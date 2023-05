Regarder YouTube sur votre téléviseur connecté pourrait devenir plus frustrant si vous ne payez pas pour éviter les publicités. Lors de son événement annuel YouTube Brandcast qui a eu lieu mercredi à New York, la société a déclaré avoir apporté des améliorations à l'affichage de publicité sur les téléviseurs connectés, au mépris total de l'expérience des utilisateurs. En effet, YouTube ajoutera bientôt des publicités de 30 secondes impossibles à ignorer aux vidéos les plus regardées sur les téléviseurs connectés. L'entreprise précise que les téléspectateurs verront une seule publicité de 30 secondes au lieu de deux publicités consécutives de 15 secondes.Mais cela ne signifie pas pour autant que les publicités plus courtes disparaîtront complètement. Les publicités de 30 secondes seront disponibles pour les annonceurs via YouTube Select, une plateforme publicitaire ciblant les cinq premiers pourcentages du contenu de YouTube. L'entreprise affirme que 70 % des impressions de YouTube Select proviennent des téléviseurs connectés, ce qui en fait la plateforme idéale pour les publicités plus longues. Le nouveau format court permettra donc aux annonceurs de présenter davantage leurs services ou leurs produits d'une manière permettant "une narration plus riche". Les responsables de YouTube ont expliqué :« Nous savons que la diffusion de créations plus longues sur grand écran correspond à vos objectifs et permet une narration plus riche. YouTube Select représente désormais plus de 70 % des impressions sur l'écran de télévision, et nous vous permettons donc d'utiliser plus facilement vos ressources existantes devant le contenu le plus diffusé. Ce format s'intègre également de manière transparente dans ce que les téléspectateurs attendent et expérimentent déjà sur le grand écran. Au lieu de voir deux publicités de 15 secondes consécutives, ils verront une publicité de 30 secondes ». Ils pensent que le changement ne gênera pas les utilisateurs.« Davantage de téléspectateurs regardent YouTube sur le plus grand écran de leur maison. Les spectateurs, en particulier les plus jeunes, ne font plus de distinction entre le type de contenu qu'ils regardent », a déclaré Neal Mohan, PDG de YouTube, lors de l'événement Brandcast. Les mises à jour de l'expérience publicitaire font suite à un rapport de l'agence de marketing Nielsen selon lequel YouTube (à l'exclusion de YouTube TV) est le seul service de diffusion en continu aux États-Unis dont la durée d'écoute augmente, alors que d'autres services comme Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Peacock et Hulu ont diminué ou sont restés stables.Le rapport indique que l'audience de YouTube a augmenté de 1,5 % entre le 27 mars et le 30 avril 2023. Depuis quelque temps, l'entreprise cherche à obtenir des fonds pour la publicité à la télévision en se présentant aux upfronts TV, ainsi qu'aux NewFronts numériques, aux côtés d'autres grandes entreprises technologiques comme Meta et Snap. Il s'agit peut-être de la bonne décision pour l'entreprise, car non seulement cela lui permettrait de facturer les prix des publicités télévisées, mais près de la moitié de l'audience de YouTube aux États-Unis se fait désormais sur les téléviseurs, comme l'a rapporté The Information au début du mois.L'entreprise a annoncé lors de l'événement de mercredi qu'en incluant YouTube TV, YouTube a touché plus de 150 millions de personnes sur les téléviseurs connectés aux États-Unis le mois dernier. En outre, YouTube propose, à titre expérimental, des "expériences de pause" sur les téléviseurs connectés. Il s'agit de publicités qui s'affichent lorsque vous mettez en pause ce que vous regardez, à l'instar des promotions lancées par Hulu en 2019. Elles devraient être très visuelles et même interactives, et pourraient inclure des codes QR que vous pouvez scanner pour éventuellement visiter le site web ou les canaux de médias sociaux des marques.Dans l'image ci-dessus, par exemple, vous verrez une publicité vous encourageant à scanner un code QR pour obtenir une réduction de 15 %. Outre les publicités impossibles à ignorer et les expériences de pause, YouTube a également déclaré que les annonceurs pourront bientôt atteindre les fans de football sur l'ensemble de son contenu NFL. Cela comprend les matchs en direct sur YouTube TV et Primetime Channels, ou lorsqu'ils regardent les temps forts, les commentaires d'après-match ou d'autres contenus connexes. Bien entendu, YouTube a tenu à vanter ses capacités en matière d'intelligence artificielle lors de l'événement.Entre autres choses, l'entreprise a souligné que Google AI peut aider les annonceurs à trouver la meilleure combinaison de formats pour atteindre les objectifs de leur campagne. Par ailleurs, les annonces de mercredi font suite à une campagne de lutte contre les bloqueurs de publicité menée par la plateforme d'hébergement de vidéos. La semaine dernière, YouTube a révélé qu'il expérimentait des messages contextuels indiquant aux utilisateurs que "les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur YouTube". La plateforme encourage les utilisateurs à s'abonner à YouTube Premium pour bénéficier d'une expérience sans publicité.La fonctionnalité serait toujours en phase de test et l'on ignore si Google envisage de l'étendre à tous les utilisateurs après cette phase. Un porte-parole de YouTube a déclaré : « nous menons une petite expérience à l'échelle mondiale pour inciter les spectateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium. La détection des bloqueurs de publicité n'est pas nouvelle, et d'autres éditeurs demandent régulièrement aux spectateurs de désactiver les bloqueurs de publicité », a déclaré le porte-parole. On ne sait pas non plus dans combien de régions YouTube affiche ces avertissements.En ce qui concerne les annonces de mercredi, YouTube n'a pas précisé quand ces changements - les publicités de 30 secondes et les publicités à la pause - seront mis en œuvre. Certaines sources indiquent toutefois que les publicités de 30 secondes sont déjà disponibles aux États-Unis et au Canada et seront étendues au reste du monde dans le courant de l'année.Source : YouTube Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des changements apportés par YouTube sur les téléviseurs connectés ?Selon vous, quels impacts ce changement pourrait-il avoir sur la croissance de la plateforme ?