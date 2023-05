Une pratique qui pourrait viser à éviter que les plaintes ne soient rendues publiques

Tesla supprime les capteurs de stationnement à ultrason pour économiser de l'argent et fait face à des conséquences désastreuses

Les péripéties du Full Self-Driving d'Elon Musk

Tesla défend sa technologie et sa transparence

Selon Handelsblatt, le média a reçu environ 100 gigaoctets de données provenant d’un lanceur d’alerte de Tesla sous la forme d’au moins 23 000 fichiers comprenant des PDF, des tableurs et des courriels. La fuite comprend des données d’employés et de clients, ainsi que des milliers de plaintes impliquant des Tesla qui accélèrent toutes seules, des rapports d’accidents et des allégations de freinage d’urgence (baptisés « freinage fantôme) causé par des avertissements de collision défectueux.Les fichiers contiendraient également un document détaillant la politique de Tesla à l’égard de ses employés, qui leur demandait de communiquer uniquement verbalement avec les clients sur les détails de leurs plaintes, en leur interdisant notamment de mettre les rapports par écrit dans des courriels ou de laisser des détails sur les messageries vocales.Les fichiers comprennent également des tableaux contenant plus de 100 000 noms d’anciens et actuels employés, y compris le numéro de sécurité sociale du chef de la direction de Tesla, Elon Musk, ainsi que des adresses e-mail privées, des numéros de téléphone, salaires des employés, coordonnées bancaires des clients et détails secrets de la production. Les plaintes les plus anciennes dont dispose le Handelsblatt datent de 2015, la plus récente de mars 2022. Au cours de cette période, Tesla a livré environ 2,6 millions de véhicules avec le logiciel Autopilot. La plupart des incidents ont eu lieu aux États-Unis, mais il y a aussi des plaintes de l’Europe et de l’Asie dans les documents — y compris de nombreux conducteurs allemands de Tesla. Le journal Handelsblatt a contacté des dizaines de clients de plusieurs pays. Tous ont confirmé les informations des fichiers Tesla. Au cours des discussions, ils ont donné un aperçu de leurs expériences avec le pilote automatique. Certains ont révélé leur communication avec le constructeur automobile américain, d’autres ont montré des vidéos de l’accident des journalistes de Handelsblatt.« Ils n’envoyaient jamais d’e-mails, tout était toujours verbal », aurait déclaré à Handelsblatt un médecin californien. Le médecin aurait signalé un incident en 2021 affirmant que sa voiture avait accéléré toute seule et s’était écrasée contre des piliers en béton.Dans une partie traduite du reportage de Handelsblatt, les employés de Tesla auraient été informés de marquer les avis et les plaintes comme étant « à usage interne uniquement » et de ne correspondre verbalement qu’avec les clients.« Chaque entrée contient également la mention en caractères gras que l’information, si elle doit être transmise, ne peut l’être que ‘VERBALEMENT au client’ », indique la traduction. « Ne copiez pas et ne collez pas le rapport ci-dessous dans un e-mail, un message texte ou ne le laissez pas dans une messagerie vocale au client », est-il mentionné. Les données du véhicule ne doivent pas non plus être divulguées sans autorisation. Si, malgré le conseil, « une implication d’un avocat ne peut être évitée », alors « cela doit être consigné ».Le rédacteur en chef de Handelsblatt, Sebastian Matthes, a publié une note accompagnant le reportage expliquant la décision du média de publier le contenu des données divulguées, qui pourrait violer le droit à la vie privée de l’Union européenne, après des mois d’enquête sur les fichiers et d’interviews de clients mécontents.Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Handelsblatt ni aux demandes ultérieures d’autres médias. La société dirigée par Elon Musk fait l’objet d’une enquête du National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis sur plus d’une douzaine d’accidents impliquant son système d’assistance à la conduite Autopilot.La politique de Tesla de ne pas consigner par écrit les plaintes des clients soulève des questions éthiques et juridiques, selon des experts interrogés par Handelsblatt. Selon eux, cette pratique pourrait viser à éviter que les plaintes ne soient rendues publiques ou utilisées comme preuves dans des procès potentiels.« Si Tesla a effectivement demandé à ses employés de ne pas documenter les plaintes des clients par écrit, cela pourrait être interprété comme une tentative de dissimulation », a déclaré à Handelsblatt Michael Kubiciel, professeur de droit pénal à l’université d’Augsbourg.Selon lui, cette politique pourrait constituer une infraction pénale si elle visait à tromper les autorités ou les clients sur la sécurité des véhicules Tesla. Il a également souligné que les employés de Tesla pourraient être tenus responsables s’ils ne signalaient pas les défauts techniques susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui.Pour Markus Roth, professeur de droit civil à l’université de Giessen, la politique de Tesla pourrait également violer le droit des consommateurs. Selon lui, les clients ont le droit d’obtenir des informations écrites sur les défauts de leur véhicule et les mesures correctives prises par le fabricant.