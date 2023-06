Mais les problèmes internes de la société sont devenus évidents

La descente aux enfers

IRL a été fondée pour aider les utilisateurs à trouver des événements du monde réel, mais lorsque la pandémie a frappé, la plateforme a pivoté pour donner la priorité à la découverte d'événements en ligne. IRL était en passe de devenir une alternative à l'organisation d'événements pour la génération Z, qui utilise de moins en moins Facebook.En juin 2021, IRL a annoncé avoir levé sa ronde de série C de 170 millions de dollars dirigée par SoftBank, ce qui a porté sa valorisation à 1,17 milliard de dollars.Au cours de 15 mois, l'entreprise qui avais alors à peine deux ans a déclaré une croissance de 400% et a parlé de l'immense appétit pour les discussions de groupe et les conversations de messagerie grâce à sa fonction Groupes, qui a été lancée en novembre 2020. IRL revendiquait alors plus de 12 millions d'utilisateurs actifs par mois sur sa plate-forme, et alors que nous émergeons dans une société post-COVID, IRL s'engageait à continuer à fournir à ses utilisateurs une interaction sociale précieuse dans la vie réelle. Une extension de Groupes, le nouveau Fonds pour la culture et les créateurs s'inspire du succès retentissant du réseau universitaire d'IRL qui a été lancé l'automne 2020 et IRL affirmait en juin 2021 qu'elle comptait plus d'un million d'utilisateurs en Amérique du Nord.« Les êtres humains s'orientent instinctivement au sein des groupes, et avec un lien social réel, il est naturel que nous gravitions vers - et que nous nous connections via - des outils de messagerie. Notre objectif chez IRL est d'aller de l'avant, de doubler et de créer l'avenir de la messagerie de groupe. À un niveau élevé, l'avenir de la messagerie de groupe dispose d'outils approfondis et est enveloppé dans un réseau social », a déclaré Abraham Shafi, PDG et cofondateur d'IRL. « Notre objectif principal chez IRL a toujours été de créer des communautés plus authentiques et organiques, c'est pourquoi nous cherchons à faire évoluer la façon dont les humains interagissent avec les groupes et les événements en ligne afin de fournir aux gens une plate-forme qui encourage la conversation et crée naturellement une interaction engageante. dans des environnements réels ou virtuels ».Depuis son lancement en 2019, IRL a assuré en juin 2021 qu'elle coordonnait deux millions d'événements par jour, juste derrière Facebook. De plus, les utilisateurs d'IRL ont passé plus de 300 millions d'heures ensemble via l'application et enregistré plus d'un milliard de messages envoyés. Avec cette nouvelle injection de capital, IRL prévoyait de continuer à développer son équipe, à faire évoluer l'entreprise et à élargir sa base d'utilisateurs à l'international.« Les gens recherchent de plus en plus de liens sociaux en personne et cherchent à partager ensemble des expériences significatives. En tant que réseau social événementiel innovant, IRL se situe à l'intersection de la découverte de groupes et d'événements, du calendrier social et de la messagerie de groupe, permettant aux gens de faire plus ensemble », a déclaré Serena Dayal, directrice chez SoftBank Investment Advisers. « Nous sommes ravis de nous associer à Abraham et à l'équipe IRL pour soutenir leur ambition d'aider chacun à approfondir ses liens avec ses amis et sa famille ».C'est dans ce contexte que l'entreprise a plus que triplé son effectif.L'an dernier, IRL a licencié 25% de son équipe, soit environ 25 salariés. Ces réductions ont été une surprise dans la mesure où cela faisait à peine un an que l'entreprise avait plus que triplé son effectif. Dans une note aux employés, l'ancien PDG et fondateur Abraham Shafi a encouragé les employés à « s'adapter » et à « être disciplinés », rappelant que WhatsApp est passé à 450 millions d'utilisateurs avec une équipe de seulement 55.« Devenir l'une de ces entreprises emblématiques et percutantes revient à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques. En fait, c'est probablement plus difficile », a écrit Shafi dans la note de service, qui regorgeait d'analogies toutes aussi farfelues les unes que les autres. « Comme pour les Jeux olympiques, nous savons que la plupart des gens ne veulent pas être des olympiens. De la même manière, tout le monde ne voudra pas suivre le chemin que nous suivons. Mais pour ceux qui veulent repousser leurs limites et découvrir de quoi ils sont capables, cette culture est faite pour vous ».Dans cette même note, Shafi a déclaré que la société disposait de « plus que suffisamment de liquidités pour durer jusqu'en 2024 ». Un employé d'IRL a alors déclaré aux médias que l'entreprise avait plus de 100 millions de dollars en banque. Bien que l'on ne sache pas combien d'argent il reste à IRL, un porte-parole de la société a déclaré à The Information qu'elle restituerait son capital aux actionnaires.À peu près au même moment que ces licenciements, les employés d'IRL ont commencé à douter de l'affirmation de Shafi selon laquelle l'application comptait 20 millions d'utilisateurs actifs par mois. En avril, le conseil d'administration d'IRL a suspendu Shafi et nommé un PDG par intérim.IRL avait levé plus de 200 millions de dollars de capital-risque, dont 170 millions lors d’un tour de table mené par SoftBank Vision Fund 2 en 2022, qui lui avait valu une valorisation de 1,2 milliard de dollars. L’entreprise se vantait alors d’avoir atteint le statut de licorne et d’avoir 20 millions d’utilisateurs actifs par mois.Mais ces chiffres étaient largement gonflés, comme l’ont révélé des employés qui ont remis en question les affirmations du PDG et fondateur Abraham Shafi l’année dernière. Une enquête interne menée par le conseil d’administration d’IRL a confirmé que la plupart des utilisateurs de l’application n’existaient pas dans la vie réelle.« Sur la base de ces conclusions, une majorité d’actionnaires a conclu que les perspectives d’avenir de l’entreprise n’étaient pas viables », a déclaré un porte-parole d’IRL, ajoutant que l’entreprise allait rendre son capital aux actionnaires et fermer définitivement.Shafi avait démissionné de son poste de PDG en avril, après avoir été suspendu par le conseil d’administration. La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, avait également ouvert une enquête sur l’entreprise pour savoir si elle avait violé les lois sur les valeurs mobilières en présentant de manière trompeuse ses performances commerciales aux investisseurs, entre autres problèmes.IRL avait pour ambition de devenir une alternative pour la génération Z, qui est moins intéressée par les réseaux sociaux traditionnels comme Facebook ou Instagram, et plus attirée par les applications qui facilitent les interactions sociales hors ligne. L’entreprise se comparait à WeChat, l’application de messagerie chinoise qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs.Mais il semble que IRL n’ait pas réussi à créer des communautés authentiques et organiques, comme elle le prétendait. Son échec illustre les risques liés à la course à la croissance et à la valorisation dans le secteur des startups, où certains entrepreneurs peuvent être tentés de gonfler leurs chiffres pour attirer les investisseurs.Source : IRLQue pensez-vous de l’application IRL et de son échec?Avez-vous déjà utilisé IRL ou une application similaire?Que pensez-vous de l'idée derrière IRL ? Avec toutes les applications de messagerie ou les réseaux sociaux disponibles, vous semble-t-elle viable ?Quelles sont les applications sociales que vous préférez et pourquoi?Comment vérifiez-vous l’authenticité des utilisateurs sur les réseaux sociaux?Pensez-vous que les licornes sont trop surévaluées dans le secteur des startups?