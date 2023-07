Threads compte déjà plus de 95 millions de messages

Pour supprimer un compte Threads, il faut supprimer le compte Instagram lié

Threads est un service fourni par Instagram et appartient à la plateforme Instagram. Grâce au service Threads, les utilisateurs d'Instagram peuvent créer un profil Threads intégré à leur compte Instagram, et ensuite partager, voir et interagir avec du contenu sur l'application et le site web Threads (« Threads »), tel que décrit plus en détail dans les Conditions d'utilisation de Threads. Threads s'intégrera également aux services tiers (« Services tiers ») par le biais d'un protocole interopérable, qui permettra aux utilisateurs de Threads de partager du contenu avec des personnes extérieures à Threads qui utilisent de tels services (« Utilisateurs tiers »), de voir et d'interagir avec du contenu provenant de ces Utilisateurs tiers, de les suivre et d'être suivi par eux.

Meta travaille à résoudre le problème

D'autres problèmes évoqués (défauts de conception, une application qui ressemble trop à Twitter, etc.)

La bonne application au bon moment ?

Threads, le rival de Meta sur Twitter, attire les utilisateurs à un rythme effarant. Des marques telles que Billboard, HBO, NPR et Netflix avaient des comptes créés quelques minutes après le lancement. Meta a déclaré que les premiers soutiens de célébrités comprenaient Shakira et Gordon Ramsay, avec un rapport récent suggérant qu'Oprah Winfrey avait également été approchée.Les utilisateurs de Thread auront besoin d'un compte Instagram pour se connecter. Une fois inscrits, ils peuvent choisir de suivre les mêmes comptes qu'ils suivent sur Instagram, s'ils ont également rejoint la nouvelle application.L'application ressemble visuellement à Twitter, bien qu'une partie du libellé ait été modifiée, avec des retweets appelés « reposts » et des tweets appelés « threads ». Meta n'a pas été opposé à la copie de produits concurrents dans le passé, y compris le lancement en 2020 de la fonctionnalité Reels d'Instagram, connue pour sa similitude avec les vidéos abrégées de TikTok.Les publications sur Threads peuvent contenir 500 caractères, contre 280 pour la plupart des utilisateurs de Twitter, et des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes peuvent être publiées tandis qu'une publication peut être partagée sous forme de lien sur d'autres plateformes. Les utilisateurs peuvent se désabonner, bloquer, restreindre ou signaler les autres. Les utilisateurs peuvent également filtrer les réponses contenant certains mots.Selon des données internes, il y a déjà eu plus de 95 millions de messages et 190 millions de likes et de partages sur l'application. Tout cela s'est passé en moins de 24 heures.Toutefois, le nouveau service très attendu, qui nécessite un compte Instagram pour l'intégration, comporte une stipulation intrigante : la suppression d'un compte Threads nécessite la suppression du compte Instagram lié.Dans une politique de confidentialité supplémentaire, Meta explique : « Vous pouvez désactiver votre profil Threads à tout moment, mais sachez que votre profil Threads ne peut être supprimé qu’en supprimant votre compte Instagram ».Pour justifier ce choix, Meta explique qu'un profil Threads fait partie du compte Instagram de l'utilisateur :La découverte de cette stipulation a surpris de nombreux utilisateurs.Threads est présentée comme une alternative de premier plan à Twitter, la plate-forme de médias sociaux appartenant à Elon Musk qui compte 250 millions d'utilisateurs. Instagram, la plate-forme de partage de photos populaire avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, a déployé Threads mercredi aux utilisateurs de plus de 100 pays. L'application, la dernière d'une série de rivaux Twitter à croissance rapide, semble être la plus sollicitée parmi les rivaux de Twitter à ce jour.Dans un thread, Zuckerberg a expliqué sa vision de la nouvelle application : « Je pense qu'il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d'un milliard de personnes dessus. Twitter a eu l'occasion de le faire, mais ne l'a pas réussi. J'espère que nous le ferons ».Si vous utilisez Threads et que vous regrettez d'en être un utilisateur actif et d'avoir votre propre compte, vous devez également avoir du mal à vous en débarrasser. Mais cela ne sera plus un problème, car Meta indique qu'il recherche des moyens de supprimer des profils, mais qu'il existe néanmoins une option pour les désactiver sans supprimer les comptes sur l'application Instagram.Le responsable de l'application Instagram a déclaré que la possibilité que ce changement se produise serait très proche. Il est important que Meta résolve ce problème dès que possible car les utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir supprimer le compte sur la nouvelle application jusqu'à ce qu'ils suppriment le compte sur l'application Instagram.Adam Mosseri rappelle que Threads est géré par la plateforme Instagram de Meta. Pour le moment, il ne s'agit que d'un seul compte (Insta + Thread), mais Meta travaille à faire exister les comptes Threads de manière distincte, a-t-il ajouté.Aucun détail sérieux n'a été fourni en termes de délai lié au moment où nous pourrions