autres. Les utilisateurs peuvent également filtrer les réponses contenant certains mots.Au cours de la dernière année, Meta, comme c'est aussi le cas pour d'autres grandes plateformes de médias sociaux, a été régulièrement taclé pour ses pratiques de modération de contenu et de sécurité des utilisateurs. Instagram par exemple, propriété de Meta, a été le terrain de jeu de discours de haine et de désinformation de prospérer sur l'application, notamment en permettant aux comptes violemment anti-LGBTQ, aux extrémistes d'extrême droite et aux annonceurs de droite de publier une rhétorique fausse que les médias ont identifiés comme étant nuisible.Instagram n'a pas non plus réussi à modérer de manière adéquate de nombreux aspects de sa plate-forme, les utilisateurs contournant facilement la modération avec des fonctionnalités des Story (des photos et vidéos au format portrait, dont la durée de vie est limitée à 24 heures. Elles apparaissent en haut de l'application Instagram et non dans le fil général), la « faille du lien dans la bio », les fonctions de commerce et les sections de commentaires. La figure de droite ALX a déclaré que Threads est une « section de commentaires Instagram » – et les utilisateurs de droite le traitent déjà de la même manière. Plusieurs comptes rendus sur Threads, dont celui du virulent Andrew Torba (que plusieurs qualifient d'antisémite) et d'autres apparemment affiliés au mouvement Groyper (dirigé par le nationaliste blanc Nick Fuentes), ont déjà utilisé la pratique consistant à répondre aux commentaires des autres afin d'épeler une insulte.Dans les 24 heures suivant la sortie de Threads, des personnalités de droite et marginales se sont inscrites sur la plate-forme, notamment le nationaliste blanc Richard Spencer et des partisans nazis. Fuentes, qui prétend avoir été banni des plateformes de Meta, a annoncé dans un livestream le 6 juillet : « Je me suis inscrit hier soir. J'ai créé un faux Instagram. Je suis tombé sur un faux Thread ». Il a ensuite demandé à ses abonnés « d'essayer de créer un gros compte. Je veux dire, si vous y arrivez tôt, peut-être que certains d'entre vous pourront gagner en popularité et donner une pilule rouge à certaines personnes là-bas ».En plus de rejoindre la plate-forme, des personnalités de droite et marginales ont publié des articles sur les limites de sa modération, tout en se demandant si Meta les « censurera », une approche que les médias et les personnalités de droite emploient fréquemment contre les politiques de modération des médias sociaux.Plus particulièrement, des personnalités de droite testent même les limites de modération de Threads, certaines exprimant le désir d'être bannies en guise d'insigne d'honneur :