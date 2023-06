Linda Yaccarino

Diversifier les sources de revenus de Twitter

Lettre de Linda Yaccarino aux employés

La personne indiquée dans ce contexte de crise des annonceurs ?

En mai, Elon Musk a déclaré avoir « engagé une directrice générale pour Twitter qui commencera dans environ six semaines » . Le lendemain, il a révélé qu'il s'agit de Linda Yaccarino , qui était alors directrice de la régie publicitaire de NBCUniversal, où elle venait de passer douze ans.Linda Yaccarino a la lourde tâche de redresser les comptes de Twitter, une entreprise embourbée dans de multiples crises, dont beaucoup ont été provoquées par Musk lui-même. Musk a licencié ou perdu environ 75% des employés de Twitter depuis sa prise de contrôle en octobre, y compris la plupart de ceux qui avaient des relations profondes dans les ventes et les partenariats, que Yaccarino devra désormais réparer. La société a également fait face à un exode d'annonceurs, déclenché en partie par les décisions erratiques de modération de contenu de Musk et ses propres tweets.Linda Yaccarino devra donc également gérer les relations avec les annonceurs, les médias et les autorités régulatrices.Musk a déclaré qu’il continuerait à superviser les équipes produit et ingénierie de Twitter , tandis qu’elle dirigerait tout le reste.Yaccarino veut donc diversifier les sources de revenus de Twitter en développant les abonnements, qui permettent aux utilisateurs de payer pour accéder à du contenu exclusif et à des interactions privilégiées avec les créateurs qu’ils suivent. Selon une étude de Singular, Twitter aurait besoin d’au moins 100 millions d’abonnés payants pour générer la moitié de ses revenus à partir des abonnements, ce qui représenterait un taux de conversion de 27 % par rapport à son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (368 millions en 2022).Yaccarino devra également faire face aux départs de plusieurs cadres dirigeants de Twitter, dont la responsable de la sécurité et de l’information Lea Kissner, qui a annoncé sa démission sur le réseau social. Elle devra aussi gérer les conséquences potentielles de la décision controversée de Musk de mettre fin à la politique du télétravail chez Twitter et d’exiger que les employés soient présents au bureau au moins 40 heures par semaine.Malgré ces défis, Yaccarino se dit confiante dans l’avenir de Twitter et dans sa capacité à innover et à se différencier des autres plateformes sociales. Elle conclut son email en invitant les employés à se joindre à elle pour « créer quelque chose d’extraordinaire » : « Nous avons une opportunité unique devant nous », écrit-elle. « Et je suis impatiente de travailler avec vous pour créer quelque chose d’extraordinaire. Ensemble, nous allons construire Twitter 2.0 ».Construire Twitter 2.0 ensembleBonjour Twitter!Les gens n'arrêtent pas de me demander*: pourquoi Twitter*? Alors, je vais vous dire.De l'exploration spatiale aux véhicules électriques, Elon savait que ces industries avaient besoin d'être transformées, alors il l'a fait. Plus récemment, il est devenu de plus en plus clair que la place de la ville mondiale a besoin d'être transformée - pour faire avancer la civilisation grâce à l'échange non filtré d'informations et à un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous.Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un de particulièrement perspicace et pensé,. Ou,Ou peut-être est-ce aussi simple que,. Nous devrions tous.Twitter a pour mission de devenir la source d'informations en temps réel la plus précise au monde et une place publique mondiale pour la communication. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'histoire, et ce n'est pas une vaine promesse. C'estréalité.Lorsque vous commencez par envelopper vos bras autour de cette vision puissante, littéralement tout est possible.Et en ce moment de réinvention complète, nous avons la possibilité de traverser les allées, de créer de nouveaux partenariats, de célébrer de nouvelles voix et de construire ensemble quelque chose qui peut changer le monde. Et d'après ce que je peux dire jusqu'à présent,Nous devons voirNous devons nousNous devonsEt nous pouvons tout faire en partant des premiers principes - remettre en question nos hypothèses et construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. Il est rare d'avoir la chance de mettre un nouvel avenir entre les mains de chaque personne, partenaire et créateur de la planète.C'est exactement pourquoi je suis ici - avectous.Alors, mettons nous à l'ouvrage et bâtissons Twitter 2.0 ensemble.LindaDepuis que le milliardaire a racheté le réseau social en octobre dernier, les annonceurs se sont retirés de la plate-forme, inquiets de voir leurs publicités apparaître près de contenus inappropriés. Elon Musk a reconnu plus tôt cette année que les revenus publicitaires de Twitter avaient fortement chuté.« Elle est probablement exactement ce dont Elon a besoin pour établir la confiance entre les annonceurs », a déclaré Martin Sorrell, qui a fondé WPP plc, l'une des plus grandes sociétés de publicité au monde.Dave Campanelli, directeur des investissements chez Horizon Media, a déclaré que Yaccarino était « très, très dure dans les négociations », mais qu'il écoutait également les besoins des annonceurs. « Elle apportera un niveau de compréhension de l'espace publicitaire et de ce qu'il faut pour ramener les annonceurs sur la plateforme », a-t-il déclaré.Yaccarino a été décrite comme digne de confiance et empathique par ceux qui la connaissent personnellement. Elle est également connue pour être soucieuse de son image et faire attention à la façon dont elle se présente en public, disent des connaissances.Les utilisateurs de Twitter dissèquent déjà la politique et le comportement de Yaccarino sur la plate-forme pour essayer de comprendre quel type de décisions de modération de contenu elle pourrait soutenir et surtout savoir si elle s'alignera sur Musk dans son étreinte des provocateurs de droite qui ont été suspendus sous la direction précédente de Twitter pour avoir enfreint les règles ou répandu de fausses informations.En 2018, elle a été nommée par le président de l'époque, Donald Trump, au Conseil présidentiel sur le sport, la forme physique et la nutrition. Sur Twitter, elle suit de nombreuses personnes dans l'orbite de Trump, y compris des comptes précédemment interdits, bien qu'il ne soit pas clair si elle gère son propre profil. Parmi l'extrême droite, elle fait déjà face à des réactions négatives pour avoir siégé à un groupe de travail du Forum économique mondial et s'être associée à une campagne publicitaire pro-vaccination.Chez NBC, Yaccarino a supervisé l'intégration des équipes de vente pour Telemundo et est devenue une grande défenseuse de la programmation multiculturelle, selon Steven Wolfe Pereira, directeur commercial de 3Pas Studios, qui connaît Yaccarino depuis des années.Alors que Musk s'est publiquement moqué des efforts de diversité sur Twitter, Pereira a déclaré que Yaccarino était une « championne » de ces mesures et ne reculait pas lors des négociations commerciales. « Ce n'est pas une giroflée. Ils l'appelleraient Velvet Hammer », a déclaré Pereira. « Elle est dure, mais elle est juste ».Plusieurs internautes ont hâte de voir comment elle va s'occuper de son nouveau patron mercuriel et imprévisible.Lors d'une conférence sur la publicité en mars à Miami, Yaccarino a poussé Musk sur ses plans pour rendre la plate-forme plus confortable pour les marques. À un moment donné, elle a demandé à Musk s'il estimait qu'il avait suffisamment « ôté le risque » du site pour assurer aux annonceurs que leurs campagnes n'allaient pas atterrir dans des « endroits horribles et haineux ».Yaccarino a déclaré à Musk sur scène: « Il y a des jours où je vois certains de vos tweets et j'aimerais pouvoir dire: "arrêtez d'envenimer la situation" ».« Il y a très peu de personnes qui ne seraient pas simplement considérées comme une simple figure de proue du PDG de Twitter et Linda Yaccarino en fait partie », a déclaré Mike Proulx, qui dirige l'équipe de recherche du directeur marketing de Forrester. « C'est une force très respectée dans l'industrie dont la crédibilité auprès des annonceurs parle d'elle-même ».Source : Lettre de Linda YaccarinoComment analysez-vous la première lettre de la nouvelle PDG de Twitter aux employés ?