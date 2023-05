Vient alors le procureur général du Texas

Le Texas fera tout ce qu'il faut pour protéger nos citoyens et l'économie de notre État contre les publicités fausses et trompeuses des entreprises. Si Google va faire de la publicité au Texas, il vaut mieux que leurs déclarations soient vraies. Dans ce cas, la société a fait des déclarations qui étaient manifestement fausses, et notre règlement tient Google responsable d'avoir menti aux Texans pour un gain financier. Google jouit d'une influence significative sur les consommateurs individuels et sur le marché en général. Il est impératif que les grandes entreprises n'attendent pas ou ne bénéficient pas d'un traitement spécial en vertu de la loi. Ils doivent être tenus responsables de leurs méfaits. Je continuerai à protéger l'intégrité de notre marché et à veiller à ce que les entreprises qui mentent aux consommateurs texans soient tenues responsables

Dans une autre affaire alléguant la même publicité trompeuse, la FTC et six autres États ont trouvé un arrangement avec Google pour 9 millions de dollars, tandis que le règlement du procureur général Paxton permet de récupérer 8 millions de dollars pour le seul État du Texas.

Pour mémoire, Google et iHeartMedia, le plus grand opérateur de stations de radio des États-Unis, faisaient l'objet d'une poursuite pour publicités mensongères concernant des publicités qu'ils ont diffusées sur le Pixel 4. La FTC et six États affirmaient que les entreprises ont diffusé « près de 29 000 recommandations trompeuses émanant de personnalités de la radio » en 2019 et 2020, le directeur du Bureau de la protection des consommateurs, Samuel Levine, déclarant que « Google et iHeartMedia ont payé des influenceurs pour promouvoir des produits qu'ils n'ont jamais utilisés, faisant preuve d'un manque de respect flagrant pour les règles de vérité dans la publicité ».Dans les publicités de Google, des personnalités à l'antenne ont raconté à quel point elles aimaient le Pixel 4, mais, pour citer le communiqué de presse de la FTC, « les personnalités à l'antenne n'ont pas reçu de Pixel 4 avant d'enregistrer et de diffuser la majorité des publicités et ne possédait donc pas ou n'utilisait pas régulièrement les téléphones ». Par conséquent, les affirmations à la première personne faites dans les publicités, telles que « c'est mon appareil photo de téléphone préféré, en particulier dans des conditions de faible luminosité, grâce au mode Night Sight », « j'ai pris des photos de tout en studio » et « c'est aussi formidable pour m'aider à faire des choses, grâce au nouvel assistant Google à commande vocale qui peut gérer plusieurs tâches à la fois », ne peuvent pas être vraies.Il semble que tout se serait bien passé si ces publicités n'étaient pas à la première personne. La procureure générale du Massachusetts, Maura Healey, explique : « Il est de bon sens que les gens accordent plus d'importance aux expériences de première main. Les consommateurs s'attendent à ce que les publicités à la radio soient véridiques et transparentes sur les produits, et non trompeuses avec de fausses mentions. Le règlement d'aujourd'hui tient Google et iHeart responsables de cette campagne publicitaire trompeuse et garantit le respect des lois nationales et fédérales à l'avenir ».En novembre 2022, les deux sociétés sont parvenues à une entente pour mettre fin au procès et devront payer 9,4 millions de dollars de pénalités.« Nous sommes ravis de résoudre ce problème », a déclaré le porte-parole de Google, José Castañeda, dans un communiqué. « Nous prenons au sérieux la conformité aux lois sur la publicité et avons mis en place des processus conçus pour nous assurer que nous respectons les réglementations et les normes de l'industrie en vigueur ».Le Pixel 4, lancé en 2019, était le premier smartphone de Google à intégrer un système de reconnaissance faciale pour le déverrouillage et le paiement. Il était également doté d’un radar miniature qui permettait de contrôler le téléphone par des gestes sans le toucher. Toutefois, ces fonctionnalités n’ont pas suffi à convaincre les consommateurs, qui ont boudé le Pixel 4 en raison de son prix élevé, de sa faible autonomie et de son design peu attrayant. Google a arrêté la production du Pixel 4 en août 2020, moins d’un an après son lancement.Le procureur général Paxton a annoncé un règlement de 8 millions de dollars avec Google pour ses publicités trompeuses faisant la promotion du smartphone Google Pixel 4. Le procureur général Paxton a demandé à Google de protéger le marché de consommation du Texas contre les publicités fausses et trompeuses du géant de la technologie.Paxton semblait fier des résultats obtenus :Le règlement avec le Texas intervient alors que Google fait face à une pression croissante des autorités de régulation et des concurrents sur ses pratiques commerciales. Outre les poursuites antitrust, Google est également accusé de violer la vie privée des utilisateurs, de favoriser ses propres services dans les résultats de recherche et de nuire à la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne. Google nie ces allégations et affirme agir dans l’intérêt des consommateurs et de l’innovation.Ce n’est pas la première fois que le Texas se heurte à Google. En 2020, le Texas s’est joint à d’autres États pour déposer une plainte contre Google pour avoir prétendument «maintenu illégalement des monopoles dans les services de recherche et de publicité sur Internet» en 2020. Cette plainte est toujours en cours, Google ayant déposé cette semaine un mémo demandant au tribunal de rejeter la demande des États de passer en revue les communications de certains employés de Google avec ses avocats.En 2017, Google avait accepté de rembourser les acheteurs du Pixel et du Pixel XL qui avaient rencontré des problèmes de microphone défectueux. En 2019, Google avait également accepté de verser 7,25 millions de dollars pour régler une action collective concernant le Pixel et le Pixel XL qui présentaient des défauts de fabrication. Ces affaires ont terni la réputation de Google comme fabricant de smartphones de qualité et ont limité sa part de marché face à des rivaux comme Apple et Samsung.Plus récemment, en 2022, le Texas a poursuivi Google, « alléguant que le géant de la technologie a capturé et utilisé illégalement les données biométriques de millions de Texans sans obtenir correctement leur consentement éclairé », selon un communiqué de presse. À cette époque, Paxton avait comparé Google à un « œil moderne de Sauron ».Source : communiqué du procureur général du Texas Pensez-vous que Google a agi de manière éthique en engageant des animateurs radio pour faire la promotion du Pixel 4 sans leur fournir le téléphone?Croyez-vous que le règlement avec le Texas suffit à réparer le préjudice subi par les consommateurs trompés par les publicités de Google?Quelles sont les conséquences du règlement avec le Texas sur la crédibilité de Google en tant qu’annonceur et fabricant de smartphones?Qu’attendez-vous du Pixel 7 ? Pensez-vous que Google peut se rattraper avec son nouveau smartphone?