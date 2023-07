Un propriétaire de Tesla affirme avoir été enfermé hors de son véhicule électrique après que sa batterie de 12 volts a rendu l'âme dans la chaleur du Texas

En plus des irrégularités de l'Autopilot, le logiciel avancé d'aide à la conduite de Tesla, certaines des plaintes les plus courantes des propriétaires de Tesla concernent la batterie, notamment de ses capacités à survivre à des pics de chaleur, sa durée de vie et le coût de remplacement. Certains propriétaires de Tesla ont fait part de leurs inquiétudes concernant la batterie de leurs véhicules au cours des derniers mois. L'été dernier, il a été rapporté qu'un groupe de propriétaires norvégiens a entamé une grève de la faim afin d'attirer l'attention du PDG de Tesla, Elon Musk, sur une longue série de problèmes qu'ils affirment rencontrer avec leurs véhicules électriques.Le mois dernier, un propriétaire de Tesla a déclaré qu'il s'était retrouvé enfermé hors de sa Model 3 dans son allée après que la batterie de 12 volts, qui alimente les fonctions mineures de la voiture, notamment les fenêtres et les portes, a rendu l'âme au Texas en raison du pic de chaleur lié à l'arrivée de l'été. Cette batterie basse tension fonctionne parallèlement à la batterie lithium-ion, beaucoup plus volumineuse, et alimente de petites fonctions telles que l'éclairage intérieur, le verrouillage des portes et les essuie-glaces. Selon certaines sources, les nouvelles voitures Tesla Model 3 sont équipées d'une batterie lithium-ion de 16 volts au lieu de 12 volts.Cette batterie basse tension n'est pas seulement essentielle pour alimenter les petits appareils électroniques de la voiture, mais aussi pour charger la batterie principale du véhicule électrique. Autrement dit, une voiture Tesla ne peut pas se recharger sans elle, ce qui nécessite un saut, comme pour une voiture à essence traditionnelle. « Que faire lorsqu'il fait si chaud que votre voiture Tesla ne répond pas à l'application mobile ou à la clé physique ? Je ne peux pas ouvrir la voiture ou la déplacer pour atteindre une borne de recharge », a tweeté Dennis Hegstad, un américain propriétaire d'une voiture Tesla dont la batterie basse tension a cessé de fonctionner.Dans une vidéo le montrant en train d'essayer en vain d'entrer dans le véhicule avec sa carte-clé Tesla, Hegstad a déclaré que sa Model 3 de 2018 avait encore environ 130 miles (environ 209 km) d'autonomie lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là. Il a également partagé sur Twitter une photo de l'application Tesla montrant qu'elle ne pouvait pas trouver le véhicule pour le déverrouiller. Les véhicules Tesla n'ont pas de clés traditionnelles et la carte-clé utilise des signaux radio à courte portée pour communiquer avec la voiture et déverrouiller la porte. « Situation déroutante lorsque vous devez partir pour être quelque part @elonmusk », a tweeté Hegstad.Selon certaines sources, depuis l'année dernière, Tesla a commencé à envoyer des notifications push aux propriétaires lorsqu'il est temps de remplacer la batterie, mais Hegstad a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir reçu la notification. Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires et n'a pas confirmé comment la batterie est morte, mais Hegstad pense que cela pourrait être dû au pic de chaleur au Texas, qui a varié de 26 et 35 degrés Celsius à Austin le 21 juin. Les conditions climatiques chaudes sont connues pour diminuer la durée de vie des batteries, réduire l'autonomie d'un véhicule électrique et augmenter le temps de recharge du véhicule.Hegstad a écrit sur Twitter que le problème était "très ennuyeux" et a ajouté qu'il avait l'impression d'avoir surpayé la voiture d'environ 15 000 dollars dans le contexte des récentes baisses de prix de Tesla. Le propriétaire de Tesla a déclaré avoir dépensé environ 200 dollars pour faire remorquer la voiture électrique chez Tesla. Mais avant d'appeler une dépanneuse, il a déclaré sur Twitter qu'il avait essayé toutes sortes de choses pour remettre son véhicule électrique en marche - de l'arrosage au jet d'eau pour refroidir la voiture à la tentative de sauter la batterie de 12 volts - et qu'il n'avait même pas réussi à ouvrir le point d'accès au port de charge.Il a également précisé qu'il avait gardé le véhicule à l'ombre et qu'il avait utilisé le système de protection contre la surchauffe de l'habitacle de Tesla, une fonction qui empêche la température intérieure d'une Tesla de dépasser 40 degrés Celsius. En outre, Hegstad a déclaré qu'il avait récupéré sa Model 3 moins de 24 heures après avoir signalé le problème et qu'il avait dépensé environ 117 dollars pour remplacer la batterie de 12 volts. Heureusement, la batterie principale de la Tesla, beaucoup plus chère, était toujours intacte. Comme d'habitude, la mésaventure de Hegstad a suscité de nombreuses critiques acerbes à l'encontre de Musk et de Tesla.« J'ai une Hyundai Ioniq5 EV et ma batterie de 12 volts est morte la semaine dernière. Il y a une clé manuelle qui sort du porte-clés pour ouvrir la porte. Cette clé est disponible depuis que les porte-clés de verrouillage/déverrouillage à distance existent. Je n'arrive pas à croire que les Teslas n'ont pas cette fonction. C'est vraiment scandaleux. La personne qui a eu cette idée géniale mérite d'être humiliée publiquement. Pourquoi créer une voiture dont tous les points d'accès dépendent à 100 % de l'électricité, alors que l'on sait que les batteries des voitures meurent ? Et comment fait-on en cas d'urgence ? », peut-on lire dans les commentaires.Par ailleurs, Hegstad n'est pas le premier propriétaire de Tesla à signaler des problèmes d'accès à son véhicule électrique. L'année dernière, un propriétaire de Tesla est devenu viral sur TikTok après avoir dit qu'il avait été enfermé hors de sa Tesla Model S après que la batterie soit morte. L'acteur américain Glenn Howerton s'est aussi retrouvé enfermé hors de sa Tesla l'année dernière après que son porte-clés n'ait pas pu se connecter au Wi-Fi au niveau le plus bas d'un parking de Los Angeles. Il est important de noter que ces problèmes de batteries viennent en effet s'ajouter aux problèmes classiques que peut rencontrer un véhicule à moteur thermique.Et alors que la voiture électrique pourrait s'emparer d'un grand pan de l'industrie automobile dans les prochaines décennies, les analystes cherchent à savoir si les automobilistes sont suffisamment prêts à faire la transition et à supporter les coûts qui vont avec. Par exemple, fin 2021, un Finlandais, propriétaire d'une Tesla, a choisi de faire exploser sa Model S plutôt que de payer une facture de réparation de 22 600 dollars pour remplacer uniquement la batterie. Selon d'autres propriétaires de Tesla, la réparation n'en valait pas la peine puisque les 22 600 dollars lui permettraient d'acheter une autre Model S 2013 d'occasion en Finlande.Quel est votre avis sur le sujet ?