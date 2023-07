Que se passerait-il si Internet s'arrêtait brusquement de fonctionner et que la panne dure longtemps ? Inutile d'être un expert pour comprendre que si les habitants de la Terre venaient à être privés d'accès à Internet pendant des mois, les conséquences pourraient être dévastatrices, entraînant plusieurs milliards de dollars de pertes par jour pour l'économie mondiale et entravant la production et les chaînes d'approvisionnement de produits essentiels tels que la nourriture et les médicaments. Presque tous les aspects de la vie humaine sont liés à Internet et les dégâts pourraient être tels que le monde mettrait des années à se remettre d'une telle catastrophe.Cette hypothétique panne généralisée d'Internet a récemment captivé l'imagination sur les médias sociaux, suscitant la diffusion rapide d'informations erronées sur des avertissements inexistants de la NASA et des spéculations sur ce que les personnes hyperconnectées pourraient faire d'elles-mêmes dans un monde déconnecté. Le scénario a été baptisé "apocalypse d'Internet, un terme popularisé par Sangeetha Abdu Jyothi, professeur d'informatique à l'université de Californie à Irvine, dans son article "". Les adeptes de la préparation à l'apocalypse se sont très vite emparés de l'idée.Mais quelle est la probabilité que cela se produise ? Au-delà du drame, ces préoccupations ne relèvent pas totalement de la fiction. Une panne généralisée de l'Internet pourrait en effet être provoquée par une puissante tempête solaire frappant la Terre - un événement rare, mais bien réel qui ne s'est pas encore produit à l'ère numérique. Selon plusieurs sources, lors d'une tempête solaire connue sous le nom d'événement de Carrington en 1859, les lignes télégraphiques ont produit des étincelles, des opérateurs ont été électrocutés et les aurores boréales (qui ont lieu dans l'hémisphère nord) sont descendues jusqu'à des latitudes aussi basses que la Jamaïque.En 1989, une tempête solaire aurait perturbé le réseau électrique du Québec pendant des heures. Et en 2012, une tempête aurait manqué la Terre de peu. Alors que le soleil, qui a des cycles d'environ 11 ans, entrera en 2025 dans une période d'activité particulièrement intense connue sous le nom de "maximum solaire", des experts craignent que notre monde interconnecté ne soit pas préparé. « Le risque de tempêtes solaires avec des effets dévastateurs sur notre société augmente à l'approche du maximum solaire qui devrait arriver en 2025 », a écrit Vanessa Thomas, rédactrice scientifique au Goddard Space Flight Center de la NASA, dans le Maryland.Les experts estiment qu'il existe une faible probabilité qu'une tempête solaire déclenche une panne mondiale d'Internet. Selon une étude réalisée il y a deux ans par le professeur Jyothi, les risques qu'une tempête solaire provoque une panne cataclysmique d'Internet sont minimes. Cependant, la menace n'est pas à négliger pour autant. Le rapport de Jyothi indique qu'il y avait entre 1,6 % et 12 % de chances qu'une tempête solaire provoque une interruption prolongée d'Internet au cours de la prochaine décennie. L'étude estime également qu'une panne de cette ampleur pourrait coûter jusqu'à 7 milliards de dollars par jour à l'économie américaine.Selon le rapport, le risque d'une interruption d'Internet serait plus élevé aux États-Unis qu'en Asie. « Les latitudes septentrionales sont particulièrement vulnérables aux tempêtes solaires, et c'est là que se concentre une grande partie de l'infrastructure Internet. Cet aspect n'est pas du tout pris en compte dans le déploiement de nos infrastructures aujourd'hui », a déclaré Jyothi. Néanmoins, elle affirme s'être sentie mal à l'aise après avoir utilisé le terme "apocalypse d'Internet" dans son article. Les gens ordinaires ne peuvent pas faire grand-chose pour se préparer à un tel phénomène ; la responsabilité en incombe aux gouvernements et aux entreprises.« L'article a simplement attiré trop d'attention », dit-elle. Par ailleurs, la récente panique en ligne semble avoir été déclenchée par les récentes découvertes de la sonde Parker Solar Probe, un dispositif de la NASA lancé en 2018 pour étudier la physique du soleil et de l'atmosphère solaire - et non pour empêcher la coupure du Wi-Fi, comme certains utilisateurs de TikTok et les adeptes de la préparation à l'apocalypse voudraient le faire croire. La NASA affirme que la sonde lui a permis de mieux comprendre comment les vents solaires atteignent des vitesses supersoniques et ont un impact sur le système météorologique spatial dans son ensemble.Fin mars, la NASA a déclaré qu'elle utilise un modèle d'IA pour analyser les mesures du vent solaire et prédire l'endroit où une tempête solaire imminente frappera, n'importe où sur Terre, avec un préavis de 30 minutes. « À l'instar d'une sirène de tornade pour les tempêtes mortelles au cœur des États-Unis, un modèle informatique combinant l'IA et les données satellitaires de la NASA pourrait sonner l'alarme pour les phénomènes météorologiques dangereux dans l'espace », indique l'agence. Cela pourrait donner juste assez de temps pour se préparer à ces tempêtes et éviter de graves répercussions sur les réseaux électriques et d'autres infrastructures essentielles.En février dernier, SpaceX a perdu environ 40 de ses satellites Starlink après leur lancement en raison d'une tempête géomagnétique. La société déploie ses satellites sur une orbite terrestre basse (à environ 210 kilomètres au-dessus de la Terre) afin que, dans le cas très rare où un satellite ne passerait pas les contrôles initiaux du système, il se désorbite rapidement avant de s'autodétruire. Ce qui a été le cas de ces 40 satellites. Plus tard, la NASA a révélé qu'une masse de plasma (issue d'une éjection de masse coronale en forme de halo fin janvier) avait touché la magnétosphère de la Terre, ce qui a endommagé les satellites Starlink de SpaceX.Cette leçon de météorologie spatiale a coûté cher à SpaceX, qui a perdu 40 satellites Internet sur les 49 satellites lancés pendant la tempête solaire. Selon les chercheurs de la NASA, cet accident aurait pu être évité si le lancement avait été retardé pour tenir compte de la menace qui pesait sur les satellites. En outre, cela montre qu'une tempête solaire représente un risque réel pour les infrastructures que nous utilisons tous les jours sur Terre, notamment les infrastructures de communication telles qu'Internet.Sources : NASA Quel est votre avis sur le sujet ?Quels impacts une panne généralisée d'Internet pourrait avoir sur le monde ?Selon vous, le monde peut-il aujourd'hui survivre plusieurs mois sans Internet ? Pourquoi ?