Les comptes vérifiés sont limités à la lecture de 6000 publications/jour

Comptes non vérifiés jusqu'à 600 publications/jour

Nouveaux comptes non vérifiés à 300/jour Pour faire face aux niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système, nous avons appliqué les limites temporaires suivantes*:

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Elon Musk bloque l'accès à toute personne non connectée

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Le milliardaire de la tech explore de nombreuses façons de monétiser Twitter

Gratuit : accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais ;

accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais ; Basique : un abonnement de 100 $ par mois pour les amateurs avec la possibilité de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets ;

un abonnement de 100 $ par mois pour les amateurs avec la possibilité de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets ; Entreprise : promet d'offrir « un accès de niveau commercial qui répond à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients » ainsi que « des services gérés [depuis] une équipe de compte dédiée ». Aucun prix spécifique n'a été indiqué, mais Platformer avait précédemment signalé qu'un « plan d'entreprise à faible coût » pouvait coûter jusqu'à 42 000 dollars par mois.

Envoyé par Twitter Envoyé par Aujourd'hui, nous lançons nos nouveaux niveaux d'accès à l'API Twitter ! Nous sommes ravis de partager plus de détails sur notre accès libre-service.



Présentation d'une nouvelle forme d'accès gratuit (v2) pour les cas d'utilisation en écriture seule et ceux qui testent l'API Twitter avec 1 500 Tweets/mois au niveau de l'application, les points de terminaison de téléchargement multimédia et la connexion avec Twitter. Nous lançons également un nouvel accès Basic (v2) pour les amateurs avec 10 000 GET/mois et 50 000 POST/mois, 2 identifiants d'application et une connexion avec Twitter pour 100 $/mois.



Si vous êtes une entreprise ou avez des projets commerciaux à grande échelle, nous vous encourageons à demander notre niveau Entreprise pour obtenir des services gérés, des flux complets et un accès qui répondent à vos besoins spécifiques.



Au cours des 30 prochains jours, nous rendrons obsolètes les niveaux d'accès actuels tels que Standard (v1.1), Essential (v2), Elevated (v2) et Premium. Nous vous recommandons donc de migrer vers les nouveaux niveaux dès que possible pour une transition fluide.



L'API Ads continuera d'être disponible sans frais supplémentaires pour les développeurs d'API Twitter approuvés, y compris les développeurs du nouveau niveau gratuit. Pour le milieu universitaire, nous cherchons de nouvelles façons de continuer à servir cette communauté. En attendant, les niveaux Free, Basic et Enterprise sont disponibles pour les universitaires. Restez à l'écoute de @TwitterDev pour en savoir plus.



Merci de votre patience alors que nous vous présentons nos nouveaux niveaux d'accès à l'API et que nous faisons évoluer notre plateforme de développeur. Nous sommes ravis de l'avenir de notre écosystème de développeurs et avons hâte de voir ce que vous allez construire ensuite ! 🚀

