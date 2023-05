Après s'être imposé comme un acteur incontournable sur le marché des GPU, Nvidia tente désormais de se faire une place de choix sur le marché en pleine croissance et hautement concurrentiel de l'IA. Pour y parvenir, Nvidia dispose d'un puissant levier : ses GPU. Une GPU (Graphics processing unit - unité de traitement graphique) est une unité de traitement spécialisée dotée d'une capacité de calcul mathématique améliorée, ce qui en fait un outil idéal pour l'apprentissage automatique. En effet, l'apprentissage automatique était lent, imprécis et inadapté à de nombreuses applications actuelles. Mais l'inclusion et l'utilisation des GPU ont changé la donne.Conçues à l'origine pour le rendu d'images 2D et 3D, de vidéos et d'animations sur un ordinateur, les GPU sont aujourd'hui utilisées dans des applications qui vont bien au-delà du traitement graphique, notamment dans les domaines de l'analyse, du calcul haute performance (HPC) et de l'apprentissage automatique. Ce type de calcul, qui utilise la capacité de traitement parallèle des processeurs graphiques, est souvent appelé "GPGPU" (General Purpose GPU). En gros, les GPU ont fait une différence remarquable pour les systèmes d'IA. Nvidia est conscient de cet enjeu et s'affaire à surfer sur cette vague pour s'imposer un acteur majeur du domaine de l'IA.Nvidia a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur de plus de 50 % aux estimations de Wall Street et a déclaré qu'il augmentait son offre pour répondre à la demande croissante de ses puces d'IA. Les puces de Nvidia (ses GPU notamment) sont utilisées dans la formation de la plupart des systèmes d'IA existants aujourd'hui, notamment ChatGPT et de nombreux services similaires. À la suite de l'annonce, les actions de Nvidia, la société de semiconducteurs cotée en bourse ayant la plus grande capitalisation boursière au monde, ont grimpé de 28 % après la clôture de la séance pour s'échanger à 391,50 dollars, un record.Cela a augmenté la capitalisation boursière de Nvidia d'environ 200 milliards de dollars pour la porter à plus de 950 milliards de dollars, renforçant ainsi la position de l'entreprise en tant que fabricant de puces le plus précieux au monde et cinquième entreprise la plus valorisée à Wall Street. « Avec tout l'enthousiasme autour de l'IA et le fait que Nvidia ait largement battu les estimations de résultats du premier trimestre et les estimations du deuxième trimestre, cela prouve que l'IA est bien réelle », a déclaré Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille senior chez Synovus Trust à Atlanta. Morgan a déclaré que Synovus possédait des actions Nvidia.La fièvre de l'IA se ressent dans tout Wall Street. Les actions d'autres entreprises liées à l'IA se sont redressées à la suite du rapport solide de Nvidia, ajoutant près de 100 milliards de dollars à la valeur du marché boursier après la cloche. L'action du fabricant de puces concurrent Advanced Micro Devices (AMD) a fait un bond de 10 %. Les actions de Microsoft et d'Alphabet, qui se hâtent tous deux d'incorporer l'IA générative dans leurs plateformes de recherche sur le Web, ont chacune augmenté d'environ 2 %. Le fabricant de logiciels d'IA C3.ai et Palantir Technologies, qui a lancé sa propre plateforme d'IA, ont tous deux grimpé d'environ 8 %.L'intérêt pour l'IA s'est accru cette année après que la startup OpenAI a lancé le chatbot d'IA ChatGPT, attirant un peu plus d'un million d'utilisateurs en l'espace d'une semaine. Avant la publication du rapport de Nvidia mercredi, l'optimisme autour de l'IA avait déjà alimenté une hausse de près de 109 % de son action depuis le début de l'année 2023, faisant du fabricant de puces la société la plus performante du S&P 500 (.SPX) depuis le début de l'année. L'annonce du mercredi signifie que Nvidia va faire pression sur la chaîne d'approvisionnement pour augmenter les livraisons de GPU pour les entreprises d'IA, ainsi que pour ses propres plateformes.Notons que par le passé, Nvidia a eu du mal à répondre à la demande de ses puces d'IA. Elon Musk, directeur général de Tesla, qui serait en train de créer une startup d'IA, a déclaré lors d'une interview cette semaine que les GPU étaient "beaucoup plus difficiles à obtenir que les médicaments". Cependant, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré à Reuters lors d'une interview mercredi que l'entreprise avait commencé la production complète de ses dernières puces d'IA en août de l'année dernière, ce qui lui a donné une certaine marge de manœuvre pour les approvisionnements lorsque les applications de chatbot ont explosé en popularité.« En janvier, la nouvelle demande était incroyablement forte. Nous avons dû passer des commandes supplémentaires et nous nous sommes procuré beaucoup plus d'approvisionnement pour le deuxième semestre de 2023 », a déclaré Huang. Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars pour le trimestre en cours, plus ou moins 2 %. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu un chiffre d'affaires de 7,15 milliards de dollars. « Étant donné la ruée vers l'or de l'IA générative en cours, cela devrait alimenter la demande pour les puces de Nvidia pour le reste de l'année », a déclaré Logan Purk, analyste chez Edward Jones.Le chiffre d'affaires ajusté pour le trimestre clos le 30 avril était de 7,19 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à un chiffre d'affaires de 6,52 milliards de dollars. Selon les données sectorielles fournies par FactSet, les ventes de puces pour centres de données de l'entreprise ont atteint 4,28 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 3,89 milliards de dollars. Par ailleurs, Nvidia n'est pas seul sur le marché des GPU et doit désormais composer avec des concurrents sérieux. Ils sont bien établis dans le domaine des semiconducteurs et certains sont nouvellement arrivés sur le marché des GPU.On peut citer les concurrents tels qu'AMD, Intel, ainsi que de startups comme Cerebras Systems et les efforts internes des entreprises comme Google et Amazon pour développer des puces d'IA. Toutefois, Huang a déclaré que Nvidia avait évolué vers la vente de systèmes complets de supercalculateurs d'IA, plutôt que de simples puces, aux grandes entreprises qui souhaitent posséder une expertise en IA comparable à celle des géants de la technologie de la Silicon Valley. « Aucune entreprise ne peut construire un centre de données d'IA de pointe sans la technologie et tous les logiciels d'un (fournisseur d'informatique en nuage) », a déclaré Huang.« Mais nous avons toutes ces capacités. L'entreprise est un marché très, très différent », a ajouté Huang. Enfin, Nvidia, ainsi que son concurrent Intel, prévoit que la pénurie de puces qui frappe actuellement l'industrie devrait prendre fin cette année. En août dernier, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2023, Huang a déclaré que l'entreprise devait faire face à un stock excédentaire de GPU de la série RTX 3000 avant la sortie de la série RTX 4000. Cette annonce du PDG, ainsi que d'autres, suggère que Nvidia pense la pénurie est terminée. Toutefois, les consommateurs attendent toujours la reprise avec impatience.Source : Nvidia Quel est votre avis sur le sujet ?