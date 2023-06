Dana White, président de l'UFC, assure qu'Elon Musk et Mark Zuckerberg ont confirmé être sérieux

« Tu ne vas pas perdre » : Andrew Tate propose de former Elon Musk

Envoyé par Andrew Tate Envoyé par Meta m'a banni partout pour avoir dit la vérité sur les vaccins.



Mais maintenant, nous pouvons restaurer l'honneur en frappant le chef des clans ennemis.



Je vais te former @elonmusk



Tu ne vas pas perdre.

Meta banned me everywhere for telling the truth about vaccines.



But now we can restore honour with a strike at the enemy clans leader.



I will train you @elonmusk.



You will not lose. — Andrew Tate (@Cobratate) June 22, 2023

Le match « pourrait effectivement avoir lieu », a ajouté Musk en assistant à une fête d’anniversaire en Europe, en précisant qu’il était possible que cela se passe mal si Zuckerberg prenait le match au sérieux.Musk et Zuckerberg sont connus pour avoir des visions opposées sur l’avenir de la technologie et de l’humanité. Musk est un fervent critique des dangers potentiels de l’intelligence artificielle et du métavers, tandis que Zuckerberg est un ardent défenseur de ces domaines. Les deux hommes se sont également affrontés sur des questions telles que la régulation des réseaux sociaux, la colonisation de Mars et la philanthropie.Musk a également déclaré que les investissements de SpaceX dans la fusée Starship, dont le vol inaugural a explosé au-dessus du golfe du Mexique en avril, soulevant des questions sur les impacts environnementaux, pourraient approcher les 3 milliards de dollars cette année. Musk a déclaré que SpaceX travaillait sur des améliorations pour Starship.Le combat en cage entre Musk et Zuckerberg serait sans doute l’un des événements sportifs les plus médiatisés et les plus lucratifs de l’histoire. Selon certains experts, il pourrait générer des centaines de millions de dollars de recettes publicitaires et de paris. Il pourrait également attirer l’attention du public sur les enjeux éthiques et sociaux liés à l’innovation technologique.Des mois après l'acquisition de Twitter par Musk, Meta de Zuckerberg a révélé qu'il cherchait à lancer sa propre plate-forme de médias sociaux basée sur le texte (un rival direct de Twitter de Musk). Depuis, Musk a trollé Zuckerberg avec des messages sur Twitter, disant à ses fans la semaine dernière : « Je suis partant pour un match en cage s'il est lol ».« S'il vous plaît, que cela se produise », a écrit le journaliste technologique Taylor Lorenz sur Twitter.Le podcasteur Bennett Tomlin a déclaré: « Le meilleur match en cage Musk-Zuckerberg est celui dans lequel deux hommes entrent et aucun homme ne sort ».Les deux titans de la technologie sont en désaccord depuis des années avec des opinions contradictoires sur tout, de la politique à l'intelligence artificielle. Mais leur nouveau différend d'affaires a récemment suscité l'animosité.Elon Musk a riposté brutalement à une dernière affirmation d'un responsable de Meta selon laquelle il y avait un appétit pour une alternative Twitter « sainement gérée ».Le patron de Tesla et SpaceX a repris la plate-forme de médias sociaux pour 44 milliards de dollars américains avant de licencier une grande partie de son personnel et de permettre aux théoriciens du complot de droite interdits de revenir sur la plate-forme, des décisions qui ont fait fuir les annonceurs. La semaine précédente, Elon Musk avait parlé de sa gestion de Twitter lors d'un événement à Paris, affirmant que les annonceurs étaient revenus et qu'il avait supprimé presque tous les bots.Plus tôt en juin, dans une interview avec le podcasteur américain Lex Fridman, Zuckerberg a été invité à dire quelque chose de bien sur la gestion de Twitter par Elon Musk. Après une pause de réflexion de huit secondes, il a déclaré que Musk avait « mené un effort dès le début pour rendre Twitter beaucoup plus léger », une décision qui, selon lui, aiderait l'industrie. Zuckerberg a annoncé des milliers de suppressions d'emplois chez Meta des mois après que Musk l'ait fait sur Twitter.Dans une interview avec TMZ Live, le président de l'UFC, Dana White, a déclaré qu'il avait eu une conversation avec Zuckerberg et Musk au sujet du contexte du combat et a insisté sur le fait que les deux étaient « très sérieux » à propos de se battre dans l'UFC Octagon. Le président de l'UFC est d'avis que Musk contre Zuckerberg pourrait devenir le plus grand combat de l'histoire. « J'ai parlé avec Mark et Elon hier soir, les deux gars sont absolument sérieux à ce sujet », a déclaré White.