L'affaire s'inscrit dans le cadre des révélations faites en 2013 par Edward Snowden, l'ancien contractant de l'Agence nationale de sécurité (NSA) des États-Unis, qui a révélé que les autorités américaines avaient accédé à de nombreuses reprises aux informations des citoyens par le biais d'entreprises technologiques telles que Facebook et Google. Max Schrems, un militant autrichien de la protection de la vie privée, a alors intenté une action en justice contre Facebook pour ne pas avoir protégé ses droits à la vie privée. Il a déclenché ainsi une bataille de dix ans sur la légalité du transfert des données personnelles des internautes basés dans l'UE vers les États-Unis.Facebook et les autres géants de la Silicon Valley s'appuient sur ce qu'ils appellent les clauses contractuelles types (standard contractual clauses - SCC) pour transférer les données personnelles des Européens de l'autre côté de l'Atlantique. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis n'avaient pas mis en place des contrôles suffisants pour protéger les informations personnelles des Européens. Washington a récemment déclaré avoir pris de nouvelles mesures visant à faire en sorte que les agences de renseignement américaines respecteront les nouvelles règles régissant l'accès à ces données.Mais cela ne convainc pas les autorités européennes. Ainsi, DCP des données sanctionnera Facebook pour n'avoir pas tenu compte d'un avertissement de la CJUE visant à protéger les données des utilisateurs des regards indiscrets des services de sécurité américains une fois qu'elles sont transférées vers des serveurs outre-Atlantique. Meta, propriétaire de Facebook, devrait se voir infliger une amende record pour atteinte à la vie privée. Selon des sources au fait de l'affaire, l'amende, dont le montant sera connu publiquement ce lundi, devrait éclipser la pénalité de 746 millions d'euros (809 millions de dollars) infligée à Amazon en 2021 par le Luxembourg.Outre l'amende, le régulateur irlandais, qui supervise les activités européennes de la plupart des entreprises de la Silicon Valley, ordonnera également au réseau social de mettre fin à tous les transferts de données vers les États-Unis qui s'appuient sur les clauses contractuelles supposées dangereuses. La décision irlandaise ne visera que Facebook et n'affectera pas les autres services de Meta, tels qu'Instagram, ni aucun des autres géants technologiques américains qui ont transféré des données de la même manière. L'interdiction devrait être assortie d'une période de transition et sera probablement suivie d'un recours de Meta devant les tribunaux irlandais.C'est la dernière étape d'une longue saga qui a fini par plonger Facebook et des milliers d'autres entreprises dans un vide juridique. En 2020, les juges européens ont annulé une décision de l'UE réglementant les flux de données transatlantiques. Si les juges n'ont pas annulé les clauses contractuelles, les doutes sur la protection des données aux États-Unis ont conduit à une ordonnance préliminaire de la DCP informant Facebook qu'il ne pouvait plus transférer de données vers les États-Unis par cette autre méthode non plus. L'interdiction des transferts de données était largement attendue, ce qui a incité Meta à menacer de se retirer totalement de l'UE.Dans un article paru en 2020, Nick Clegg, le responsable politique de Meta, a déclaré que la suspension des transferts de données sur la base de clauses contractuelles types (SCC) pourrait avoir "un effet considérable sur les entreprises qui s'appuient sur ces outils et sur les services en ligne dont dépendent beaucoup de personnes et d'entreprises". Dans ses derniers résultats trimestriels, Meta a déclaré qu'en l'absence de ces clauses ou d'autres moyens alternatifs de transfert de données, elle serait "probablement dans l'incapacité d'offrir un certain nombre de ses produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram, en Europe".Johnny Ryan, membre du Conseil irlandais pour les libertés civiles et militant pour une meilleure protection des données personnelles des internautes, a déclaré qu'une sanction financière de plus de 746 millions d'euros ne serait pas suffisante si Facebook ne modifiait pas fondamentalement son modèle d'entreprise basé sur les données des utilisateurs. « Une contravention d'un milliard d'euros est sans conséquence pour une entreprise qui gagne beaucoup plus de milliards en se garant illégalement », a-t-il déclaré. L'organisme irlandais de la protection des données a infligé à Meta une amende totale de près d'un milliard d'euros depuis septembre 2021.En novembre dernier, Meta a été condamné à une amende de 265 millions d'euros (230 millions de livres sterling) par l'organisme de surveillance après une violation qui a entraîné la publication en ligne des données de plus de 500 millions d'utilisateurs. Cette amende est intervenue quelques semaines après une précédente amende de plus de 405 millions d'euros infligée à Meta pour avoir laissé des adolescents créer des comptes Instagram affichant publiquement leurs coordonnées, dont leurs numéros de téléphone et leurs adresses électroniques. Toutefois, l'UE et les États-Unis négocient actuellement un nouvel accord sur le transfert de données transatlantique.Cet accord, dont les termes sont encore inconnus du public, aurait déjà fait l'objet d'un accord au niveau politique. Ainsi, les analystes estiment que toute suspension serait vidée de son sens si les États-Unis et l'Union européenne mettaient en œuvre ce nouvel accord de transfert de données. Enfin, les personnes au fait des plans de la DCP affirment que le régulateur irlandais a voulu prononcer la sanction contre Meta avant le cinquième anniversaire du RGPD de l'UE.