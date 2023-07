Grosso modo, l’interface graphique est très inspirée de celle de Twitter. Des copies d’écran de l’initiative dénommée en interne « Project 92 » en attestent.La nouvelle application indépendante est basée sur Instagram et s'intègre à ActivityPub, le protocole décentralisé des médias sociaux. Cela permettra en théorie aux utilisateurs de la nouvelle application d'emmener leurs comptes et leurs followers avec eux dans d'autres applications qui prennent en charge ActivityPub, y compris Mastodon. Meta parle à des célébrités comme Oprah et le Dalaï Lama afin d’en faire des utilisateurs précoces. Les responsables de Meta ne pourront pour le moment pas en chercher en Europe en raison d’une incompatibilité de l’application avec le RGPD.Selon des sources proches de Meta, le géant de la technologie s'est abstenu de déployer le service dans l'UE en raison de ce que l'entreprise estime être un manque de clarté dans la Digital Markets Act de l’UE . En vertu de cette loi, les entreprises telles que Meta tombent sous le coup de restrictions sur la façon dont elles mélangent les données personnelles des utilisateurs. En effet, la nouvelle plateforme Threads est conçue pour importer des données d'Instagram, notamment des informations comportementales et publicitaires.Dans son format américain, la plateforme indique aux utilisateurs qu'elle collectera une grande variété de données auprès d'eux, notamment leur santé, leurs informations financières, leur historique de navigation, leur localisation, leurs achats, leurs contacts, leur historique de recherche et des informations sensibles.Dans l'Union européenne, Meta n'a pas été autorisée à lancer sur Whatsapp des services publicitaires utilisant des données provenant de Facebook ou d'Instagram. Le géant de la technologie est autorisé à mélanger les deux flux de données aux États-Unis, où les lois sur la protection de la vie privée sont moins strictes.On ne sait pas encore si Meta lancera Threads en Irlande et dans l'UE, ni quand elle le fera. La nouvelle plateforme de Meta arrive après une semaine de perturbations et de changements de politique pour Twitter.Que pensez-vous de l’initiative de Zuckerberg de lancer Threads ?Bon moment pour lancer les hostilités ? Pourquoi ?Êtes-vous tentés de quitter Twitter pour essayer Threads ?Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque plateforme selon vous ?Quelle est votre opinion sur la rivalité entre Zuckerberg et Musk ?Comment pensez-vous que Twitter va réagir face à la concurrence de Threads ?