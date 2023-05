Meta (alors Facebook) a annoncé en fanfare en mai 2020 l'acquisition de Giphy pour 400 millions de dollars, à un moment où personne ne pensait qu'un distributeur de GIF pouvait être acheté pour une somme aussi élevée. La firme de Menlo Park avait acheté Giphy afin de l'intégrer à sa plateforme Instagram : « beaucoup de gens dans notre communauté connaissent et aiment déjà Giphy. En fait, 50 % du trafic de Giphy provient de la famille d'applications Facebook, dont la moitié d'Instagram. En réunissant Instagram et Giphy, nous pouvons aider les gens à trouver plus facilement les GIF et les autocollants parfaits dans les sections Stories et Live ».Cependant, de nombreux utilisateurs de Giphy étaient mécontents à la suite de l’annonce de l’acquisition de Giphy par Meta. Ceux-ci craignaient notamment que Meta puisse accaparer les informations collectées par les outils d’intégration de Giphy, utilisés actuellement dans de nombreuses applications. Ils redoutaient en outre que Giphy ne soit disponible que sur les applications de Facebook. Certains avaient menacé de ne plus utiliser Giphy. D'autre part, Meta était loin de s'imaginer qu'il venait de s'attirer l'un de ses plus gros ennuis de ces dernières années, car l'acquisition de Giphy a donné lieu à une bataille juridique qui durera presque trois ans.L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) s'est opposée à cette acquisition au motif que la fusion réduisait la dynamique de la concurrence. Elle a déclaré que l'acquisition pourrait être utilisée pour refuser ou limiter l'accès d'autres plateformes aux GIF Giphy et générer plus de trafic vers Facebook, WhatsApp et Instagram. La CMA a également soulevé des inquiétudes quant au fait qu'elle pourrait être utilisée pour exiger d'autres plateformes qu'elles fournissent davantage de données pour accéder aux GIF. Enfin, la CMA a fait remarquer que les services publicitaires de Giphy auraient pu raisonnablement concurrencer ceux de Meta.Mais que les services publicitaires de Giphy ont été fermés à la suite de la fusion. En novembre 2021, la CMA a ordonné à Meta de revendre à Giphy, mais Meta s'y est opposé et a fait appel de la décision. La firme de Menlo Park a également contesté les problèmes de concurrence de la CMA et a suggéré qu'il n'y avait aucune chance que l'activité publicitaire de Giphy devienne un concurrent viable à celle de Meta. En réponse à l'enquête du régulateur britannique, l'entreprise a fait valoir que "Giphy n'avait pas d'audience significative en elle-même", et lorsqu'elle a annoncé l'acquisition, Meta a déclaré qu'elle fournissait 50 % de tout le trafic de Giphy.Meta a également déclaré que le régulateur britannique envoyait un message effrayant aux entrepreneurs et aux startups : « ne créez pas de nouvelles entreprises, car vous ne pourrez pas les vendre ». L'entreprise de médias sociaux a perdu la bataille juridique et s'est finalement résolue à revendre le distributeur de GIF. Shutterstock a annoncé mardi qu'il avait conclu un accord avec Meta pour acheter Giphy dans le cadre d'une transaction qui consiste en 53 millions de dollars de liquidités nettes payées à la clôture. Il s'agit d'une perte importante pour Meta qui ne récupèrera finalement que 13 % de la somme investie pour acquérir Giphy en mai 2020.Notons que Meta a annoncé en octobre dernier qu'il abandonnerait tout autre appel et a accepté à contrecœur de se débarrasser de Giphy, mais le processus formel de désinvestissement n'a pas commencé avant que la CMA ne rende son ordonnance finale en janvier de cette année. L'ordonnance donnait à Meta un délai déterminé pour vendre son actif, ce qui signifiait que l'horloge tournait pour que Meta conclue un accord. Shutterstock a déclaré mardi que la transaction devrait être finalisée le mois prochain, Meta ayant également signé un accord commercial pour continuer à accéder au contenu de Giphy dans sa suite de produits.Les conditions de la vente impliquaient que Meta vende Giphy comme une entité à part entière, plutôt que par morceaux, et qu'elle trouve un acheteur légitime - une société qui maintiendrait Giphy en tant que moteur de recherche de GIF. La CMA avait également le dernier mot quant à la personne à qui Meta pouvait vendre Giphy. L'accord devrait apaiser les craintes de Giphy, qui a encouragé la CMA à adopter des ordonnances