I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Vegas Octagon — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Tout a commencé mardi, lorsqu'Elon Musk a répondu à un tweet concernant une nouvelle selon laquelle Facebook pourrait développer un concurrent de Twitter. Il s'est empressé de répondre : « je suis sûr que la Terre a hâte d'être exclusivement sous la coupe de Zuck, sans aucune autre option. Au moins, elle sera 'saine d'esprit'. J'ai été inquiet pendant un moment ». Son tweet contenait un émoji de pleurs et de rires. Un autre utilisateur de Twitter a répondu que Musk devrait être prudent puisque Zuckerberg a pratiqué le Ju-jitsu. Musk a répondu à cette remarque avec une déclaration pour le moins inédite : « je suis prêt pour un match en cage s'il l'est ».Tout cela semblait être une blague jusqu'à ce que Zuckerberg poste une capture d'écran du tweet de Musk sur Instagram avec les mots : « envoyez-moi la localisation ». Un utilisateur de Twitter a ensuite partagé sa propre capture d'écran du message de Zuckerberg sur Twitter mercredi soir, ce à quoi Musk a répondu : « si c'est pour de vrai, je le ferai ». Un journaliste de The Verge a contacté Meta pour demander à quel point Zuckerberg pourrait être sérieux au sujet d'un vrai combat. Mercredi, un porte-parole de Meta a répondu au journaliste en ces termes : « l'histoire parle d'elle-même ». Cela signifie que la balle est désormais dans le camp de Musk.Lorsque le journaliste a partagé la réponse sur Twitter, Musk a répondu : « Octogone de Vegas ». L'Octogone est le tapis de compétition et l'espace clôturé utilisés pour les combats de l'Ultimate Fighting Championship (UFC). L'UFC est basé à Las Vegas, dans le Nevada. Musk a ensuite ajouté : « j'ai un super mouvement que j'appelle "The Walrus", où je m'allonge sur mon adversaire et ne fais rien ». Cela semble faire de cette situation une plaisanterie. Mais ses tweets précédents semblaient plutôt sincères. L'homme d'affaires milliardaire a également tweeté : « l'issue la plus divertissante est la plus probable », une chose qu'il aime dire dans ses interviews.Les deux milliardaires vont-ils vraiment se battre ? Et de quel type d'entraînement Musk, 51 ans, aura-t-il besoin, puisque Zuckerberg, 39 ans, s'est déjà entraîné très publiquement ? Personne ne le sait avec certitude. Zuckerberg, 39 ans, s'est déjà entraîné aux arts martiaux mixtes (MMA) et a récemment remporté des tournois de Ju-jitsu. Toutefois, les choses pourraient devenir vraiment intéressantes (et vraiment bizarres) si cela se produit réellement. Plus tard toutefois, l'on a noté que Musk semblait se dégonfler, car ses messages prenaient davantage une tournure ridicule. Par exemple, le milliardaire a tweeté plusieurs vidéos courtes de morses.Musk a également tweeté : « je ne fais presque jamais de sport, sauf pour aller chercher mes enfants et les lancer en l'air ». Les échanges sont devenus viraux, les utilisateurs des médias sociaux débattant de la question de savoir qui gagnerait le combat, tandis que d'autres ont publié des mèmes, notamment des affiches factices annonçant le combat. Par exemple, Seyi Taylor, consultant en affaires, a tweeté : « choisissez votre combattant », avec des photos des deux patrons de la technologie. D'autres internautes tentent de pousser les deux PDG milliardaires à aller plus loin en faisant un combat avec "un enjeu de taille" et non simple combat.Par exemple, certains internautes leur proposent de mettre en jeu l'avenir de leurs plateformes respectives. Ainsi, on peut lire dans les commentaires : « le vainqueur supprime sa plateforme de médias sociaux ». Zuckerberg dirige Meta qui possède 3 plateformes sociales phares - Facebook, WhatsApp et Instagram - et Musk en a un seul, notamment Twitter qu'il a acquis à la fin de l'année dernière. Les commentaires révèlent également que beaucoup de personnes parient sur Zuckerberg en raison de ses antécédents en matière de sport, ce qui semble d'ailleurs logique. Zuckerberg a partagé en mai certaines photos de son premier tournoi de Ju-jitsu.Récemment, Zuckerberg a également affirmé avoir terminé l'épuisant entraînement "Murph Challenge" en un peu moins de 40 minutes. Son potentiel adversaire a un avantage en matière de taille physique, et il a raconté avoir participé à de véritables combats de rue lorsqu'il était enfant en Afrique du Sud. S'il n'a rien perdu de cette expérience depuis ce temps, alors un combat en cage entre les deux hommes ne risque pas d'être