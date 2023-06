Exposé des motifs

Le secteur des cryptomonnaies face à un défi réglementaire

La SEC allègue que Binance et Zhao ont attiré des clients et des investisseurs américains fortunés sur leur plateforme internationale non réglementée, en mélangeant des fonds d’utilisateurs avec les leurs et en envoyant des milliards de dollars à une société européenne contrôlée par Zhao. La SEC affirme également que Binance a créé Binance.US, sa filiale américaine, comme un écran pour protéger la société principale et Zhao des poursuites judiciaires et isoler Binance des cibles des forces de l’ordre.La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG/fondateur Changpeng Zhao, alléguant que le « mépris flagrant » des accusés vis-à-vis de la loi fédérale leur ont permis de « s'enrichir de milliards de dollars américains tout en faisant courir un risque important aux actifs des investisseurs ».« Les défendeurs ont illégalement sollicité des investisseurs américains pour acheter, vendre et échanger des titres d'actifs cryptographiques via des plateformes de trading non enregistrées disponibles en ligne sur Binance.com et Binance.US », a allégué la plainte de la SEC devant le tribunal de district américain du district de Columbia.La SEC accuse Binance et Zhao d’avoir sciemment violé la loi fédérale qui interdit l’offre et la vente non enregistrées de valeurs mobilières aux États-Unis. La SEC soutient que Binance et Zhao savaient que des dizaines de milliers de clients se trouvaient aux États-Unis mais ont choisi de ne pas agir. La SEC prétend également que Binance et Zhao ont ordonné la mise en place d’un plan d’évasion pour les clients fortunés, en utilisant un service VPN pour masquer leur localisation aux États-Unis et en soumettant des documents de conformité pour dissimuler leur pays d’origine.La SEC demande des amendes, la restitution de gains mal acquis avec intérêts et des injonctions.Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que les entités de Binance et Zhao « se sont engagées dans un vaste réseau de tromperie, de conflits d'intérêts, de manque de divulgation et d'évasion calculée de la loi ». Ils « dissimulent activement qui exploitait la plate-forme… et même où et auprès de qui les fonds des investisseurs et les actifs cryptographiques étaient conservés » et « ont tenté d'échapper aux lois américaines sur les valeurs mobilières en annonçant des contrôles factices qu'ils ont ignorés dans les coulisses afin de pouvoir garder les clients américains de grande valeur sur leurs plateformes ».Cette affaire découle du mépris flagrant des défendeurs à l'égard des lois fédérales sur les valeurs mobilières et des protections des investisseurs et du marché que ces lois offrent. Ce faisant, les défendeurs se sont enrichis de milliards de dollars américains tout en faisant courir un risque important aux actifs des investisseurs.Les défendeurs ont illégalement sollicité des investisseurs américains pour acheter, vendre et échanger des titres d'actifs cryptographiques via des plateformes de trading non enregistrées disponibles en ligne sur Binance.com ("Plateforme Binance.com") et Binance.US ("Plateforme Binance.US") (collectivement, " Plateformes Binance »). Les défendeurs se sont livrés à de multiples offres et ventes non enregistrées de titres d'actifs cryptographiques et d'autres programmes d'investissement. Et les défendeurs BAM Trading et BAM Management ont fraudé des investisseurs en actions, de détail et institutionnels au sujet d'une prétendue surveillance et de contrôles sur le trading manipulateur sur la plate-forme Binance.US, qui étaient en fait pratiquement inexistants.Premièrement, Binance et BAM Trading, sous la direction et le contrôle de Zhao, ont illégalement offert trois fonctions essentielles du marché des valeurs mobilières - bourse, courtier et agence de compensation - sur les plateformes Binance sans s'enregistrer auprès de la SEC. Conscients que la loi américaine exige l'enregistrement de ces fonctions, les défendeurs ont néanmoins choisi de ne pas s'enregistrer, afin de pouvoir échapper à la surveillance réglementaire essentielle conçue pour protéger les investisseurs et les marchés.Deuxièmement, Binance et BAM Trading se sont illégalement engagés dans des offres et des ventes non enregistrées de titres d'actifs cryptographiques, y compris les propres actifs cryptographiques de Binance appelés "BNB" et "BUSD", ainsi que les programmes générateurs de bénéfices de Binance appelés "BNB Vault" et "SimpleEarn" et un programme d'investissement dit de "staking" disponible sur la plateforme Binance.US. Ce faisant, ils ont privé les investisseurs d'informations importantes, y compris les risques et les tendances qui affectent l'entreprise et un investissement dans ces titres.Troisièmement, BAM Trading et BAM Management ont fait de fausses déclarations aux investisseurs sur les contrôles qu'ils prétendaient avoir mis en place sur la plateforme Binance.US, tout en levant environ 200 millions de dollars auprès d'investisseurs privés dans BAM Management et en attirant des milliards de dollars en volume de transactions auprès d'investisseurs (y compris les détaillants et investisseurs institutionnels) cherchant à effectuer des transactions sur la plateforme Binance.US.