« Il est inacceptable que Tesla refuse de fournir ces informations par écrit aux clients », a-t-il déclaré à Handelsblatt. Il a ajouté que les clients pourraient intenter une action en justice contre Tesla s’ils estimaient avoir été lésés par cette politique.Tesla n’est pas le seul constructeur automobile à faire face à des accusations de dissimulation de plaintes des clients. En 2014, General Motors a accepté de payer une amende de 900 millions de dollars pour avoir caché un défaut d’allumage qui avait entraîné la mort de 124 personnes. En 2015, Volkswagen a reconnu avoir truqué les tests d’émissions de ses véhicules diesel, ce qui lui a coûté plus de 30 milliards de dollars en amendes et en indemnisations.Au fil du temps, Tesla s'est progressivement débarrassé de certains composants de sa voiture. L'entreprise a par exemple décidé de se débarrasser du radar puis, en octobre 2022, a annoncé sa décision de se séparer des capteurs ultrasons, principalement utilisés pour détecter des obstacles proches (notamment pour les systèmes de stationnement autonome), dans un premier temps sur les Model 3 et Model Y, puis du Model S et du Model X cette année. Tesla a d'ailleurs amorcé la transition vers son système Tesla Vision, qui repose uniquement sur des caméras et ses logiciels de vision par ordinateur, en retirant progressivement le radar de ses véhicules électriques dès 2021.Tesla a donc supprimé les capteurs de stationnement à ultrasons traditionnels, qui utilisent des ondes ultrasonores pour détecter la distance des objets à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule, et s'appuie désormais uniquement sur la vision de la caméra pour créer une image de l'environnement du véhicule.Cette image est ensuite destinée à donner au véhicule une évaluation précise de sa proximité avec les objets.Un concessionnaire indépendant de véhicules électriques et propriétaire de Tesla au Royaume-Uni a tourné une vidéo et a démontré à quel point la vision de Tesla est mauvaise lorsqu'un Tesla Model Y mis à jour est soumis à un certain nombre de situations de stationnement de base.Dans la vidéo, on peut voir la voiture renverser un piéton à basse vitesse, tout en affirmant qu'elle avait encore de la place pour continuer plus loin. D'autres parties de la vidéo montrent la carte de conscience de la situation de la voiture qui est constamment modifiée. À un moment donné, elle montre un gros camion sur le chemin de la voiture, même si aucun des véhicules autour de la voiture n'a jamais bougé pendant la démonstration.Il y a aussi des parties de la vidéo où la technologie de stationnement cesse complètement de fonctionner pendant une brève période.Tesla a publié une nouvelle version de son controversé logiciel «Full Self-Driving Beta» le mois dernier. Parmi les mises à jour de la version 11.4, il y a de nouveaux algorithmes qui déterminent le comportement de la voiture vis-à-vis des piétons. Une vidéo publiée sur Twitter montre que même si le système Tesla peut détecter les piétons qui traversent la route, une Tesla peut choisir de ne pas s’arrêter ou ralentir comme elle le faisait avant. La vidéo a été postée par le compte Whole Mars Catalog, un compte pro-Tesla très populaire avec plus de 300 000 abonnés.La mise à jour de la version 11.4 en avril était censée améliorer le comportement des voitures, mais il y a maintenant plus de preuves que la bêta FSD conduit toujours Tesla à enfreindre le code de la route. La section 7 du manuel du conducteur de Californie, qui traite des lois et des règles de la route, stipule que les piétons sont considérés comme des usagers de la route vulnérables et que « les piétons ont la priorité sur les passages pour piétons marqués ou non. S'il y a une limite avant le passage pour piétons, arrêtez-vous à la limite et laissez les piétons traverser la rue. »Ce n'est pas non plus la première fois que le logiciel de Tesla est programmé pour enfreindre le code de la route.Tesla a toujours défendu sa technologie Autopilot, affirmant qu’elle rend la conduite plus sûre et plus confortable. Selon la société, les accidents impliquant ses véhicules sont rares et souvent dus à une erreur humaine ou à une mauvaise utilisation du système.Tesla publie régulièrement des rapports sur la sécurité de ses véhicules, basés sur les données collectées par ses capteurs et ses caméras. Selon le dernier rapport, datant du premier trimestre 2023, les véhicules Tesla ont connu un accident tous les 6,6 millions de kilomètres parcourus avec Autopilot activé, contre un accident tous les 2,9 millions de kilomètres parcourus sans Autopilot.Tesla affirme également être transparent avec ses clients et les autorités. La société déclare qu’elle coopère pleinement avec les enquêtes du NHTSA et qu’elle fournit toutes les informations nécessaires sur les incidents impliquant ses véhicules.« Nous prenons au sérieux la sécurité de nos clients et nous nous efforçons de résoudre rapidement tout problème qui pourrait survenir », a déclaré un porte-parole de Tesla en février 2023. « Nous sommes fiers de la confiance que nos clients nous accordent et nous continuerons à innover pour rendre nos véhicules encore plus sûrs ».Toutefois, Tesla a vu sa réputation se ternir aux yeux des consommateurs américains, selon un récent sondage sur les marques les plus réputées aux États-Unis : le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk a chuté de 50 places pour se classer au 62ème rang sur 100 entreprises sur la liste La révélation des documents divulgués pourrait ternir davantage l’image de Tesla et éroder la confiance de ses clients. La révélation des documents divulgués pourrait ternir davantage l'image de Tesla et éroder la confiance de ses clients. Elle pourrait également entraîner des poursuites judiciaires ou des sanctions réglementaires, qui pourraient affecter la rentabilité et la croissance de la société.Source : Handelsblatt