ennuyant. « Quel que soit le vainqueur, un match Musk contre Zuckerberg serait l'un des combats les plus divertissants de tous les temps. Il faut que cela se produise. Ne reculez pas maintenant, Musk », lit-on sur la toile.Par ailleurs, il faut rappeler que Musk a l'habitude de faire des déclarations qui ne sont pas sérieuses ou qui ne se réalisent pas. Par exemple, il a déclaré à la BBC en avril qu'il avait fait de son chien le directeur général de Twitter. En 2017, il a tweeté qu'il avait "l'approbation verbale du gouvernement" pour un soi-disant hyperloop - une sorte de système de train qui relierait New York à Washington DC, Philadelphie et Baltimore. Ce projet ne s'est pas encore concrétisé. En 2018, il a été contraint par les autorités de régulation de quitter la présidence du conseil d'administration de Tesla après avoir tweeté qu'il avait l'intention de privatiser l'entreprise.Musk a également concrétisé certaines de ses déclarations, notamment en quittant son poste de directeur général de Twitter cette année, après que les utilisateurs de Twitter se soient prononcés en faveur de sa démission lors d'un sondage qu'il avait organisé. Il avait cependant déjà déclaré qu'il souhaitait quitter son poste de PDG en novembre 2022. La façon dont il a dirigé Twitter après l'avoir racheté n'a pas été du goût d'une grande partie des utilisateurs, notamment des annonceurs, ainsi que des régulateurs. C'est peut-être la raison qui a poussé Zuckerberg et les siens à penser qu'ils avaient une chance en créant un rival de Twitter.Au début du mois, certaines sources internes ont révélé que Meta a présenté à son personnel des plans pour un réseau social textuel destiné à concurrencer Twitter. Il pourrait permettre aux utilisateurs de suivre des comptes qu'ils suivent déjà sur Instagram, l'application de partage d'images de Meta. Il pourrait en outre permettre à l'entreprise d'attirer des adeptes de plateformes décentralisées telles que Mastodon. Des sources internes de Meta auraient confirmé que la plateforme était en cours de développement. Le réseau textuel - dont le titre provisoire est P92 - pourrait s'avérer être un plus grand rival du Twitter de Musk que BlueSky ou Mastodon.Selon d'autres rapports, lors d'une réunion interne de Meta la semaine dernière, Chris Cox, chef de produit, a déclaré aux employés que l'entreprise pensait que "les créateurs voulaient une version de Twitter qui est gérée de manière sensée", suscitant des applaudissements. « J'ai toujours pensé que Twitter devrait être utilisé par un milliard de personnes », a déclaré Zuckerberg lors d'un récent entretien avec Lex Fridman. Enfin, il faut aussi souligner que leurs déclarations l'un sur l'autre au fil des ans suggèrent que Zuckerberg et Musk ne s'apprécient tant que ça. En 2017, Zuckerberg a déclaré que les prévisions de Musk sur l'IA sont "irresponsables".Musk pense que l'IA représente une menace existentielle pour l'humanité, mais Zuckerberg a remis en cause cette déclaration, ainsi que celles de tous ceux qui craignent les progrès rapides de l’IA. En outre, en 2016, Zuckerberg s'est emporté contre Musk et SpaceX après que l'explosion d'une fusée de SpaceX a détruit un satellite de Meta (alors Facebook) qui devrait lui permettre de développer son offre d'Internet Free Basics. Selon certains commentateurs, les déclarations de Zuckerberg à l'époque n'avaient pas plu à Musk. Ce dernier ne manque, par exemple, pas une occasion pour critiquer ouvertement certaines décisions de Zuckerberg.Ainsi, Musk a sévèrement critiqué le projet de métavers de Zuckerberg en 2021. À l'époque, Musk avait déclaré que le métavers n'était pas un concept convaincant et qu'il fallait être "stupide" pour y investir des milliards de dollars. À la lumière de la situation sur le marché du métavers aujourd'hui, Musk n'avait peut-être pas tort. La plateforme de métavers de Meta peine à décoller et est critiquée par ses propres employées. L'entreprise semble s'être tournée vers l'IA qui est la nouvelle technologie à la mode.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'un potentiel combat en cage entre Mark Zuckerberg et Elon Musk ?À votre avis, qui ressortirait vainqueur d'un tel combat ? Mark Zuckerberg et Elon Musk ? Pourquoi ?Que pensez-vous de l'enjeu que proposent les internautes, notamment celui selon lequel le perdant supprimera sa plateforme sociale ?Sur qui parierez-vous en tenant compte de l'enjeu ? Pourquoi souhaitez-vous voir sa plateforme de médias sociaux disparaître ?