comportementales plutôt que de forcer Meta à vendre le distributeur de GIF. Giphy craignait que les GIF ne soient plus aussi attrayants qu'en 2020, et que la plateforme attire donc surtout des prétendants "faibles ou inappropriés".Giphy a déclaré à la CMA : « le sentiment des utilisateurs à l'égard des GIF sur les médias sociaux montre qu'ils ne sont plus à la mode en tant que forme de contenu, les jeunes utilisateurs en particulier décrivant les GIF comme étant pour les baby-boomers et dégoûtants ». Il a demandé à la CMA d'attendre un acheteur ayant "une connaissance du secteur et une expérience de la gestion d'un groupe de jeunes ingénieurs en technologie, de chefs de produit et d'employés. L'on ignore à quel point l'équipe de Shutterstock est "jeune", mais la bibliothèque de Giphy sera au moins une composante appropriée de la bibliothèque du fournisseur d'images de stock.En attendant, Shutterstock espère se développer davantage auprès des consommateurs. Shutterstock prévoit d'élargir son écosystème d'API grâce à plus de 14 000 intégrations API/SDK de Giphy. L'entreprise gagnerait 1,7 milliard d'utilisateurs quotidiens effectuant plus de 1,3 milliard de recherches par jour et générant 15 milliards d'impressions médiatiques quotidiennes, y compris sur le site web et l'application Giphy. Elle comptera en outre de nouveaux partenaires, car Giphy est intégré à de nombreuses plateformes professionnelles telles que Microsoft Teams et Slack et à des plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Snapchat.Par ailleurs, Giphy a conclu des partenariats avec des médias, dont Disney, NBC et Netflix, et des ligues sportives, comme la NFL. « Shutterstock espère utiliser ces partenariats pour accroître son potentiel marketing et publicitaire en incitant les consommateurs à utiliser des GIF et des autocollants pertinents dans des "conversations informelles" », a déclaré Paul Hennessy, PDG de Shutterstock, dans un communiqué de presse. Les actions de Shutterstock ont augmenté de près de 2 % au cours de la matinée de mardi. En fin de compte, Meta perd plusieurs millions de dollars dans cette procédure de vente forcée et devra également régler des amendes en attente.Meta s'apprête à perdre 262 millions de dollars et doit également, auxquels s'ajoutent l'amende de 69,6 millions de dollars imposée par la CMA en octobre 2021 pour avoir procédé à des fusions sans autorisation, et l'amende de 2 millions de dollars infligée en février 2022. Tom Smith, ancien directeur juridique de la CMA et actuel associé du cabinet londonien Geradin Partners, a déclaré : « Meta a décidé de mener à bien la fusion avant d'obtenir l'autorisation de la CMA ». Smith a ajouté que le Royaume-Uni est assez unique en ce sens que les entreprises ont la possibilité de conclure des fusions sans avoir obtenu une autorisation réglementaire.Mais il est évident que des problèmes peuvent survenir rétrospectivement si les autorités décident d'examiner l'opération de plus près. « Vous pouvez réaliser votre fusion, mais le problème est que si vous la réalisez, vous prenez le risque que la CMA commence à enquêter après coup et vous rende la vie difficile en vous obligeant à garder les deux entreprises séparées et, éventuellement, à la fin de tout cela, à vendre l'entreprise que vous venez d'acheter », a déclaré Smith. Tout cet argent perdu ne fera peut-être pas perdre trop de sommeil à un géant comme Meta, mais l'inquiétude des analystes concerne les acquisitions futures dans l'industrie.Plus précisément, l'on s'inquiète de ce que la vente forcée de Giphy signifie pour les futures acquisitions des Big Tech et pour l'innovation technologique. Rappelons que la CMA est également opposée au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. La CMA a fait part de son opposition en avril, mais trois semaines plus tard, le régulateur européen a approuvé l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Les discussions sont en cours et la CMA n'a pas annoncé de mesures.Source : communiqué de presse de Shutterstock Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la vente de Giphy ?Le régulateur britannique a-t-il bien fait de forcer cette vente ?Selon vous, quels impacts cela pourrait avoir sur l'industrie ?Que pensez-vous du rachat de Giphy par Shutterstock ? Est-elle conforme aux lois antitrust ?Pensez-vous que le régulateur britannique va trouver à redire sur le rachat de Giphy par Shutterstock ?