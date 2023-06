Un certain nombre d'entreprises sont entrées en conflit avec des clients ou des employés au sujet des initiatives LGBTQ+

STRIKE WITH PRIDE! Seattle Roastery leads nationwide Starbucks strike over Starbucks’ hypocritical treatment of LGBTQIA+ workers. Over 150+ stores and 3,500 workers will be on strike over the course of the next week. — Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) June 23, 2023

Plus de 3 000 travailleurs de plus de 150 magasins à travers le pays se mettront en grève la semaine prochaine, quelques jours seulement après que Starbucks Workers United a révélé comment l'entreprise empêche ses partenaires d'installer des décorations de fierté dans des dizaines de magasins à travers les États-Unis pendant le mois de la fierté LGBTQIA+. Il s'agit de la dernière des représailles de Starbucks contre les travailleurs, qui comprend la menace d'accès des travailleurs aux avantages existants, le refus de nouveaux avantages aux magasins syndicaux, le licenciement de dirigeants ouvriers comme Lexi Rizzo et d'autres tentatives illégales pour dissuader les partenaires de se syndiquer.



« Starbucks a peur du pouvoir que détiennent ses partenaires queer, et ils ont raison. Leur choix de s'aligner sur d'autres entreprises qui ont retiré leur «soutien» à la communauté queer au moment où nous en avons le plus besoin montre qu'ils ne sont pas l'entreprise inclusive qu'ils prétendent être », a déclaré Moe Mills, superviseur de quart de 3,5 ans de Richmond Heights, Missouri. « Nous frappons avec fierté pour montrer au public qui est vraiment Starbucks et pour leur faire savoir que nous n'allons nulle part ».

Et vous ?

