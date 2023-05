World ID & World App are coming to the @OptimismFND Mainnet 🪩 🔴https://t.co/0utgzeWihY — Worldcoin (@worldcoin) May 11, 2023

Worldcoin est un projet de cryptomonnaie annoncé en 2019. Cofondée par Sam Altman d'OpenAI, l'entreprise souhaite fusionner la blockchain et la biométrie afin que ceux qui acceptent qu'on scanne leurs yeux soient récompensés par un jeton numérique appelé Worldcoins (WDC). En effet, alors que les problèmes de cybersécurité et de fuites de données se multiplient, Altman a lancé le projet pour limiter les escroqueries et les violations causées par les robots et les mauvais acteurs en scannant vos globes oculaires et en vous attribuant des cryptomonnaies. Une phase bêta serait déjà en cours et le projet pourrait être lancé avant la fin du mois de juin.Le site du projet indique : « Worldcoin est un protocole à code source ouvert, soutenu par une communauté mondiale de développeurs, d'individus, d'économistes et de technologues qui s'engagent à élargir la participation et l'accès à l'économie mondiale. La Worldcoin Foundation en est l'intendante ; elle soutiendra et développera la communauté Worldcoin jusqu'à ce qu'elle devienne autosuffisante. Tools for Humanity a participé au lancement de Worldcoin et joue actuellement le rôle de conseiller auprès de la fondation et d'opérateur de l'application World App. Actuellement en version bêta, Worldcoin devrait être lancé au cours du premier semestre 2023 ».Citant trois personnes au courant de l'affaire, le Financial Times a rapporté que Worldcoin est en pourparlers pour un nouveau cycle de financement d'une valeur d'au moins 100 millions de dollars. Selon l'une de ces personnes, ce tour de table est soutenu à la fois par des investisseurs existants et par de nouveaux investisseurs. Les anciens bailleurs de fonds sont a16z crypto, Coinbase, Khosla Ventures et Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de la bourse de cryptomonnaies FTX. L'année dernière, Worldcoin a obtenu 100 millions de dollars de la part d'investisseurs grâce à une vente de jetons qui a valorisé la société à environ 3 milliards de dollars.Ce tour de table, qui a eu lieu en mars 2022, a précédé une période difficile pour les cryptomonnaies, au cours de laquelle les actifs phares tels que le bitcoin et l'éther ont vu leur prix s'effondrer et des entreprises de premier plan, dont FTX, se sont effondrées. Le financement à risque des startups du Web3 a chuté de 9,1 milliards de dollars au premier trimestre 2022 à 1,7 milliard de dollars en 2023, soit une baisse de 82 % d'une année sur l'autre. « C'est un marché baissier. Il est remarquable qu'un projet dans cet espace obtienne un tel montant d'investissement », a déclaré l'une des sources à propos du financement obtenu par le projet Worldcoin.La technologie bêta de Worldcoin s'appelle "The Orb", qui capture une image de l'iris d'un utilisateur pour l'embarquer, peu importe qui il est, et où il se trouve dans le monde. L'image est ensuite convertie en un code de hachage alphanumérique. Si le code n'a jamais été téléchargé auparavant, il est alors enregistré dans la base de données du projet et génère un portefeuille de cryptomonnaies avec un code QR unique. Selon le site du projet, il s'agit du premier jeton à être distribué globalement et gratuitement à des personnes pour le simple fait d'être un individu unique. Et le système aurait été créé en tenant compte de la protection de la vie privée.Ainsi, la base de données est remplie de codes de hachage plutôt que de photos de globes oculaires, et les utilisateurs sont identifiés par des codes de portefeuille QR plutôt que par leur vrai nom. Une fois qu'un portefeuille unique est généré, les utilisateurs reçoivent de l'argent gratuitement. Les utilisateurs inscrits dans la base de données de Worldcoin recevront 80 % de l'offre de cryptomonnaie, tandis que 10 % seront réservés à l'entreprise et 10 % iront aux investisseurs. Mais intégrer tout le monde dans le système Worldcoin s'avère une tâche très difficile, étant donné que la technologie Orb est nécessaire, mais qu'il n'existe que 30 prototypes d'Orb.Un peu plus de 1 700 000 personnes se seraient déjà inscrites au projet Worldcoin, notamment en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie. Cependant, le système pose des préoccupations liées à la vie privée et d'ordre éthique. Le défenseur de la vie privée Edward Snowden, l'homme devenu célèbre pour avoir divulgué en 2013 des documents sur des programmes et des outils de surveillance de masse des États-Unis, a beaucoup de problèmes avec le concept. Snowden, qui s'oppose à la plupart des cas d'utilisation de la biométrie depuis ses révélations en 2013, a demandé à Altman et ses associés de ne pas cataloguer les globes oculaires.« On dirait qu'il s'agit de produire une base de données globale (hachée) des scans de l'iris des personnes (par souci d'"équité", et d'écarter les implications en disant "nous avons supprimé les scans !" Oui, mais vous sauvegardez les "hashs" produits par les scans. Des hashs qui correspondent à de futurs scans. Ne cataloguez pas les globes oculaires », a-t-il dans une série de tweets en octobre 2021 lorsque Worlcoin a révélé ses plans pour la première fois. Snowden a souligné que même si les scans des yeux étaient supprimés, les hashs issus des scans précédents pourraient permettre d'identifier les personnes scannées à nouveau à l'avenir.Beaucoup ont raillé le concept, notamment en prédisant une violation de données inévitable qui pourrait entraîner la fuite et la vente d'informations biométriques sur Internet. D'autres ont souligné qu'il n'y a aucune garantie que les données ne tomberont pas entre les mains de tiers. Worldcoin devra espérer que la promesse de cryptomonnaie gratuite sera suffisante pour dissuader ces inquiétudes. Altman a répondu aux critiques de Snowden en défendant le modèle de confidentialité sur lequel se base Worldcoin. « Je pense que Worldcoin préserve mieux la vie privée que les services centralisés que nous utilisons aujourd'hui », a-t-il déclaré.« Tout ce que Worldcoin, ou qui que ce soit, peut dire, c'est si quelqu'un s'est déjà inscrit au service. Le hash est découplé cryptographiquement du portefeuille et de toutes les transactions futures », a-t-il déclaré. Malgré ces explications, Snowden était loin d'être satisfait. Snowden a admis que les techniques de protection de la vie privée mises en place par Worldcoin étaient "intelligentes et appréciées". Mais il a souligné que les données biométriques pouvaient toujours être utilisées à mauvais escient. En outre, Snowden est également comme pour ses critiques virulents à l'encontre des monnaies numériques de banque centrale (MNBC).Par le passé, Snowden a publié un article dans une lettre d'information dans lequel il affirmait que les monnaies numériques de banque centrale étaient "le plus récent danger qui se profile à l'horizon pour le public". Il a déclaré que les MNBC pourraient permettre aux autorités fiscales et gouvernementales d'accéder aux données de santé des utilisateurs. Il a suggéré que la technologie pourrait empêcher les utilisateurs de MNBC à risque d'acheter ce qu'ils veulent, même s'il ne s'agit que d'une barre chocolatée. D'autres ont également critiqué le projet Worldcoin, laissant entendre qu'il s'agit simplement d'une entreprise de collecte de données biométriques.Source : Worldcoin Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de cryptomonnaie Worldcoin ?Le projet est-il respectueux de la vie privée comme le prétend Altaman ?Selon vous, quelles sont les préoccupations éthiques que pose le projet Worldcoin ?Seriez-vous prêt à utiliser la cryptomonnaie Worldcoin ? Pourquoi ?