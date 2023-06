Get out of crypto platforms now, I can't say it any plainer. Having worked as an attorney in the SEC Enforcement Division for almost 20 years (including 11 years as Chief of the SEC Office of Internet Enforcement), I believe that we now know for certain that crypto trading… — John Reed Stark (@JohnReedStark) June 8, 2023

Dans un très long message sur Twitter au début du mois, John Reed Stark, ancien fonctionnaire de la SEC des États-Unis, a fait part de sa révolte contre l'ensemble du secteur des cryptomonnaies. Stark a affirmé que la SEC avait raison dans ses efforts pour faire appliquer les lois en matière d'économie et de finance sur ce marché. Selon lui, ces plateformes opèrent sans être dûment enregistrées auprès de la SEC, ce qui les prive de supervision opérationnelle et de protection des clients. Il a souligné que l'absence de surveillance réglementaire se traduit par des lacunes importantes en matière de protection des clients et de tenue de registres.Stark a également souligné que les plateformes ne respectaient pas les réglementations américaines relatives à la manipulation des marchés, aux délits d'initiés et aux opérations contre les clients. En conséquence, il a relevé l'absence d'exigences en matière de prix ou de flux d'ordres sur ces plateformes. En outre, il a fait remarquer que les bourses de cryptomonnaies n'ont aucune obligation d'adhérer aux normes de cybersécurité ou de protection de la vie privée, qu'elles n'ont pas d'exigences internes en matière de conformité et qu'elles ignorent la nécessité de traiter les plaintes des clients. D'après Stark, les gens devraient tout simplement s'en éloigner.Il a noté l'absence de normes financières minimales pour le fonctionnement, dressant un tableau sombre de l'état actuel de ces plateformes. « Quittez les plateformes de cryptomonnaies maintenant, je ne peux pas le dire plus simplement. Ayant travaillé comme avocat dans la division d'application de la loi de la SEC pendant près de 20 ans (dont 11 ans comme le chef du bureau de l'application de la loi sur Internet de la SEC), je crois que nous savons maintenant avec certitude que les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont soumises à un siège réglementaire/d'application de la loi aux États-Unis qui ne fait que commencer », a-t-il prévenu sur Twitter.Il a ajouté : « à mon avis, la SEC a raison dans ses efforts d'application de la loi en matière de cryptomonnaie. Peu importe ce que promettent les aboyeurs de carnaval, il est évident que les plateformes d'échange de cryptomonnaie sont à haut risque, périlleuses et intrinsèquement dangereuses. L'enregistrement auprès de la SEC établit des exigences essentielles qui protègent les investisseurs contre les risques individuels et les marchés de capitaux contre les risques systémiques mondiaux. Ces exigences font également des marchés américains l'un des marchés les plus sûrs, les plus robustes, les plus dynamiques et les plus désirables au monde ».L'une des plus grandes critiques de la cryptomonnaie est qu'elle n'a pas tenu ses promesses d'accroître l'inclusivité financière, en particulier parmi les groupes qui ont historiquement eu un accès limité aux services financiers traditionnels. Stark, qui est maintenant président de John Reed Stark Consulting LLC, fait ce point, et accuse en outre l'ensemble de l'industrie de la cryptomonnaie d'orchestrer un effort malveillant pour capturer ces groupes mécontents et extraire des frais de personnes qui ne savent pas mieux. Mais en dénonçant l'état actuel de l'industrie des cryptomonnaies, Stark s'est attiré les foudres des défenseurs de ces actifs numériques.Tout d'abord, le milliardaire et homme d'affaires américain Mark Cuban a accusé le président de la SEC, Gary Gensler, de diaboliser les cryptomonnaies et de soutenir une stratégie de "régulation par le contentieux" qui entrave le développement des entreprises de cryptomonnaies. Selon Cuban, de nombreuses entreprises de cryptomonnaies sont de taille modeste et ne devraient donc pas être soumises à des obligations légales onéreuses. Mais Stark a suggéré que les entreprises liées aux cryptomonnaies soient traitées comme de grandes sociétés. La meilleure façon de réglementer les cryptomonnaies a fait l'objet d'un débat plus approfondi.Stark s'est opposé à ce que les cryptomonnaies soient traitées comme des actions, tandis que Cuban a plaidé pour que la SEC édicte des règles plus précises. Malgré leurs désaccords, toutes les parties se sont accordées sur le fait qu'une part importante