À partir de 2018 ou vers 2018, déterminés à échapper aux exigences d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières, les défendeurs - sous le contrôle de Zhao - ont conçu et mis en œuvre un plan en plusieurs étapes pour échapper subrepticement aux lois américaines. Comme l'a admis le directeur de la conformité de Binance ("Binance CCO"), "nous ne voulons pas que [Binance].com soit réglementé".Dans le cadre de ce plan visant à échapper à la surveillance réglementaire des États-Unis sur Zhao, Binance et la plateforme Binance.com, Zhao et Binance ont créé BAM Management et BAM Trading aux États-Unis et ont affirmé publiquement que ces entités contrôlaient indépendamment le fonctionnement de la plateforme Binance.US. Dans les coulisses, cependant, Zhao et Binance étaient intimement impliqués dans la direction des opérations commerciales américaines de BAM Trading et dans la fourniture et la maintenance des services d'actifs cryptographiques de la plateforme Binance.US. Les employés de BAM Trading ont qualifié le contrôle de Zhao et Binance des opérations de BAM Trading de "chaînes" qui empêchaient souvent les employés de BAM Trading de comprendre et de mener librement les activités de gestion et d'exploitation de la plate-forme Binance.US - à tel point qu'en novembre 2020, le PDG de BAM Trading de l'époque a déclaré au directeur financier de Binance que "toute son équipe a l'impression qu'elle a été dupée pour devenir une marionnette".Dans le cadre du deuxième volet du plan de Zhao et de Binance pour se protéger de la réglementation américaine, ils ont constamment affirmé au public que la plateforme Binance.com ne servait pas les citoyens américains, tout en cachant simultanément leurs efforts pour s'assurer que les clients américains les plus précieux continuaient à négocier sur la plateforme. Lors du lancement de la plateforme Binance.US en 2019, Binance a annoncé qu'elle mettait en place des contrôles pour bloquer les clients américains de la plateforme Binance.com. En réalité, Binance a fait le contraire. Zhao a ordonné à Binance d'aider certains clients américains de grande valeur à contourner ces contrôles et de le faire subrepticement parce que - comme Zhao lui-même l'a reconnu - Binance ne voulait pas « être tenu responsable » de ces actions. Comme l'a expliqué le CCO de Binance, « à la surface, il ne semble pas avoir d'utilisateurs américains [,] mais en réalité, nous devrions les obtenir par d'autres moyens créatifs ». En effet, le « but » déclaré de Zhao était "de réduire les pertes pour nous-mêmes, et en même temps de faire en sorte que les autorités de régulation américaines ne nous dérangent pas".Les efforts délibérés des accusés pour échapper à la surveillance réglementaire américaine tout en fournissant simultanément des services liés aux valeurs mobilières aux clients américains mettent en danger la sécurité de milliards de dollars de capital d'investisseurs américains et à la merci de Binance et de Zhao. En l'absence de surveillance réglementaire, les défendeurs étaient libres de transférer les actifs cryptographiques et fiduciaires des investisseurs à leur guise, les mélangeant et les détournant parfois d'une manière que les courtiers, les négociants, les bourses et les agences de compensation dûment enregistrés n'auraient pas été en mesure de faire. Par exemple, via des comptes détenus et contrôlés par Zhao et Binance, des milliards de dollars américains de fonds de clients provenant des deux plates-formes Binance ont été regroupés sur un compte détenu par une entité contrôlée par Zhao (appelée Merit Peak Limited), dont les fonds ont ensuite été transférés à un tiers apparemment en relation avec l'achat et la vente d'actifs cryptographiques.De plus, les défendeurs ont compris l'importance pour les investisseurs en cryptoactifs de mettre en œuvre une surveillance et des contrôles commerciaux sur les plateformes de trading crypto. Zhao lui-même a déclaré en 2019 que «*la CRÉDIBILITÉ est l'atout le plus important pour tout échange*! Si un échange falsifie leurs volumes, leur feriez-vous confiance avec vos fonds*?*»Les défendeurs BAM Trading et BAM Management ont vanté la surveillance et les contrôles prétendument en place pour empêcher les transactions manipulatrices sur la plateforme Binance.US.Mais les défendeurs n'ont pas mis en œuvre sur la plateforme Binance.US la surveillance commerciale ou les contrôles commerciaux manipulateurs que BAM Trading et BAM Management vantaient aux investisseurs. Ainsi, les défendeurs n'ont pas satisfait aux exigences de base des échanges enregistrés - avoir des règles conçues pour empêcher les actes frauduleux et manipulateurs et la capacité de réaliser cet objectif. Les contrôles supposés étaient pratiquement inexistants, et ceux qui existaient ne surveillaient ni ne protégeaient contre le "wash trading" ou les transactions personnelles, qui se produisaient sur la plateforme Binance.US. Plus particulièrement, d'au moins septembre 2019 à juin 2022, Sigma Chain AG ("Sigma Chain"), une société de négoce détenue et contrôlée par Zhao, s'est engagée dans des transactions fictives qui ont artificiellement gonflé le volume des transactions de titres d'actifs cryptographiques sur la plateforme Binance.US.L’affaire Binance illustre les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur des cryptomonnaies pour se conformer aux différentes législations nationales et internationales. Les autorités de régulation cherchent à encadrer le secteur des cryptomonnaies pour protéger les investisseurs, préserver la stabilité financière et lutter contre les activités illicites. Cependant, il n’existe pas de cadre réglementaire harmonisé au niveau mondial, ce qui crée de l’incertitude juridique et des disparités entre les pays. Certains pays sont plus favorables aux cryptomonnaies, comme la Suisse, Malte ou Singapour, tandis que d’autres sont plus restrictifs, comme la Chine, l’Inde ou la Russie. Les États-Unis ont adopté une approche fragmentée, où plusieurs agences fédérales revendiquent leur compétence sur les cryptomonnaies selon leur nature et leur usage.Le secteur des cryptomonnaies est en pleine croissance et en constante évolution. Selon CoinMarketCap, il existe plus de 13 000 cryptomonnaies en circulation, représentant une capitalisation boursière totale de plus de 2 000 milliards de dollars. Les plateformes d’échange de cryptomonnaies jouent un rôle clé dans ce secteur, en facilitant l’accès et la liquidité des actifs numériques. Binance est la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, avec plus de 30 millions d’utilisateurs dans plus de 180 pays. 