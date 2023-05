BREAKING: SpaceX Starship rocket explodes in midair after launching as the boosters failed to separate from the rocket. https://t.co/8ENh7lSbSv pic.twitter.com/wTqBgYtYMo — ABC News (@ABC) April 20, 2023

Une aberration écologique

La loi étend les protections qui existaient déjà pour les participants au vol spatial, c’est-à-dire les clients qui paient pour un vol suborbital, aux membres d’équipage, qui sont les personnes impliquées dans le lancement, le fonctionnement ou la récupération du véhicule spatial. La loi élargit également la définition d’entité spatiale pour inclure toute entité autorisée à mener des activités spatiales, au-delà de celles qui sont uniquement associées à l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).La loi oblige « l'équipage » et les participants à remplir une renonciation qui accorde des immunités légales aux entreprises spatiales en cas de blessure ou de décès. Toutefois, la loi ne protège pas les sociétés spatiales en cas de négligence grave, de conduite intentionnelle ou de violation des normes fédérales. Elle ne s’applique pas non plus aux dommages causés aux tiers ou à la propriété.La loi a été adoptée avec peu d’opposition par le Sénat et la Chambre de Floride et envoyée au gouverneur Ron DeSantis pour signature. La Floride est un État clé pour l’industrie spatiale, qui contribue à hauteur de 17,7 milliards de dollars à son économie. La loi vise à favoriser le développement du tourisme spatial et à limiter le coût des litiges pour les entreprises comme SpaceX d’Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos, qui prévoient de proposer des vols réguliers à des clients fortunés.La décision de la Floride d'étendre les protections en matière de responsabilité intervient alors que les fusées des milliardaires continuent d'exploser et que de plus en plus d'entreprises privées emmènent de riches passagers dans des aventures interstellaires. Une analyse du Sénat de l'État de Floride admet sans ambages quel est l'intérêt de la législation*: « Ce projet de loi a le potentiel de limiter le coût des litiges pour les entreprises engagées dans des activités de vols spatiaux ».Contrairement à la Nasa, qui tente d'éviter les risques, SpaceX a la réputation de montrer sa volonté de faire exploser des vols d'essai, Musk affirmant que l'entreprise privée profite de la compréhension de ce qui ne va pas. SpaceX a construit son propre port spatial, nommé Starbase, sur le golfe du Mexique à Boca Chica, au Texas, pour lancer ses fusées. Plusieurs autres vaisseaux sont déjà en production pour de futurs tests.SpaceX travaille actuellement sur un véhicule appelé Starship, un système réutilisable qui, selon l'entreprise, sera « le lanceur le plus puissant jamais développé au monde ». Musk a déclaré qu'il avait développé Starship, précédemment nommée BFR (fortement sous-entendu comme signifiant Big Fucking Rocket), afin que les humains puissent éventuellement devenir une espèce interplanétaire. Pour ce faire, il a l'intention de commencer la colonisation de Mars, qui, selon lui, est nécessaire pour préserver l'humanité au cas où un événement destructeur de la planète, comme une guerre nucléaire ou une frappe d'astéroïde, anéantit la vie sur Terre.SpaceX affirme que Starship, qui a une capacité de charge utile allant jusqu'à 150 tonnes, pourra transporter des dizaines de personnes sur des vols interplanétaires de longue durée. Il a déjà un voyage financé par des fonds privés pour 11 personnes autour de la lune prévu pour cette année, bien que ce calendrier semble désormais irréaliste. La Nasa a également engagé SpaceX pour faire atterrir des astronautes, dont la première femme, sur la Lune dès 2025 dans le cadre de son programme Artemis. Cette date est également considérée comme trop ambitieuse.Le projet de loi a été adopté par le Sénat de l'État 39–0 et la Chambre d'État 107–5. La décision massivement bipartite d'accorder des protections juridiques spéciales aux entreprises dirigées par certaines des personnes les plus riches du monde se reflète dans le montant des dons de ces entités aux politiciens des deux partis.SpaceX de Musk a dépensé quelque 8 millions de dollars en efforts de lobbying depuis 2020 et a fait don d'un million de dollars supplémentaires aux membres des deux partis au cours du seul cycle électoral de 2022. Blue Origin de Bezos a dépensé quelque 6,3 millions de dollars en efforts de lobbying depuis 2020, tout en envoyant un peu plus d'un demi-million de dollars aux membres des deux partis en 2022.Alors que des milliardaires comme Jeff Bezos et Elon