voir le changement se produire. Pour le moment, les utilisateurs peuvent désactiver leur compte Threads pour masquer leur profil et leur contenu, peuvent définir leur profil comme privé ou peuvent supprimer tous leurs messages de fils de discussion individuels sans supprimer leur compte Instagram.En gros, il n'est possible que de masquer l'activité sur Threads pour le moment, pas de la supprimer. Meta continuerait donc de sauvegarder les publications, les likes, puis les réponses vues dans ses bases de données. Si vous prenez la décision de réactiver le compte, il y a un avantage car Threads pourrait facilement récupérer les données. Cependant, si vous souhaitez supprimer toute l'activité Threads, ce serait un problème. Et c'est parce que vous seriez obligé de vous débarrasser de l'activité sur votre application Instagram.L'impossibilité de supprimer des comptes est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la grande enseigne de la technologie reste silencieux en ce qui concerne l'interdiction du lancement de son application Threads dans l'UE. Cette dernière a mis en place des lois très strictes pour donner aux utilisateurs la liberté de supprimer leur activité sur les plateformes. Néanmoins, la popularité de l'application continue de monter en flèche.Certains utilisateurs se sont plaints de défauts de conception qui rendent l’application difficile à utiliser ou peu attrayante. Par exemple, certains ont signalé que l’application se fermait de manière inattendue, que les notifications ne fonctionnaient pas correctement ou que l’interface était trop chargée. D’autres ont souligné que l’application ressemblait trop à Twitter ou à d’autres applications de messagerie existantes.En outre, Threads soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Comme l’application est liée à Instagram, elle partage les mêmes pratiques de collecte et d’utilisation des données personnelles des utilisateurs, qui peuvent inclure des informations sensibles telles que la santé, la localisation, les contacts ou les habitudes de navigation. Certains utilisateurs se demandent également comment Threads va respecter les lois sur la protection des données dans différents pays ou régions, comme le RGPD en Europe ou le CCPA en Californie.Threads affirme avoir mis en place des outils pour permettre des conversations positives et productives, et pour donner aux utilisateurs le contrôle sur qui peut les mentionner ou leur répondre. L’application applique également les mêmes règles communautaires qu’Instagram pour modérer le contenu et les interactions. Cependant, ces mesures seront-elles suffisantes pour garantir la sécurité et le bien-être des utilisateurs face aux risques potentiels de harcèlement, de désinformation ou de manipulation ?Meta a lancé Threads à la suite d'une autre période turbulente sur Twitter, qui a imposé des limites de visionnage des tweets ce week-end dans un mouvement qu'il a imputé en partie à la collecte de données par des entreprises construisant des modèles d'intelligence artificielle.La réaction aux débuts de l'application oscillait entre prudence et l'enthousiasme, beaucoup louant sa facilité d'utilisation et certains disant qu'Elon Musk devrait s'inquiéter. D'autres ont souligné que l'intégration rapide de l'application avec Instagram montrait à quel point Meta était devenu puissant. Une grande partie de la conversation, ironiquement, a eu lieu sur Twitter, où le hashtag "Threads" était à la mode mercredi.La nouvelle du dévoilement imminent de Threads par Zuckerberg avait conduit le fondateur de Facebook et Musk à accepter apparemment un combat en cage à ce sujet, bien qu'aucune date n'ait été fixée pour la confrontation improbable.Meta a décrit Threads comme un « nouvel espace séparé pour les mises à jour en temps réel et les conversations publiques », visant à « prendre ce qu'Instagram fait de mieux et l'étendre au texte, créant ainsi un espace positif et créatif pour exprimer vos idées ».Meta a déclaré que l'application ressemblerait également aux concurrents de Twitter tels que Mastodon, qui est basé sur une plate-forme décentralisée qui permettrait de transférer des comptes vers d'autres services. Il a déclaré: « Nous travaillons à rendre Threads compatible avec les réseaux sociaux ouverts et interopérables qui, selon nous, peuvent façonner l'avenir d'Internet ».Meta a déclaré qu'il prévoyait de rendre Threads compatible avec ActivityPub, une technologie qui sous-tend également Mastodon et permet aux réseaux sociaux d'être interopérables, ce qui permettrait aux utilisateurs de Threads de transférer leurs comptes et leurs abonnés vers d'autres applications prises en charge par ActivityPub.Meta a déclaré que les utilisateurs pourraient cesser d'utiliser l'application Threads et transférer leur contenu vers un autre service utilisant la même technologie sous-jacente, comme Mastodon. « Notre vision est que les personnes utilisant des applications compatibles pourront suivre et interagir avec des personnes sur Threads sans avoir de compte Threads, et vice versa, inaugurant une nouvelle ère de réseaux diversifiés et interconnectés ». Comme pour Mastodon, Meta envisage la formation de mini-communautés avec leurs propres normes communautaires et politiques de modération.Sources : Instagram