Chaque année, Google parraine une série d'événements Pride à San Francisco et dans d'autres lieux pour les employés et le public. Cette année, l'événement de clôture était un "Pride and Drag Show" mettant en vedette l'interprète populaire "Peaches Christ", qui devait se produire mardi au bar LGBTQ + Beaux à San Francisco pour « clôturer ce mois incroyable », selon une description interne de l'événement désormais supprimée.Cependant, les employés ont remarqué que l'entreprise avait supprimé l'émission de la page des événements internes de l'entreprise à peu près au même moment où une pétition a commencé à circuler contre l'événement, selon des discussions internes consultées par certains médias parmi lesquels CNBC et CNN.Quelques centaines d'employés ont signé la pétition s'opposant à la performance de drag, affirmant qu'elle sexualise et manque de respect aux collègues chrétiens, et a accusé Google de discrimination religieuse. « Leur talent artistique provocateur et incendiaire est considéré comme un affront direct aux croyances religieuses et aux sensibilités des chrétiens », indique la pétition, faisant référence à l'interprète de drag.Google a confirmé aux médias qu'il ne catégorisait plus la performance comme un événement de diversité, d'équité et d'inclusion reconnu par Google. La société a organisé une réunion sociale distincte dans les bureaux de Google, à laquelle elle encourage désormais les employés à y assister.Une équipe interne a planifié l'événement de clôture « sans passer par notre processus d'événements standard », a déclaré le porte-parole Chris Pappas dans un communiqué. « Alors que les organisateurs de l'événement ont déplacé l'événement officiel de l'équipe sur place, la représentation se poursuivra sur le lieu prévu – et il est ouvert au public, afin que les employés puissent toujours y assister ».Pappas a ajouté: «Nous sommes depuis longtemps très fiers de célébrer et de soutenir la communauté LGBTQ +. Nos célébrations de la fierté ont régulièrement présenté des artistes drag pendant de nombreuses années, dont plusieurs cette année ».L'entreprise n'a pas précisé si la pétition des employés avait joué un rôle dans la décision de modifier son événement de clôture.La pétition indique que les organisateurs se sont plaints auprès de People Operations, le service des ressources humaines de Google, et ont affirmé que le lieu violait l'une des directives de Google concernant les événements, qui interdit les activités sexuelles explicites. La pétition demande également des excuses de la part des organisateurs et des promoteurs de l'événement.Certains employés ont critiqué la pétition, affirmant que les plaintes étaient subjectives et alimentaient des guerres de culture politique, selon des discussions internes. Les émissions de dragsters ont été la cible d'organisations religieuses et conservatrices et d'hommes politiques avant l'élection présidentielle de 2024. Cela comprend une vague de propositions législatives soutenues par les gouverneurs du Parti Républicain visant les événements de drag.Les employés ont également critiqué la direction de Google pour ce qu'ils considéraient comme la suppression discrète de l'événement du site Web interne et un fléchissement face à la pression des pétitionnaires. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que les modifications apportées à l'événement avaient été communiquées à un groupe de ressources pour les employés de l'équipe la semaine dernière.Les sites de San Francisco accueillent des événements Pride chaque mois de juin, qui est reconnu comme le mois de la fierté, et ces événements incluent généralement des spectacles de dragsters de divers actes de scène. Google est l'un des nombreux sponsors corporatifs de divers événements Pride qui incluent également des discussions au coin du feu avec des personnalités influentes et des projections de documentaires communautaires pour le public et les employés.Le site Web Pride de la société présente plusieurs affirmations soutenant la communauté LGBTQ + avec des déclarations telles que « Un espace d'appartenance », écrivant « qu'un arrêt mondial a réaffirmé notre besoin universel d'espaces inclusifs qui nous rassemblent et célèbrent l'appartenance ».La distance prise par Google par rapport à la performance de drag intervient alors qu’un certain nombre d’entreprises ont été en conflit avec des clients ou des employés au sujet des initiatives LGBTQ+ et du mois de la fierté.Au cours des deux derniers mois, Bud Light a été mêlé à des critiques anti-LGBTQ + et des appels au boycott de la marque de bière, depuis qu'elle s'est associée à l'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney pour une promotion de bière.Depuis le 1avril, lorsque Mulvaney a publié une vidéo sur la promotion, les retombées du contrecoup ont tourmenté la marque*: les dirigeants de Bud Light ont été mis en congé*; des employés et des distributeurs ont signalé des incidents de harcèlement de la part de clients et des pertes de ventes*; et le contrecoup anti-LGBTQ+ s'est propagé à d'autres marques.Voici une chronologie de la façon dont le contrecoup a commencé et de l'impact des sentiments anti-LGBTQ + sur d'autres grands détaillants, notamment Target et The North Face.En avril, l'influenceuse des médias sociaux Dylan Mulvaney, qui est transgenre, a publié une vidéo sur son Instagram mettant en vedette la bière Bud Light.Dans la vidéo, Mulvaney, 26 ans, a parlé d'un concours March Madness sponsorisé par Bud Light et de la façon dont elle célébrait son « 365jour de féminité ». Elle a déclaré que les canettes de bière, dont une qui comportait un dessin personnalisé de son visage, lui avaient été envoyées par la marque pour célébrer son premier an de transition.Mulvaney est une influenceuse des médias sociaux avec plus de 12 millions de followers sur son TikTok et Instagram. Elle a gagné un public important après avoir commencé à documenter sa transition sur ses plateformes, ce qu'elle a commencé à faire maintenant il y a plus d'un an.Cependant, après que Mulvaney a publié la vidéo mettant en vedette Bud Light, Mulvaney et la marque de bière ont été rapidement confrontés à une vague de réactions anti-trans. Les appels au boycott de Bud Light se sont répandus sur les réseaux sociaux. Dans les publications sur les réseaux sociaux, de nombreux conservateurs ont exprimé leur colère face au partenariat de la marque avec Mulvaney.Des personnalités éminentes, dont le commentateur Ben Shapiro et Donald Trump Jr., ont commenté le partenariat Mulvaney, ce dernier appelant à la fin du boycott. Le chanteur conservateur Kid Rock a publié une vidéo sur son Instagram où il est montré en train de tirer avec une arme sur des caisses de bière Bud Light.Le syndicat représentant le personnel de Starbucks a déclaré que les travailleurs de plus de 150 magasins feraient grève, en partie pour protester contre le traitement apparent de l'entreprise à l'égard des présentoirs Pride.Starbucks Workers United a déclaré vendredi que plus de 3 500 travailleurs seraient en grève au cours de cette semaine en raison du « traitement hypocrite des travailleurs LGBTQIA+ » par l'entreprise.Le syndicat a déclaré que les grévistes « exigeraient que Starbucks négocie un contrat équitable avec les magasins syndiqués et mette fin à leur campagne antisyndicale illégale, qui a eu un impact significatif sur la main-d'œuvre LGBTQIA+ de Starbucks ».Des employés de Target ont reçu des menaces d’activistes anti-LGBTQ+ au sujet de sa collection Pride, ce qui a conduit l'entreprise à retirer certains articles des magasins, provoquant la colère de certains employés.Sources : CNBC, vidéo Dylan Mulvaney Que pensez-vous de la réaction de Google face à la pétition des employés chrétiens ?Pensez-vous que le spectacle de drag était une forme de discrimination religieuse ou d’expression artistique ?Comment Google pourrait-il mieux promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de son entreprise ?Les entreprises devraient-elles jouer un rôle des entreprises dans la défense des droits et des intérêts de la communauté LGBTQ+ ? Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ?