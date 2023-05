Des allégations réfutées par Bytedance

TikTok affirme avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts de sécurité des données

Les allégations du procès (que Bytedance nie et s'est engagé à contester) surviennent à un moment d'examen minutieux aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux sur le niveau de contrôle, le cas échéant, que Pékin est en mesure d'exercer sur TikTok, l'application de médias sociaux aux contenus extrêmement populaires.Yintao "Roger" Yu a déposé une plainte pour licenciement abusif contre Bytedance devant la Cour supérieure de San Francisco au début du mois. Il dit avoir travaillé dans l'entreprise d'août 2017 à novembre 2018, en tant que responsable de l'ingénierie pour les opérations américaines.Dans une nouvelle plainte déposée vendredi, Yu a affirmé que le Parti communiste chinois (PCC) avait un bureau spécial dans l'entreprise, parfois appelé le « Comité », qui surveillait Bytedance et « guidait comment il faisait progresser les valeurs communistes fondamentales ». « Le Comité a maintenu un accès suprême à toutes les données de l'entreprise, même les données stockées aux États-Unis », lit-on dans la plainte obtenue par CNN.Le procès de Yu allègue que la société a rendu les données des utilisateurs accessibles au Parti communiste chinois via un canal de porte dérobée, peu importe où se trouvaient les données. Yu a également affirmé qu'il avait observé que Bytedance était « réceptif aux demandes du PCC » de partager, d'élever ou même de supprimer du contenu, décrivant Bytedance comme « un outil de propagande utile » pour les dirigeants de Pékin.Des reportages antérieurs sur le procès de Yu ont détaillé comment, peu de temps après avoir commencé son travail, il s'est rendu compte que Bytedance s'était engagé pendant des années dans ce qu'il appelait un « stratagème mondial » pour voler et tirer profit du contenu des autres. Le stratagème impliquait l'utilisation d'un logiciel délibérément lancé pour supprimer « systématiquement » le contenu des utilisateurs des sites Web des concurrents, principalement Instagram et Snapchat, et remplir ses propres services vidéo sans demander la permission.L'ancien employé a affirmé qu'il était « troublé par les efforts de ByteDance pour contourner les lignes juridiques et éthiques ».Un porte-parole de Bytedance a nié les allégations de Yu, affirmant qu'il travaillait sur une application appelée Flipagram alors qu'il travaillait dans l'entreprise, qui a été interrompue pour des raisons commerciales.« Nous prévoyons de nous opposer vigoureusement à ce que nous pensons être des allégations sans fondement dans cette plainte », a déclaré le porte-parole à CNN. « M. Yu a travaillé pour ByteDance Inc. pendant moins d'un an et son emploi a pris fin en juillet 2018 », ce que Yu a contesté dans sa plainte.Concernant le vol présumé des vidéos sur les plateformes concurrentes, le porte-parole de ByteDance a affirmé que la société « s'engage à respecter la propriété intellectuelle des autres sociétés, et nous acquérons des données conformément aux pratiques de l'industrie et à notre politique mondiale ».Les dernières allégations surviennent alors que l'application TikTok extrêmement populaire risque d'être interdite par les législateurs américains pour des raisons de sécurité nationale.L'administration Biden a menacé TikTok d'une interdiction nationale à moins que ses propriétaires chinois ne vendent leurs parts dans l'entreprise, énonçant une relation de plus en plus tendue entre les deux pays. Le mois dernier, le Montana est devenu le premier État américain à adopter une législation interdisant TikTok sur tous les appareils personnels.La Chine a répondu à la demande de l'administration Biden, affirmant qu'elle s'opposerait « fermement » à une vente forcée de TikTok . Le gouvernement chinois considère que certaines technologies de pointe, y compris les algorithmes de recommandation de contenu, sont essentielles à son intérêt national. En décembre, les responsables chinois ont proposé de resserrer les règles qui régissent la vente de cette technologie aux acheteurs étrangers.Une vente ou une cession de TikTok impliquerait l'exportation de technologie, il faudrait donc obtenir une licence et l'approbation du gouvernement chinois, selon une porte-parole du ministère du Commerce en mars.La question est de savoir à qui appartiennent les clés des algorithmes de TikTok et les vastes quantités