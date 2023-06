La technologie est omniprésente dans nos vies, notamment à travers des produits tels que les smartphones, Internet, la voiture autonome, la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA), les réseaux sociaux et l'IA générative. Mais alors que les entreprises affirment qu'elles innovent dans le but de faciliter davantage la vie des gens, peu d'entre elles cherchent à comprendre la façon dont ces innovations impactent le public et à savoir si ce dernier apprécie ces nouveautés. L'entreprise américaine d'études de marché Harris Poll - qui suit le sentiment, les comportements et les motivations des adultes américains - s'est récemment penchée sur la question.Le dernier sondage de l'entreprise, partagé en exclusivité avec Fast Company, a révélé que les Américains se languissent d'une époque où la connectivité n'existait pas encore. Ils préféreraient vivre à une époque beaucoup plus simple, en particulier une époque où tout le monde n'était pas obsédé par les écrans et les médias sociaux, et ce sentiment est particulièrement fort chez les milléniaux plus âgés et les membres de la génération X. Selon les résultats de l'enquête, 77 % des Américains âgés de 35 à 54 ans ont répondu par l'affirmative lorsqu'on leur a demandé s'ils aimeraient revenir à une époque ou l'humanité n'était pas encore "branchée".L'époque "non branchée" fait notamment référence à une époque où les gens n'avaient pas un large accès à Internet et aux smartphones. Même les plus jeunes, qui n'ont jamais vécu dans un tel monde, ont voté en faveur d'un tel retour. Le rapport indique que 63 % des jeunes (18-34 ans) souhaitent également revenir à un monde prébranché, même s'il s'agit d'un monde qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'occuper. Il est intéressant de noter que les baby-boomers sont un peu moins enthousiastes à l'idée de sauter dans le temps, puisque seulement 60 % des personnes âgées de plus de 55 ans déclarent qu'elles préféreraient revenir au temps d'antan.Au total, 67 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféraient les choses telles qu'elles étaient auparavant, contre seulement 33 % qui semblent penser que les choses sont parfaitement bien telles qu'elles sont. En revanche, 90 % des répondants estiment qu'il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies. Mais si la majorité des personnes interrogées reconnaissent qu'il est bon d'être ouvert d'esprit, plus de la moitié d'entre elles estiment qu'il est accablant d'essayer de se tenir au courant des nouvelles technologies. À peu près le même pourcentage croit que la technologie divise plus qu'elle n'unit.Ce sont les jeunes répondants qui ont adopté le point de vue le plus pessimiste, 57 % des personnes de moins de 35 ans étaient d'accord pour dire que la technologie divise, contre 43 % qui ne sont pas d'accord. Les résultats de cette enquête interviennent alors que l'avènement de l'IA générative a bouleversé la technologie et redéfini la façon dont le public perçoit l'expression "intelligence artificielle", qui existe depuis longtemps (les jeux vidéo utilisent en quelque sorte l'IA depuis leurs premiers jours d'existence). Aujourd'hui, la technologie permet aux gens d'obtenir des conseils d'investissement de la part d'un ordinateur en temps réel.Selon certains rapports, cette même technologie communique mieux avec les humains que les personnes réelles. ChatGPT et d'autres outils d'IA générative menacent de bouleverser le travail des cols blancs (les travailleurs de bureau) tel que nous le connaissons, tandis que les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple et Meta accélèrent la course à l'armement matériel qui ferait que l'humanité trébucherait à jamais dans son salon avec des lunettes de réalité mixte surdimensionnées. Apple a récemment dévoilé son premier casque de réalité mixte. Alors, faut-il s'étonner qu'une bonne partie d'entre nous aspire à un monde débranché ?En effet, même si l'on s'en tient aux technologies de connexion telles que les smartphones et Internet, les développements modernes ont largement incité les gens à vouloir revenir à une époque relativement plus simple. Par exemple, Meta s'efforce d'exterminer le réseau pédophile d'Instagram, qui profite ouvertement de la nature des algorithmes de recherche de la plateforme. Et les mêmes types de fondements technologiques qui permettent aux criminels de communiquer entre eux sur des plateformes publiques favorisent également la diffusion d'infox, comme celles que Facebook et YouTube sont en train de réduire à peau de chagrin.Les critiques de l'IA générative craignent qu'elle ne dégrade davantage l'état du Web qui est devenu une infrastructure en proie à plusieurs problèmes. Par exemple, les utilisateurs sont victimes de harcèlement en ligne, d'hameçonnage, de piratages (parfois sponsorisés par l'État) et d'autres comportements criminels. Les modèles de revenus basés sur les annonces récompensent les clickbait, alors que les infox se propagent de manière virale. Et comme souligné plus haut, même si elles peuvent être enrichissantes, les plateformes de médias sociaux sont en outre devenues le foyer de l’indignation politique et des conversations polarisantes.Source : Harris PollQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'impact de la technologie sur le monde ?Aimeriez-vous retourner à l'époque où Internet et les smartphones n'existaient pas encore ?Pensez-vous qu'il est aujourd'hui possible de vivre sans la technologie ? Pourquoi ?Comment l'évolution de l'IA et la dépendance à l'égard de la technologie font peser un risque sur l'humanité et pourraient donner naissance à des agents d'IA qui poursuivent leurs propres intérêts