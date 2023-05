C'est terminé, Amazon ne prendra plus en charge la voix de Samuel L. Jackson ni d'aucune autre célébrité sur les appareils Alexa. « Après trois ans, nous mettons fin aux voix de célébrités. Les clients pourront continuer à utiliser ces voix pendant une durée limitée, et pourront contacter notre service client pour obtenir un remboursement », a déclaré Eric Sveum, porte-parole d'Amazon. L'entreprise n'a pas donné aucun détail sur les raisons justifiant cette décision, mais certains parlent de la rentabilité. La suppression de la prise en charge des voix de célébrité prend immédiatement effet et Amazon met aussi fin aux abonnements en cours pour.Pour les non-initiés, il s'agissait d'un module complémentaire d'Alexa qui transformait ses habituelles tonalités gazouillantes en celles d'une célébrité. Tout cela était assez limité par rapport à l'ensemble des fonctionnalités d'Alexa, car les célébrités n'effectuent pas de rappels et ne s'intègrent pas à de nombreuses compétences. Ils racontent toutefois des blagues, répondent à des questions et exécutent des tâches simples assistées par la voix. La fonctionnalité a débuté avec la voix de Samuel L. Jackson en 2019, mais l'entreprise a ajouté les voix de Shaquille O'Neal et Melissa McCarthy peu de temps après. En outre, les voix étaient assez bon marché.Elles coûtaient de 0,99 dollar au lancement avant de passer à 4,99 dollars. Une note sur la page d'aide de la voix de Samuel L. Jackson indique : « la voix Alexa de Samuel L. Jackson n'est plus disponible à l'achat. Les clients qui ont déjà acheté l'expérience peuvent continuer à utiliser la compétence jusqu'en avril 2023 en disant 'Hey Samuel' ». Malgré cela, Sveum a déclaré à The Verge que les utilisateurs pourront entendre la voix de Jackson jusqu'au 7 juin. Amazon a affiché des messages similaires sur les pages des voix de McCarthy et de Shaquille, mais affirme qu'il continuera à les prendre en charge jusqu'au 30 septembre de cette année.L'on ignore la raison pour laquelle Amazon a décidé de mettre fin à la fonction de voix de célébrités. Cependant, on peut supposer que l'adoption a été limitée. Il y a de forts doutes que suffisamment de personnes aient dépensé 5 dollars pour une seule voix de célébrité. En outre, Amazon a probablement mis fin à cette fonctionnalité afin de réduire les coûts. En novembre dernier, un rapport du Wall Street Journal a révélé que le PDG d'Amazon, Andy Jassy, examinait attentivement la division Alexa dans le cadre de sa politique de réduction des coûts. Les pertes d'exploitation d'Alexa auraient dépassé les 5 millions de dollars par an ces dernières années.L'entreprise a également annoncé des licenciements touchant 18 000 employés plus tôt cette année, le chef du matériel d'Amazon, Dave Limp, ayant déclaré à CNBC que 2 000 de ces réductions concernaient des travailleurs de sa division chargée des produits Alexa et Echo. Enfin, il y a l'éléphant de l'IA dans la pièce. Des rapports indiquent qu'Amazon est en train de construire son propre grand modèle de langage (LLM) pour transformer radicalement Alexa. Peut-être que les voix de célébrités d'Alexa ne s'intègrent pas dans la vision de l'entreprise qui est centrée sur l'IA générative, ou peut-être qu'elles sont devenues trop coûteuses à licencier.Les derniers rapports sur le sujet ont interrogé de nombreux employés, anciens et actuels, de la division Alexa d'Amazon. Ces derniers ont décrit une division en crise. Alors qu'Alexa était autrefois l'un des projets à la croissance la plus rapide de l'entreprise, les pertes croissantes et les suppressions massives d'emplois soulignent la chute rapide de l'assistant vocal et plus largement de la division matérielle d'Amazon. Selon certaines sources, l'équipe chargée du matériel d'Amazon s'attend à une perte d'environ 10 milliards de dollars cette année. Amazon n'a pas commenté les différents rapports sur la perte de vitesse remarquable de sa division Alexa.Lorsque l'assistant vocal Alexa d'Amazon a été lancé pour la première fois en novembre 2014, les publications l'ont appelé "l'ordinateur du futur". Il avait même été copié à certains égards par Apple et Google. Mais environ 10 ans après, l'assistant vocal n'a pas été à la hauteur des attentes d'Amazon. Lorsqu'Alexa a été lancé, il a ouvert la voie à un nouveau modèle commercial pour Amazon. Le but n'était pas de vendre plus d'unités comme une entreprise de matériel informatique traditionnelle. Au lieu de cela, Amazon voulait que les acheteurs achètent plus de choses par le biais des appareils Echo en passant des commandes par le biais de l'assistant vocal.Cependant, les bons résultats n’ont pas duré longtemps. Quatre ans après son lancement, le produit était plongé dans la controverse. Plusieurs rapports ont mis en lumière les inquiétudes concernant la vie privée liées aux enceintes connectées d'Amazon qui sont pilotées par Alexa. Ensuite, les premières fissures dans le modèle économique de l'assistant vocal ont commencé à apparaître. En interne, l'équipe s'inquiète de la qualité de l'engagement des utilisateurs. À cette époque, Alexa recevait un milliard d'interactions par semaine, mais la plupart de ces conversations étaient triviales, des commandes pour jouer de la musique ou demander la météo.Cela signifiait moins d'opportunités de monétisation. Amazon ne peut pas gagner de l'argent si Alexa vous dit la météo, et jouer de la musique via l'Echo ne donne à Amazon qu'une petite partie des recettes. En 2018, la division était déjà un gouffre financier. Cette année-là, le New York Times a rapporté qu'elle avait perdu environ 5 milliards de dollars. Lors d'une assemblée générale en 2019, Limp a reconnu ces préoccupations. Fin 2019, l'entreprise a gelé l'embauche pour l'équipe chargée d'Alexa. Le moral des employés aurait également commencé à s'effondrer alors que le projet, autrefois prometteur, est désormais clairement en perte de vitesse.Les clients ont été informés en décembre qu'Amazon cesserait bientôt de prendre en charge la voix de Samuel L. Jackson sur les appareils Alexa, y compris les appareils Echo à commande vocale, la FireTV Cube et la FireTV Omni. Cette nouvelle montre une fois de plus que l'avenir de la division Alexa est plus que jamais incertain. Cela dit, pour l'instant, Amazon ne semble pas avoir l'intention de supprimer cette division et de mettre son assistant vocal au rebut. L'entreprise compte probablement sur l'IA pour donner une nouvelle vie à Alexa.Source : Amazon Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la division Alexa d'Amazon est en train de mourir ?Selon vous, Amazon est-il en mesure de redonner vie à ce projet grâce à l'IA ?Pensez-vous que le marché des assistants vocaux est toujours prometteur en 2023 ?Quelles fonctionnalités pourraient attirer massivement les consommateurs vers les assistants vocaux aujourd'hui ?