Musk font la course dans la conquête de l'espace, un calcul a remis en question l'intérêt de cet exercice. Dans l'édition 2021 du, l'empreinte carbone d'un court trajet dans l'espace est comparée aux émissions d'une vie pour les plus pauvres du monde. La statistique résume parfaitement la répartition inégale entre ceux qui causent des dommages climatiques et ceux qui en souffrent. World Inequality Report est un rapport du World Inequality Lab de la Paris School of Economics qui fournit des estimations des inégalités mondiales de revenu et de richesse sur la base des résultats les plus récents compilés par la World Inequality Database.Lene nomme pas les deux milliardaires les plus souvent associés aux voyages spatiaux : Elon Musk et Jeff Bezos. SpaceX de Musk a lancé de nombreuses fusées, mais aucune à des fins touristiques pour le moment. Cependant, Blue Origin de Bezos a notamment envoyé le PDG lui-même lors d'un événement très médiatisé en juillet de l'année de publication du rapport (Richard Branson, un autre milliardaire, a lui aussi fait partie du voyage dans l'espace). Tous ces vols ont des coûts de carbone en plus de leurs coûts fiscaux.« L'illustration la plus frappante de l'extrême pollution associée aux inégalités de richesse ces dernières années est peut-être le développement des voyages spatiaux. Les voyages dans l'espace devraient coûter de plusieurs milliers de dollars à plusieurs dizaines de millions de dollars par voyage. Un vol de 11 minutes émet pas moins de 75 tonnes de carbone par passager une fois prises en compte les émissions indirectes (et plus vraisemblablement de l'ordre de 250 à 1 000 tonnes). À l'autre extrémité de la distribution, environ un milliard d'individus émettent moins d'une tonne par personne et par an. Au cours de sa vie, ce groupe d'un milliard d'individus n'émet pas plus de 75 tonnes de carbone par personne. Il faut donc quelques minutes dans un voyage spatial pour émettre au moins autant de carbone qu'un individu du million inférieur en émettra au cours de sa vie. Cet exemple montre qu'il n'y a guère de limite aux émissions de carbone des ultra-riches ».Bien que le passage ne fasse pas référence à l'entreprise de Jeff Bezos concernant les voyages dans l'espace, les 11 minutes évoquées par le rapport sont assez proches de cette référence. Pour être clair, Blue Origin s'appuie sur un carburant qui lui-même n'émet pas de dioxyde de carbone lorsqu'il est brûlé, mais est fabriqué selon un processus à très forte intensité de carbone. Et l'équipe a également fait des estimations très prudentes, notant que la gamme réelle des émissions était probablement beaucoup plus que 75 tonnes par personne. Ce que le rapport montre, c'est que le coût du carbone de quelques minutes d'apesanteur équivaut à la production de carbone à vie d'un individu du milliard inférieur.Il met en évidence les contributions inégales apportées par quelqu'un qui fait la navette dans un jet privé ou, disons, à une entreprise consacrée au lancement de fusées par rapport aux agriculteurs de subsistance. De plus, ceux qui peuvent se permettre un vol spatial seront en grande partie à l'abri des dommages climatiques causés par leurs voyages, tandis que ceux des pays pauvres seront obligés de supporter le poids de ces impacts. Après son retour sur Terre, Bezos a déclaré qu'il s'était rendu compte que nous avions « une planète, nous la partageons et elle est fragile ». Alors que voler sur une fusée Blue Origin lui a peut-être ouvert les yeux, cela ne remet pas en cause le fait que le tourisme spatial n'est pas un moyen très égal de partager les ressources de la planète.Le rapport a également noté que les % des individus les plus riches émettent environ 110 tonnes d'émissions de carbone par an, un nombre extrêmement faible s'il est comparé aux 0,1 % les plus riches (467 tonnes) et aux 0,01 % les plus riches (2 530 tonnes). Ainsi, tous les vols à haute altitude mis à part, les individus les plus riches produisent encore beaucoup plus de pollution par le carbone au cours d'une année moyenne qu'un individu du milliard inférieur ne le fait au cours de sa vie.Les auteurs du World Inequality Report ont exhorté les gouvernements à « cibler davantage les pollueurs riches » tout en définissant des politiques climatiques.Sources : Projet de loi sur la responsabilité des entités de vol spatial ( 1 2 ), dépenses en lobbying ( Elon Musk Jeff Bezos ), World Inequality Report Que pensez-vous de la loi adoptée par la Floride ?Trouvez-vous que les sociétés spatiales devraient être responsables en cas de dommages causés par leurs activités ?Seriez-vous prêt à signer une décharge pour participer à un vol spatial ?