Les internautes accueillent très mal cette décision d'Elon Musk

Selon Musk, ces pratiques affectent l’expérience des utilisateurs réels et la stabilité du site. Il a donc décidé de mettre en place des paywalls pour permettre d'accéder aux tweets, en fonction du statut de vérification des comptes. Il assure que ce sont des limites « temporaires » sur le nombre de messages que les internautes peuvent lire.Désormais, les comptes non vérifiés ne pourront voir que 600 publications par jour, et pour les « nouveaux » comptes non vérifiés, seulement 300 par jour. Les limites pour les comptes vérifiés (probablement s'ils sont achetés dans le cadre de l'abonnement Twitter Blue, accordés par une organisation, ou la vérification qu'Elon a imposée à des personnes comme Stephen King, LeBron James et toute autre personne ayant plus d'un million d'abonnés) iront à un maximum de 6 000 publications par jour.Peu de temps après, Musk a tweeté que les limites de lecture passeraient « bientôt » à 8 000 tweets pour les utilisateurs vérifiés, 800 pour les comptes non vérifiés et 400 pour les nouveaux comptes non vérifiés.La limite de lecture temporaire a ensuite été augmentée à 10 000 messages par jour pour les utilisateurs vérifiés, 1 000 messages par jour pour les utilisateurs non vérifiés et 500 messages par jour pour les nouveaux utilisateurs non vérifiés, a déclaré Musk dans un tweet séparé sans fournir plus de détails.Les limitations sont arrivées un jour après que Twitter a soudainement commencé à bloquer l'accès à toute personne non connectée, ce qui, selon Musk, était nécessaire parce que « plusieurs centaines d'organisations (peut-être plus) récupéraient les données de Twitter de manière extrêmement agressive, au point que cela affectait l'expérience de l'utilisateur réel ».Musk a précédemment réprimandé Microsoft, qui a retiré Twitter de sa plateforme publicitaire et a refusé de payer les frais des API Twitter, en disant : « Ils se sont entraînés illégalement en utilisant les données de Twitter. Le moment est venu pour un procès ».Sous son message, un internaute a déclaré : « Je suis curieux de savoir si vous avez un plan à long terme ici. Je comprends la facturation de l'API, mais je pense qu'une chose qui a été formidable avec Twitter dans le passé est sa capacité à fonctionner sur Internet. Dans de nombreux cas, cette décision tue le trafic vers Twitter lui-même provenant de sources extérieures. Par exemple, l'intégration de tweets ailleurs, qui normalement amèneraient de nouveaux utilisateurs sur Twitter, est coupée dans certains cas ».Ce à quoi il a répondu : « Je suis ouvert aux idées, mais voler la base de données Twitter, la démonétiser (supprimer les publicités) puis vendre nos données à d'autres n'est pas une solution gagnante ».Ce changement n'est qu'une des nombreuses façons dont Musk a essayé de monétiser Twitter au cours des derniers mois. En mars, la société a annoncé un changement d'API à trois niveaux en mars qui commencerait à facturer l'utilisation de son API, trois mois seulement après avoir finalement déployé le nouveau système de paiement pour vérification Twitter Blue à 8 $ par mois.La société a décidé de supprimer les anciens niveaux d'accès, notamment Standard (pour la v1.1), Essential et Elevated (pour la v2) et Premium. Voici un résumé des trois remplaçants (qui peuvent également être trouvés sur le site Web de Twitter) :En mai, Elon Musk a annoncé qu'il a « engagé une directrice générale pour Twitter qui commencera dans environ six semaines ». Il a précisé qu’il allait devenir « président exécutif du conseil d’administration et directeur de la technologie, pour superviser les produits, les logiciels et les activités ». L'ancienne directrice de la publicité de NBC Universal a été embauchée pour rétablir les relations avec les annonceurs qui avaient réduit leurs dépenses sur Twitter.En tant qu'entreprise privée, nous en savons moins sur la situation financière de Twitter qu'avant l'achat de Musk, mais l'embauche de Yaccarino a reflété l'importance des revenus publicitaires pour l'entreprise. Limiter l'accès au site va directement à l'encontre de l'objectif de créer des opportunités de voir les spots publicitaires pour lesquels les entreprises paient, mais la vision cérébrale monopolistique de Musk sur Twitter peut obscurcir cela.Musk blâme les entreprises qui tentent d'ingérer des données pour former à l'intelligence artificielle les grands modèles de langage (LLM) comme ceux derrière ChatGPT, Microsoft Bing et Google Bard.La stratégie de Musk suscite des critiques de la part des utilisateurs, des employés et des observateurs du secteur. Certains estiment que limiter l’accès au site va à l’encontre de l’objectif de créer des opportunités pour voir les annonces publicitaires qui génèrent des revenus pour l’entreprise. D’autres soulignent que Musk a licencié plus de la moitié du personnel de Twitter depuis son arrivée, y compris des personnes essentielles au maintien de son infrastructure, ce qui a entraîné des problèmes techniques et des pannes (rappelons que les licenciements au hasard ont même obligé l'entreprise à réembaucher certains ingénieurs qui avaient été licenciés, et les gens ont averti à plusieurs reprises que licencier autant de personnes affecterait la stabilité de Twitter). Enfin, certains s’inquiètent de l’impact des paywalls sur la liberté d’expression et la diffusion de l’information sur Twitter, qui est utilisé par des millions de personnes dans le monde pour s’informer et s’exprimer.Musk n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur ses décisions. Il s’est contenté de tweeter que les limites seraient « temporaires » et qu’elles augmenteraient « bientôt ». Il a également ajouté qu’il envisageait de mettre tout le site derrière un paywall à l’avenir.Source : Elon MuskSelon vous, est-ce à Elon Musk ou à Linda Yaccarino, PDG de Twitter, de prendre ce genre de décisionde l'indiquer publiquement ? 