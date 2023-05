Le gouverneur de Floride signe une loi pour protéger les milliardaires de la tech Elon Musk et Jeff Bezos si leurs fusées explosent et tuent des gens

Une aberration écologique

Les autres lois signées par DeSantis ce même jour

Une loi qui élimine les décisions unanimes des jurys pour la peine de mort, faisant de la Floride l’État ayant le seuil le plus bas pour administrer la peine capitale.

Une loi qui autorise le port d’arme dissimulée sans permis en Floride, permettant aux propriétaires d’armes à feu de porter une arme en public sans permis délivré par le gouvernement.

Une loi qui interdit aux entreprises et aux écoles d’exiger des preuves de vaccination contre le Covid-19, affirmant que cela porte atteinte à la liberté individuelle et à la vie privée.

Une loi qui interdit aux athlètes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines dans les écoles publiques et privées, affirmant que cela crée un désavantage injuste pour les femmes biologiques.

Une loi qui impose des restrictions sur le vote par correspondance et les boîtes de dépôt des bulletins de vote, affirmant que cela renforce l’intégrité électorale et prévient la fraude.

La nouvelle loi de Floride exonère les entreprises spatiales du milliardaire, comme celle de Jeff Bezos, Blue Origin, si des membres d’équipage ou des passagers sont tués ou blessés lors de missions. Elle exige que les membres d’équipage et les passagers signent une décharge qui reconnaît les risques et les dangers d’être lancés dans l’espace. La décharge contient le texte suivant : « AVERTISSEMENT : Selon la loi de Floride, il n’y a pas de responsabilité pour une blessure ou un décès d’un participant ou d’un membre d’équipage dans une activité spatiale fournie par une entité spatiale si cette blessure ou ce décès résulte de l’activité spatiale ».La Floride est un État clé pour l’industrie spatiale, qui contribue à hauteur de 17,7 milliards de dollars à son économie. La loi vise à favoriser le développement du tourisme spatial et à limiter le coût des litiges pour les entreprises comme SpaceX d’Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos, qui prévoient de proposer des vols réguliers à des clients fortunés.La décision de la Floride d'étendre les protections en matière de responsabilité intervient alors que les fusées des milliardaires continuent d'exploser et que de plus en plus d'entreprises privées emmènent de riches passagers dans des aventures interstellaires. Une analyse du Sénat de l'État de Floride admet sans ambages quel est l'intérêt de la législation : « Ce projet de loi a le potentiel de limiter le coût des litiges pour les entreprises engagées dans des activités de vols spatiaux ».Contrairement à la Nasa, qui tente d'éviter les risques, SpaceX a la réputation de montrer sa volonté de faire exploser des vols d'essai, Musk affirmant que l'entreprise privée profite de la compréhension de ce qui ne va pas. SpaceX a construit son propre port spatial, nommé Starbase, sur le golfe du Mexique à Boca Chica, au Texas, pour lancer ses fusées. Plusieurs autres vaisseaux sont déjà en production pour de futurs tests.SpaceX travaille actuellement sur un véhicule appelé Starship, un système réutilisable qui, selon l'entreprise, sera « le lanceur le plus puissant jamais développé au monde ». Musk a déclaré qu'il avait développé Starship, précédemment nommée BFR (fortement sous-entendu comme signifiant Big Fucking Rocket), afin que les humains puissent éventuellement devenir une espèce interplanétaire. Pour ce faire, il a l'intention de commencer la colonisation de Mars, qui, selon lui, est nécessaire pour préserver l'humanité au cas où un événement destructeur de la planète, comme une guerre nucléaire ou une frappe d'astéroïde, anéantit la vie sur Terre.SpaceX affirme que Starship, qui a une capacité de charge utile allant jusqu'à 150 tonnes, pourra transporter des dizaines de personnes sur des vols interplanétaires de longue durée. Il a déjà un voyage financé par des fonds privés pour 11 personnes autour de la lune prévu pour cette année, bien que ce calendrier semble désormais irréaliste. La Nasa a également engagé SpaceX pour faire atterrir des astronautes, dont la première femme, sur la Lune dès 2025 dans le cadre de son programme Artemis. Cette date est également considérée comme trop ambitieuse.Alors que des milliardaires comme Jeff Bezos et Elon Musk font la course dans la conquête de l'espace, un calcul a remis en question l'intérêt de cet exercice. Dans l'édition 2021 du World Inequality Report, l'empreinte carbone d'un court trajet dans l'espace est comparée aux émissions d'une vie pour les plus pauvres du monde. La statistique résume parfaitement la répartition inégale entre ceux qui causent des dommages climatiques et ceux qui en souffrent. World Inequality Report est un rapport du World Inequality Lab de la Paris School of Economics qui fournit des estimations des inégalités mondiales de revenu et de richesse sur la base des résultats les plus récents compilés par la World Inequality Database.Le World Inequality Report ne nomme pas les deux milliardaires les plus souvent associés aux voyages spatiaux : Elon Musk et Jeff Bezos. SpaceX de Musk a lancé de nombreuses fusées, mais aucune à des fins touristiques pour le moment. Cependant, Blue Origin de Bezos a notamment envoyé le PDG lui-même lors d'un événement très médiatisé en juillet de l'année de publication du rapport (Richard Branson, un autre milliardaire, a lui aussi fait partie du voyage dans l'espace). Tous ces vols ont des coûts de carbone en plus de leurs coûts fiscaux.