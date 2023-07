BREAKING: Meta's Twitter alternative, Threads, will be released on Thursday in the United States and on Friday for the rest of the world. — The Spectator Index (@spectatorindex) July 3, 2023

Le Twitter-killer, rien que ça

Jack Dorsey monte au créneau

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt — jack (@jack) July 4, 2023

Quand Mark Zuckerberg voulait acheter Twitter

Conclusion

Meta lance sa réponse à Twitter : Threads. La société mère Facebook et Instagram a fait un teasing de son application de microblogging le 3 juillet en la mettant en « précommande » sur l'App Store d'Apple, avant sa sortie aux États-Unis, prévue jeudi 6 juillet, et sa sortie mondiale prévue le lendemain.D'ailleurs Thread a déjà un site web dédié. Selon l'appareil que vous utilisez pour accéder au site, vous verrez une expérience légèrement différente. Lorsque vous naviguez à partir d'un appareil Android, un message en bas indique simplement que Threads est « Bientôt disponible pour Android », tandis que les appareils iOS reçoivent un lien vers une page de téléchargement. À partir de là, vous trouverez un lien vers la liste de l'App Store pour précommander l'application pour un téléchargement immédiat, mais le lien Play Store est grisé pour le moment. Sur desktop, vous trouverez un code QR qui renvoie à la même page de téléchargement.Threads ressemble beaucoup à Twitter. Les utilisateurs peuvent utiliser leur nom d’utilisateur Instagram pour publier leurs pensées, avec ou sans images. « Threads, an Instagram app », la nouvelle application, est décrite sur la boutique d’Apple, l’App Store, comme « l’application d’Instagram pour les conversations via du texte ». « Threads est le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout, qu’il s’agisse des sujets qui vous intéressent ou des tendances de demain », précise la description. Les captures d’écran montrent une interface ressemblant à celle de Twitter et de ses concurrents : un fil de courts messages texte, auxquels il est possible de répondre. Les utilisateurs pourront également partager des liens et des opinions comme sur TwitterLes experts estiment que Threads a « le potentiel de devenir très impactant pour Twitter » et qu’il s’agit de « la plus grande menace à laquelle Elon Musk ait été confronté jusqu’à présent » car il est lié à Instagram, qui compte 500 millions d’utilisateurs quotidiens dans le monde2.Threads a été surnommé « le Twitter-killer » en ligne, en raison de l’animosité entre les deux milliardaires rivaux qui ont dit qu’ils aimeraient se battre dans une cage. Musk semble être plus enthousiaste et a répété à plusieurs reprises aux utilisateurs de Twitter de supprimer leurs comptes Facebook, qualifiant le réseau social de « nul ».Zuckerberg tente de séduire les utilisateurs de Twitter qui sont furieux et menacent de partir après que Musk ait imposé une limite au nombre de publications que les titulaires de compte peuvent lire par jour. La limite s'applique également aux utilisateurs qui ont payé pour obtenir le statut vérifié, bien qu'ils pourront lire deux fois plus de tweets par jour que ceux qui n'ont pas payé.Pour justifier ces restrictions « temporaires », Elon Musk a évoqué des problèmes liés au nombre d’entreprises et de sites web qui utilisent les données de Twitter. Musk a affirmé qu’il voulait protéger la qualité du contenu et lutter contre la désinformation et les abus sur Twitter. Il a également promis de lever les restrictions dès que possible et d’offrir plus d’options aux utilisateurs pour personnaliser leur expérience.Zuckerberg, quant à lui, a déclaré qu’il voulait offrir une alternative plus ouverte et plus inclusive aux utilisateurs qui veulent s’exprimer librement et rejoindre des communautés qui partagent leurs intérêts. Il a également affirmé que Threads respecterait la vie privée et la sécurité des utilisateurs et qu’il n’utiliserait pas leurs données à des fins publicitaires.La bataille entre les deux géants du numérique promet d’être féroce et pourrait redessiner le paysage des médias sociaux. Reste à savoir si les utilisateurs seront séduits par Threads ou s’ils resteront fidèles à Twitter.Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a déjà critiqué Threads pour son potentiel à collecter des hordes de données, tweetant « Tous vos Threads nous appartiennent ». Il a inclus une image de la liste Threads sur l'App Store, avertissant que toutes sortes de données peuvent être collectées et liées à l'identité d'un individu, y compris la santé et la forme physique, les achats, l'emplacement, les contacts, le contenu, l'historique de recherche et de navigation, les données d'utilisation, et plus. Au tweet de Dorsey, Musk a répondu: « Ouais ».Il y a quelques jours, lorsque Musk a limité les vues des utilisateurs sur les tweets (soi-disant pour freiner le partage massif de données) Dorsey est venu à la défense de Musk en tweetant : « Faire fonctionner Twitter est difficile ».En 2008, des années avant de créer son imitateur Twitter, Meta (à l'époque où il s'appelait Facebook) a essayé d'acheter Twitter. Et pas une fois, mais deux. Une fois lorsque Dorsey était à la tête de Twitter, et une autre fois auprès des fondateurs Ev Williams et Biz Stone, après que Dorsey ait été évincé en tant que PDG et relégué à un rôle silencieux en tant que président. Mais les dirigeants de Twitter pensaient que la valorisation de 500 millions de dollars de leur entreprise par Meta était trop faible, et l'accord a échoué.Lorsque Meta ne peut pas acheter d'applications, il les clone. En 2017, la société a volé l'idée de faire disparaître des images pour sa fonctionnalité Stories à Snap, une application qu'elle avait tenté d'acheter en 2013. En 2016, Zuckerberg, qui a appris le mandarin par lui-même, s'attirait les faveurs de la Chine, espérant acheter l'application chinoise de synchronisation Musical.ly. Mark Zuckerberg avait sorti le grand jeu en vain : il a vanté les livres de science-fiction chinois à ses abonnés sur Facebook et a publié une photo de lui faisant du jogging sur la place Tiananmen remplie de smog. Il aurait demandé au président chinois Xi Jinping de donner un nom honorifique à sa fille alors à naître lors d'un dîner à la Maison Blanche.Mais ByteDance, le propriétaire de TikTok, l'a devancé et a fait fusionner Musical.ly avec TikTok. Des années plus tard, Meta a copié le format de TikTok pour son offre Reels sur Instagram.Il n'y a pas de meilleur moment pour qu'une application s'attaque à Twitter.Depuis le rachat controversé de Twitter par Elon Musk en octobre 2022, la plateforme a connu un exode. Des rivaux comme Mastodon, Hive Social et d'autres ont réussi à attirer certains utilisateurs de Twitter sur leurs plateformes, en particulier après que Musk a ordonné des changements impopulaires, tels que la purge des pastilles bleues non payantes et la dévaluation de la modération du contenu. Cette semaine, après que Twitter ait fixé des limites de visualisation des tweets, Bluesky, un réseau social décentralisé de type Twitter construit par d'anciens employés de Twitter après les licenciements massifs de Musk, a été submergé malgré les inscriptions par code d'invitation uniquement et a dû suspendre les inscriptions.Pourtant, aucune application concurrente n'a encore émergé comme un concurrent redoutable pour éliminer Twitter de la première place de sa catégorie. Mais l'empire des médias sociaux de Mark Zuckerberg, avec ses milliards d'utilisateurs existants, pose un défi direct bien plus important. Threads fait ses débuts à un moment où Twitter a considérablement réduit son personnel, est en proie à des pannes et accablé de factures. Et contrairement aux petits parvenus, Meta a le savoir-faire, les poches profondes, l'infrastructure cloud massive et la main-d'œuvre pour rendre l'expérience Threads fluide dès le premier jour.Sources : Threads Que pensez-vous de l’initiative de Zuckerberg de lancer Threads ?Bon moment pour lancer les hostilités ? Pourquoi ?Êtes-vous tentés de quitter Twitter pour essayer Threads ?Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque plateforme selon vous ?Quelle est votre opinion sur la rivalité entre Zuckerberg et Musk ?Comment pensez-vous que Twitter va réagir face à la concurrence de Threads ?