« Ce serait le plus grand combat de l'histoire du monde – plus grand que tout ce qui a jamais été fait, il briserait tous les records de paiement à la séance. Ces gars collecteraient des centaines de millions de dollars pour des œuvres caritatives », a déclaré White.Le controversé Andrew Tate a fait une proposition inhabituelle à l'entrepreneur Elon Musk, offrant ses conseils et son expertise alors que Musk se prépare à un affrontement très attendu avec le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Bien que l'offre de Tate puisse sembler non conventionnelle compte tenu de son parcours controversé, il pense qu'aider Musk dans sa bataille contre Zuckerberg serait une opportunité de rédemption et de vengeance contre une plate-forme qui lui a interdit d'exprimer son point de vue sur les vaccins.Tate, connu comme un influenceur des médias sociaux, a une histoire marquée par la controverse. Avant son implication dans des problèmes juridiques, Tate a connu le succès en tant que champion de kickboxing léger et lourd.Il s'est fait connaître par plus de monde en participant à l’émission de télé-réalité « Big Brother », au Royaume-Uni, en 2016. Mais il avait rapidement été éliminé après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de frapper une femme. Il s’est ensuite tourné vers les réseaux sociaux, pour y exhiber sa musculature et son train de vie et y faire la promotion de thèses masculinistes.Il a été suspendu de plusieurs réseaux sociaux par le passé, parmi lesquels Twitter, pour des propos misogynes. Son compte Twitter, désormais suivi par près de sept millions d’abonnés, a été rétabli lors du rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk.Toutefois, mardi le 20 mai, le parquet chargé de la lutte contre le crime organisé en Roumanie (Diicot) a annoncé l'avoir mis en examen « pour organisation d’un groupe criminel, trafic d’êtres humains et viols ».Les frères Tate, Andrew et Tristan, ont été arrêtés fin décembre et placés en résidence surveillée. Ils sont accusés des mêmes faits, selon le communiqué. Ils auraient créé un réseau de prostitution en Roumanie et dans d’autres pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, d’après la même source.Les enquêteurs ont identifié sept victimes. Elles étaient manipulées par les frères Tate, qui leur faisaient croire qu’ils les aimaient (méthode dite du « loverboy »), avant de les contraindre « par des actes de violence physique et de coercition psychologique » à tourner des films pornographiques, ont expliqué les procureurs. Elles étaient amenées dans des logements près de Bucarest, où elles subissaient « des manœuvres d’intimidation, de surveillance constante, de contrôle ».Les vidéos étaient ensuite diffusées sur des plateformes, permettant aux membres du réseau de gagner « des avantages financiers significatifs », affirme le parquet qui enquête également sur des faits de blanchiment d’argent.Andrew et Tristan Tate sont aussi poursuivis pour « accès frauduleux à un système informatique ». Ils sont en résidence surveillée près de Bucarest depuis fin mars dans le cadre de cette affaire, après trois mois de détention provisoire.Réagissant à cette annonce « prévisible » ouvrant la voie à un procès, les frères ont dit vouloir « saisir cette occasion pour démontrer leur innocence et défendre leur réputation », dans une déclaration transmise aux médias. « Notre principal objectif sera d’établir la vérité, (…) de présenter un ensemble complet de preuves », a ajouté leur équipe de défense, se disant « prête à coopérer pleinement avec les autorités compétentes ».Sources : Elon Musk, TMZ Que pensez-vous du défi lancé par Musk à Zuckerberg?Qui devrait l'emporter, selon vous ? Pourquoi ?Quels pourraient être les enjeux ?Quelles sont les implications de ce combat pour l’industrie technologique et la société en général?Quel est votre avis sur le métavers et l’intelligence artificielle?Quel autre combat en cage entre des personnalités célèbres aimeriez-vous voir?