D'où est-ce que ces craintes proviennent ?

TikTok attaque le Montana

La révélation intervient après un examen public intense de TikTok des deux côtés de l’Atlantique, en raison des craintes pour la sécurité nationale liées à sa propriété par la société chinoise ByteDance. TikTok a déclaré dans une lettre qu’il définissait les créateurs comme des utilisateurs « qui entrent dans une relation commerciale » avec lui, comme les influenceurs qui créent du contenu payant pour l’application de diffusion de vidéos. Les contrats et les « documents connexes » de ces personnes sont conservés en dehors des États-Unis, a déclaré la société dans une lettre adressée à deux sénateurs américains. Des informations sur les créateurs, telles que les formulaires fiscaux et les numéros de sécurité sociale, sont stockées en Chine, a rapporté jeudi le magazine Forbes, citant des sources internes.TikTok a précisé qu'il n'avait pas partagé ces données avec le gouvernement chinois, soulignant qu'il ne se conformerait pas à de telles demandes si elles étaient faites. Un porte-parole de la société a déclaré : « TikTok n’a pas été sollicité pour ces données par le gouvernement chinois ou le [Parti communiste chinois]. TikTok n’a pas fourni ces données au gouvernement chinois ou au PCC, et TikTok ne le ferait pas ». Néanmoins, cette révélation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de la plateforme et à la confidentialité des données des utilisateurs américains.Dans des déclarations précédentes, TikTok avait affirmé que toutes les données des utilisateurs américains étaient stockées exclusivement aux États-Unis et à Singapour. Cependant, la récente reconnaissance de la société suggère une divergence dans leurs revendications précédentes, soulevant des questions sur les véritables pratiques de stockage employées par TikTok.En s'attaquant directement à ce problème, TikTok vise à assurer la transparence et à garantir aux utilisateurs que leurs données restent sécurisées. Néanmoins, la divulgation a alimenté le débat en cours sur la confidentialité des données, en particulier concernant les plateformes opérant à l'international.Les craintes concernant l’accès du gouvernement chinois aux données sont nées en raison des lois nationales sur la sécurité du pays, qui permettent à toute entreprise chinoise d’être contrainte d’espionner ses clients à la demande des autorités locales. Les sénateurs américains Marsha Blackburn et Richard Blumenthal ont déclaré dans un communiqué : « Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que TikTok stocke les données personnelles et privées des Américains à la portée du gouvernement chinois. La réponse de TikTok montre clairement que les données des Américains sont toujours exposées aux régimes d’espionnage draconiens et omniprésents de Pékin, malgré les affirmations de la campagne de relations publiques trompeuse de TikTok ».TikTok, la plate-forme de partage de vidéos immensément populaire, s'est récemment retrouvée sous surveillance aux États-Unis. Cet examen minutieux est principalement ancré dans les préoccupations entourant la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. La situation a atteint un point d'ébullition en 2020 lorsque le président de l'époque, Donald Trump, a publié un décret ordonnant la vente de TikTok à une société américaine, invoquant des risques pour la sécurité nationale. Cependant, l'ordonnance a fait face à des contestations judiciaires et a finalement été bloquée par un juge fédéral.Alors que l'administration précédente a pris une position ferme contre TikTok, l'administration actuelle de Biden a également exprimé des appréhensions concernant les pratiques de sécurité des données de l'application. En mars 2023, le département américain du Commerce a demandé à TikTok de fournir plus de détails concernant ses protocoles de sécurité des données, signalant une poussée continue en faveur de la transparence et de la responsabilité.En réponse à ces préoccupations, TikTok a réitéré son engagement à protéger la vie privée de ses utilisateurs. La société maintient des pratiques de sécurité des données solides et s'efforce en permanence de les améliorer. Néanmoins, l'admission récente de TikTok, reconnaissant le stockage de données d'utilisateurs américains spécifiques en Chine, a suscité de nouvelles appréhensions concernant les mesures de sécurité globales de la plate-forme.La révélation a soulevé une nouvelle vague de questions concernant la mesure dans laquelle les données des utilisateurs américains sont protégées sur les serveurs de TikTok. Les utilisateurs et les critiques sont impatients de voir si TikTok peut répondre et atténuer efficacement ces préoccupations. La capacité de l'entreprise à renforcer la confiance dans ses pratiques de traitement des données jouera probablement