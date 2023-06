Une alliance critiquée par les défenseurs des droits

L'aperçu du contrat non expurgé donne un aperçu rare de l'accord controversé de 16,8 millions de dollars entre LexisNexis et ICE, une agence fédérale d'application de la loi dont la surveillance et les raids contre les communautés de migrants sont largement critiqués comme étant brutaux, inconstitutionnels et inhumains.Le contrat montre que LexisNexis fournira aux enquêteurs du Homeland Security l’accès à des milliards de différents enregistrements contenant des données personnelles agrégées à partir d’une large gamme de sources publiques et privées, y compris l’historique de crédit, les dossiers de faillite, les images de plaques d’immatriculation et les informations sur les abonnés cellulaires. L’entreprise fournira également des outils analytiques qui peuvent aider la police à relier ces vastes stocks de données à la bonne personne.Mais le contrat va plus loin que la simple collecte et l’analyse de données. Il décrit également un logiciel de LexisNexis capable de détecter une activité suspecte et d’examiner les migrants - y compris leurs déplacements. Selon le document, le but du programme est de « surveiller les personnes qui peuvent potentiellement commettre un crime - avant qu’un crime réel ne se produise ». LexisNexis utiliserait ensuite ses données pour aider ICE à suivre les mouvements des prétendus pré-criminels.« Le but de ce programme est la surveillance de masse à la base », a déclaré Julie Mao, avocate et co-fondatrice de Just Futures Law, qui poursuit LexisNexis pour des allégations selon lesquelles il achète et vend illégalement des données personnelles. Mao a déclaré que le document contractuel de l'ICE, qu'elle a examiné, est « un aveu et une indication que l'ICE vise à surveiller les individus là où aucun crime n'a été commis et aucun mandat criminel ou preuve de cause probable ».Alors que la société a précédemment refusé de répondre à toute question sur les données précises qu'elle vend à ICE ou à quelle fin, l'aperçu du contrat décrit le logiciel LexisNexis non seulement comme un seau géant de données personnelles, mais aussi comme une machine analytique sophistiquée qui prétend détecter les activités de suspects et scruter les migrants - y compris leurs emplacements.« C'est vraiment préoccupant », a déclaré Emily Tucker, directrice exécutive du Centre sur la confidentialité et la technologie de la Georgetown Law School. Tucker a comparé le contrat à un logiciel de police prédictive controversé et souvent biaisé, provoquant une alarme accrue grâce à l'utilisation par l'ICE des bases de données de plaques d'immatriculation. « Imaginez si chaque fois qu'un flic utilisait PredPol pour générer une "hot list", le logiciel générait également une carte des mouvements les plus récents de tout véhicule associé à chaque personne sur la hot list ».Le document, une « déclaration d'exécution des travaux » faite dans le cadre du contrat avec ICE, a été obtenu par un journaliste par le biais d'une demande de documents publics.LexisNexis Risk Solutions, une filiale de la société mère de LexisNexis, a signé le contrat avec ICE, qui fait partie du Department of Homeland Security, en 2021.« LexisNexis Risk Solutions est fière de l'utilisation responsable des données, et le contrat avec le Département de la sécurité intérieure ne couvre que les données autorisées pour de telles utilisations », a déclaré la porte-parole de LexisNexis, Jennifer Richman. Elle a déclaré que le travail de l'entreprise avec ICE ne violait pas la loi ou la politique fédérale, mais n'a pas répondu à des questions spécifiques.Le document révèle que plus de 11 000 fonctionnaires de l'ICE, y compris au sein de la branche des opérations d'exécution et de renvoi explicitement orientée vers l'expulsion, utilisaient LexisNexis à partir de 2021, indique le document.En pratique, cela signifie que l'ICE utilise un logiciel pour « automatiser » la recherche de points suspects dans les données ou de liens entre des personnes, des lieux et des biens.Le contrat note en outre que l'analyse de LexisNexis comprend « l'identification des comportements potentiellement criminels et frauduleux avant que le crime et la fraude ne se matérialisent ».LexisNexis soutient les activités d'ICE par le biais d'un système de données largement utilisé appelé Law Enforcement Investigative Database Subscription (LEIDS). Le document contractuel fournit la fenêtre la plus complète à ce jour sur les outils de données pouvant être proposés aux clients LEIDS. D'autres autorités fédérales, étatiques et locales qui paient des frais d'abonnement élevés pour le programme LexisNexis pourraient avoir accès aux mêmes outils de surveillance puissants utilisés par l'ICE.Le programme LEIDS est utilisé par l'ICE pour « l'ensemble de son application de l'immigration », selon le document contractuel. Les outils de LexisNexis permettent à l'ICE de surveiller la vie personnelle et les mouvements banals des migrants aux États-Unis, à la recherche de « modèles » incriminants et d'aide pour « élaborer des stratégies d'arrestations ».Le contrat avec l'ICE montre clairement à quel point LexisNexis n'est pas simplement une ressource à interroger, mais une source d'énergie majeure pour la machine à expulsion américaine.LexisNexis est connu pour sa vaste mine de documents publics et de données commerciales, une archive constamment mise à jour qui comprend des informations allant des permis de navigation et des dépôts DMV aux inscriptions électorales et aux listes d'abonnés aux téléphones portables. Dans l'ensemble, ces points de données créent une mosaïque vivante de la vie entière d'une personne, de ses intérêts, de ses activités professionnelles, de ses affrontements criminels, aussi mineurs soient-ils, et bien plus encore.Alors que certaines des données sont précieuses pour les chercheurs, les journalistes et les étudiants en droit, LexisNexis a transformé le gigantesque pool de données personnelles en une source de revenus lucrative en les vendant à des clients chargés de l'application de la loi comme l'ICE, qui utilisent les nombreux points de données de l'entreprise sur plus de 280 millions de personnes différentes non seulement pour déterminer si quelqu'un constitue un « risque », mais aussi pour le localiser et l'appréhender.LexisNexis a depuis longtemps détourné les questions sur sa relation en citant la mission de «*sécurité nationale*» et de «*sécurité publique*» de l'ICE*; l'agence est responsable des infractions criminelles et civiles en matière d'immigration, y compris la contrebande, d'autres trafics et les infractions douanières. Cependant, le libellé du contrat indique que LexisNexis permet à l'ICE de passer au crible une vaste mer de données personnelles pour faire exactement ce contre quoi les défenseurs ont mis en garde*: arrêter les migrants pour violation de l'immigration civile, loin de contrecarrer les terroristes et les cartels transnationaux de la drogue.L'ICE a une histoire documentée d'arrestation et d'expulsion d'immigrants non violents sans aucun antécédent criminel, dont la seule infraction peut être quelque chose de l'ampleur d'une infraction au code de la route ou d'une infraction civile en matière d'immigration. Le document contractuel suggère en outre que LexisNexis facilite les descentes sur le lieu de travail de l'ICE, l'une des pratiques les plus critiquées de l'agence, en aidant les agents de l'immigration à détecter les fraudes grâce à des recherches en masse de la sécurité sociale et des numéros de téléphone.Les enquêteurs de l'ICE peuvent utiliser les outils LexisNexis, indique le document, pour extraire une grande quantité d'enregistrements sur la vie d'un individu spécifique et cartographier visuellement leurs relations avec d'autres personnes et des biens. Cette pratique est un exemple de l'étalement de la surveillance numérique qui, selon les défenseurs des immigrés, élargit indûment le regard de la suspicion fédérale sur des masses de personnes.LexisNexis n’a pas répondu aux questions précises sur les catégories de données qu’elle vend à ICE ou sur les politiques qui régissent leur utilisation, mais a déclaré que « notre outil contient principalement des données provenant de registres publics gouvernementaux ». L’entreprise a également affirmé qu’elle respecte les lois sur la protection de la vie privée et qu’elle s’engage à utiliser les données de manière responsable.Cependant, certains experts juridiques et militants des droits humains ne sont pas convaincus par ces affirmations. Ils estiment que LexisNexis profite des souffrances des migrants et contribue à leur criminalisation sans fondement. Ils appellent à une réglementation plus stricte du marché des données personnelles et à une transparence accrue sur les contrats entre les entreprises privées et les agences gouvernementales.Source : document