« L'illustration la plus frappante de l'extrême pollution associée aux inégalités de richesse ces dernières années est peut-être le développement des voyages spatiaux. Les voyages dans l'espace devraient coûter de plusieurs milliers de dollars à plusieurs dizaines de millions de dollars par voyage. Un vol de 11 minutes émet pas moins de 75 tonnes de carbone par passager une fois prises en compte les émissions indirectes (et plus vraisemblablement de l'ordre de 250 à 1 000 tonnes). À l'autre extrémité de la distribution, environ un milliard d'individus émettent moins d'une tonne par personne et par an. Au cours de sa vie, ce groupe d'un milliard d'individus n'émet pas plus de 75 tonnes de carbone par personne. Il faut donc quelques minutes dans un voyage spatial pour émettre au moins autant de carbone qu'un individu du million inférieur en émettra au cours de sa vie. Cet exemple montre qu'il n'y a guère de limite aux émissions de carbone des ultra-riches ».Bien que le passage ne fasse pas référence à l'entreprise de Jeff Bezos concernant les voyages dans l'espace, les 11 minutes évoquées par le rapport sont assez proches de cette référence. Pour être clair, Blue Origin s'appuie sur un carburant qui lui-même n'émet pas de dioxyde de carbone lorsqu'il est brûlé, mais est fabriqué selon un processus à très forte intensité de carbone. Et l'équipe a également fait des estimations très prudentes, notant que la gamme réelle des émissions était probablement beaucoup plus que 75 tonnes par personne. Ce que le rapport montre, c'est que le coût du carbone de quelques minutes d'apesanteur équivaut à la production de carbone à vie d'un individu du milliard inférieur.Parmi les autres lois que DeSantis a signées, on peut citer :Ces lois reflètent l’agenda conservateur de DeSantis et son alignement sur les positions de l’ancien président Trump, qui l’a soutenu lors de sa campagne pour le poste de gouverneur en 2018. DeSantis espère ainsi séduire la base républicaine et se positionner comme un candidat sérieux pour la Maison Blanche en 2024.Les lois signées par DeSantis ont suscité la réaction des démocrates, qui les ont dénoncées comme étant contraires aux droits humains, à la santé publique et à la démocratie. Les démocrates, dépassés en nombre et relégués au statut de superminorité, ont qualifié les deux derniers mois de « session de l’enfer » consacrée à un « agenda extrémiste ».Le sénateur d’État Jason Pizzo, un démocrate du sud de la Floride, a déclaré que les lois signées par DeSantis étaient « une attaque totale contre la liberté » et que le gouverneur voyait la liberté « comme un slogan de campagne dans sa course à la Maison Blanche ». Il a noté que DeSantis avait déjà signé une interdiction de l’avortement après six semaines ainsi que des lois qui permettaient aux médecins de refuser de fournir des soins pour des motifs moraux ou religieux.Le représentant d’État Carlos Guillermo Smith, un autre démocrate du sud de la Floride, a déclaré que les lois visant la communauté LGBTQ étaient « une attaque sans précédent contre les droits humains » et que DeSantis était « obsédé par le contrôle des corps des femmes et des personnes transgenres ». Il a également critiqué la loi qui interdit aux athlètes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines, affirmant qu’elle était fondée sur des mythes et des stéréotypes.La représentante d’État Fentrice Driskell, la leader démocrate adjointe à la Chambre, a déclaré que la loi qui impose des restrictions sur le vote par correspondance et les boîtes de dépôt des bulletins de vote était « une solution à la recherche d’un problème » et qu’elle visait à « rendre le vote plus difficile pour les électeurs qui ne sont pas d’accord avec le gouverneur ». Elle a également déploré que la loi qui supprime le financement des programmes de diversité et d’équité dans les collèges et universités publiques soit « une attaque contre l’éducation supérieure et la liberté académique ».Ces lois font également face à des défis juridiques de la part de groupes de défense des droits civiques, des organisations de santé et des associations d’électeurs, qui les considèrent comme inconstitutionnelles, discriminatoires ou dangereuses. Par exemple, la loi sur l’interdiction de l’avortement après six semaines a été immédiatement contestée devant les tribunaux par Planned Parenthood et d’autres militants du droit à l’avortement. La loi sur le port d’arme dissimulée sans permis a été attaquée par Everytown for Gun Safety, un groupe de contrôle des armes à feu. La loi sur l’interdiction des preuves de vaccination contre le Covid-19 a été remise en question par les entreprises et les écoles, qui affirment qu’elle entrave leur capacité à protéger leurs employés, leurs clients et leurs étudiants.Source : Gouverneur de FlorideQue pensez-vous de la loi protégeant les milliardaires dans leur conquête spatiale ?Que pensez-vous des autres lois signées par le gouverneur de Floride ?