de données collectées auprès des 150 millions de personnes aux États-Unis qui utilisent l'application chaque mois. Les responsables américains ont largement exprimé leurs craintes que le gouvernement chinois puisse potentiellement accéder aux données des utilisateurs de TikTok via ses liens avec sa société mère et que ces informations puissent être utilisées au profit des campagnes de renseignement ou de propagande chinoises.Cependant, les experts en sécurité affirment qu'il n'y a toujours aucune preuve publique que le gouvernement chinois a réellement espionné des personnes via TikTok, qui n'opère pas en Chine.En mars, le directeur général de TikTok, Shou Chew, a témoigné devant le Congrès. « Le peuple américain a besoin de connaître la vérité sur la menace que représente TikTok pour notre sécurité nationale et personnelle », a déclaré la présidente de la commission, Cathy McMorris Rodgers (R-Wa.), dans son discours d'ouverture, ajoutant que TikTok est une arme et un outil de surveillance à la solde du Parti communiste chinois (PCC).Mais le patron de TikTok a affirmé qu'il n'avait « vu aucune preuve que le gouvernement chinois avait accès à ces données [de l'utilisateur américain]*; ils ne nous l'ont jamais demandé, nous ne l'avons pas fourni ».« Notre engagement est de déplacer leurs données aux États-Unis, pour qu'elles soient stockées sur le sol américain par une société américaine, supervisée par du personnel américain. Le risque serait donc similaire à celui de n'importe quel gouvernement s'adressant à une entreprise américaine pour lui demander des données », a déclaré Chew lors de l'audience.La société affirme avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts de sécurité des données sous le nom de « Project Texas », qui compte actuellement près de 1 500 employés à temps plein et est sous contrat avec Oracle pour stocker les données des utilisateurs américains de TikTok. Mais les critiques n'ont pas été apaisées, car la société n'a pas annoncé de nouveaux efforts pour protéger la vie privée.Chew, qui a commencé son témoignage en faisant référence à ses racines singapouriennes, a déclaré : « Nous ne promouvons ni ne supprimons de contenu à la demande du gouvernement chinois ». Il a ajouté: « C'est notre engagement envers ce comité et tous nos utilisateurs que nous garderons (TikTok) à l'abri de toute manipulation par un gouvernement ». Il a déclaré que l'application filtre strictement le contenu qui pourrait nuire aux enfants.Lors de l'audience, le représentant Neal Dunn a demandé à Chew si ByteDance avait espionné des Américains à la demande de Pékin. Chew a répondu: « Non ».Le républicain Dunn a ensuite posé des questions sur les informations des médias américains selon lesquelles une équipe de ByteDance basée en Chine prévoyait d'utiliser TikTok pour surveiller l'emplacement de citoyens américains spécifiques, et a répété sa question pour savoir si ByteDance espionnait. « Je ne pense pas que l'espionnage soit la bonne façon de le décrire », a déclaré Chew. Il a poursuivi en décrivant les rapports comme impliquant une « enquête interne », mais a été interrompu par Dunn, qui a qualifié l'utilisation généralisée de TikTok de « cancer ».Le législateur démocrate Tony Cardenas a déclaré que Chew était un « bon danseur avec des mots » et l'a accusé d'éviter les questions difficiles sur les preuves que l'application a nui à la santé mentale des enfants. Chew a déclaré que la société investissait dans la modération du contenu et l'intelligence artificielle pour limiter ce contenu.Le représentant Gus Bilirakis a montré au comité une collection de courtes vidéos TikTok qui semblaient glorifier l'automutilation et le suicide, ou dire carrément aux téléspectateurs de se suicider. « Votre technologie mène littéralement à la mort », a déclaré Bilirakis. « Nous devons sauver nos enfants des grandes entreprises technologiques comme la vôtre, qui continuent de profiter d'eux et de les manipuler pour votre propre profit ».Chew a déclaré à Bilirakis que TikTok prend la question du suicide et de l'automutilation « très, très au sérieux ».Source : CNNQue pensez-vous des accusations portées contre Bytedance ? Les trouvez-vous crédibles ? Dans quelle mesure ?Quels seraient, selon vous, les intérêts et les motivations de Yu à porter plainte contre ByteDance ?Des implications politiques et économiques potentielles de l’influence du PCC sur ByteDance et TikTok ?Comment ByteDance peut-il se défendre contre les accusations de Yu et restaurer la confiance du public ?