un rôle important dans l'élaboration de l'avenir des opérations de TikTok aux États-Unis. Alors que les discussions autour de la confidentialité des données et de la sécurité nationale continuent d'évoluer, il reste crucial pour les plateformes de médias sociaux comme TikTok de démontrer un engagement indéfectible envers la confidentialité des utilisateurs et la protection des données.Les gouvernements occidentaux craignent que les données collectées par TikTok sur les appareils de leurs citoyens puissent être examinées à volonté par des agents chinois à la recherche de cibles précieuses à espionner. Plus tôt cette année, TikTok a été interdit aux fonctionnaires britanniques, l’ancien chef du Parti conservateur Sir Iain Duncan Smith qualifiant l’application de « collecteur de données du gouvernement chinois ». De même, la présidente de la commission des affaires étrangères Alicia Kearns, qui fait l’objet de sanctions chinoises pour avoir dénoncé les violations des droits humains par le pays, a averti que TikTok pourrait permettre à Pékin de « tirer parti de nos vulnérabilités ».TikTok a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il ne travaillait pas avec Pékin. Cela n'a pas empêché le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, de signer une loi interdisant l’application (qui prévoit une amende pour l’application si elle fonctionne dans l’État ou pour les magasins d’applications s’ils permettent son téléchargement) qui doit entrer en vigueur le 1janvier 2024. La loi de l’État est devenue un cas d’école pour savoir s’il est possible d’interdire l’utilisation de TikTok, qui appartient à une entreprise chinoise, pour des raisons de sécurité nationale.L’interdiction a déjà soulevé des questions sur la manière dont elle serait appliquée dans les limites du Montana.« Nous contestons l’interdiction inconstitutionnelle du TikTok par le Montana pour protéger notre entreprise et les centaines de milliers d’utilisateurs du TikTok dans le Montana », a déclaré Brooke Oberwetter, porte-parole de TikTok, dans un communiqué . La plainte déposée par la société de médias sociaux soutient que la loi du Montana est une violation inconstitutionnelle des droits à la liberté d’expression et qu’elle repose sur des « spéculations infondées » selon lesquelles le gouvernement chinois pourrait accéder aux données des utilisateurs.TikTok a déclaré que les interdictions récentes étaient fondées sur des « malentendus et basées sur des idées fausses fondamentales ».Pour répondre à ces préoccupations, TikTok a tenté d'établir la transparence et de se distancer de sa société mère chinoise, ByteDance. La société a pris des mesures telles que le stockage des données des utilisateurs sur des serveurs en dehors de la Chine, la création d'une entité distincte pour ses opérations aux États-Unis et la mise en œuvre de protocoles de sécurité rigoureux. Ces mesures visent à garantir aux utilisateurs que leurs données sont traitées de manière responsable et restent protégées par les lois et réglementations applicables.TikTok a tenté de rassurer les utilisateurs et les régulateurs sur la sécurité de ses données en lançant le projet Texas, une initiative visant à séparer les données des utilisateurs américains de celles de la Chine. La société a également nommé un nouveau PDG basé aux États-Unis, Shou Zi Chew, et a cherché à conclure un accord avec le Comité américain sur les investissements étrangers (CFIUS) pour éviter une interdiction potentielle de l’application aux États-Unis. Cependant, le projet Texas n’est pas encore achevé et l’accord avec le CFIUS est toujours en cours de négociation.De plus, TikTok s'est engagé sur la voie d'une transparence accrue en publiant des rapports de transparence et en publiant le code source de ses algorithmes pour répondre aux préoccupations de partialité et de censure potentielles. Ces actions visent à instaurer la confiance avec les utilisateurs et les organismes de réglementation, en soulignant l'engagement de TikTok en matière de confidentialité des données et en fournissant des informations sur ses pratiques de modération de contenu.TikTok affirme que les données des créateurs stockées en Chine sont une « exception limitée » qui a été déterminée dans le cadre des négociations avec le CFIUS. La société affirme également qu’elle n’a pas été sollicitée pour ces données par le gouvernement chinois ou le PCC, et qu’elle ne les fournirait pas si elle l’était. TikTok dit qu’elle travaille à transférer ces données vers des serveurs situés en dehors de la Chine dès que possible.Source : lettre de TikTokQue pensez-vous de la façon dont TikTok gère les données de ses utilisateurs ?Les explications de TikTok vous semblent-elles crédibles ?Utilisez-vous TikTok ou une autre application de partage de vidéos ? Pourquoi ?