des entreprises et des jetons liés à la blockchain échoueraient, à l'image de la dynamique des premières entreprises Internet. Cuban, qui est considéré comme l'inventeur de l'expression "Crypto Derangement Syndrome", a appelé à ne pas éprouver une aversion déraisonnable pour la technologie tout en exprimant un soutien sans faille à l'impact économique potentiel des cryptomonnaies.Le secteur des cryptomonnaies attend avec impatience de nouveaux développements dans le domaine de la réglementation alors que le débat fait rage, espérant une stratégie équitable qui encourage l'innovation tout en garantissant la protection des investisseurs. Cuban a continué à vanter la valeur des contrats intelligents et a appelé la SEC à encourager davantage les startups tout en maintenant sa responsabilité de protéger les investisseurs en établissant des parallèles entre les débuts d'Internet et les cryptomonnaies. Il a affirmé que la position de la SEC sur les cryptomonnaies était moins claire que celle d'autres secteurs de l'économie.Il faut cependant noter que la prudence de Stark est conforme à l'inquiétude croissante des investisseurs concernant les ambiguïtés réglementaires entourant les plateformes de cryptomonnaies. De nombreuses personnes recherchent des solutions alternatives décentralisées en raison d'un mélange de surveillance juridique, de mesures de sécurité insuffisantes et d'une absence de pratiques de conformité. L'avertissement lancé par Stark est arrivé à un moment où les volumes d'échanges sur les bourses centralisées (centralized exchanges - CEX) ont commencé à diminuer. Le volume mensuel des échanges centralisés aurait baissé de 23,2 % par rapport à avril.Selon les experts, il a atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2020. Même avant les dernières mesures juridiques prises par la SEC, le volume des transactions sur les bourses centralisées aurait fortement chuté en mai, alors qu'il a augmenté sur les bourses décentralisées (DEX) au cours de la même période. L'industrie des cryptomonnaies travaille en dehors des contraintes imposées par ce que les marchés financiers aux États-Unis ont généralement été obligés de respecter. Ceci est en accord avec Stark, qui soutient que si la catégorie d'actifs souhaite se développer et être largement reconnue, elle doit d'abord se conformer aux réglementations.Et ce, malgré les critiques soulevées par de nombreux acteurs du secteur des cryptomonnaies. L'un des derniers points soulevés par l'ancien fonctionnaire de la SEC est bien connu : les cryptomonnaies offrent aux criminels la meilleure chance de voler d'autres personnes et de s'enfuir avec leurs gains mal acquis. Mais les critiques affirment que cela ne reflète pas exactement les faits. Selon eux, on ne peut pas comparer la prévalence de l'activité financière illicite dans les cryptomonnaies et dans le système financier traditionnel, car il est pratiquement impossible d'estimer le niveau de l'activité illicite dans les finances traditionnelles comparativement opaques.« Contrairement à la réputation de refuge confortable des cybercriminels dont jouit la cryptomonnaie, le ministère américain de la Justice (DOJ) est devenu très habile à perturber ce type d'activité illicite en raison des attributs uniques de la blockchain. L'activité illicite, exprimée en pourcentage de toutes les transactions ayant eu lieu sur le marché des cryptomonnaies, a atteint son niveau le plus bas en 2022 », affirment les critiques. Cependant, il est difficile d'oublier que 2022 a été l'une des années les plus chaotiques pour le secteur des actifs numériques. Le marché s'est littéralement effondré, emportant plus de 2 000 milliards de dollars d'investissements.Ajouté à cela, l'effondrement spectaculaire de FTX en novembre a laissé des milliers d'investisseurs lésés. Selon les enquêtes, FTX doit à ses principaux créanciers près de 3,1 milliards de dollars. La faillite de FTX a eu des conséquences massives dans l'industrie des cryptomonnaies. Les procureurs américains ont accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, de plusieurs crimes financiers, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Selon une plainte de la SEC, Bankman-Fried a orchestré des années de fraude en détournant les fonds des investisseurs vers son fonds spéculatif privé connu sous le nom d'Alameda Research.Source : John Reed Stark Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la mise en garde de John Reed Stark ?A-t-il raison de demander d'abandonner les plateformes de cryptomonnaies ?Que pensez-vous des cryptomonnaies ? Pensez-vous qu'il faut continuer à y investir ?